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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 28 лип, 2021 23:47
Народ, а шо там з приводу Дельти кажуть, чим від неї чипуватися, бо я щось дуже давно не цікавився темою.
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unicdima
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Додано: Чет 29 лип, 2021 08:59
unicdima написав:
Народ, а шо там з приводу Дельти кажуть, чим від неї чипуватися, бо я щось дуже давно не цікавився темою.
Пока -- ничем (так, что б наверняка). Ждать то ли третью дозу всяких пфайзеров/модерн то ли новой версии вакцин. Но против тяжелых случаев/госпитализаций и имеющиеся пфайзеры/модерны хорошо помогают...
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Додано: Чет 29 лип, 2021 09:08
unicdima написав:
Народ, а шо там з приводу Дельти кажуть, чим від неї чипуватися, бо я щось дуже давно не цікавився темою.
Так эти все вакцины не дают 100% гарантии ни от Дельты, ни от Альфы, ни от всего греческого алфавита
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vetka
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Додано: Чет 29 лип, 2021 09:30
unicdima написав:
Народ, а шо там з приводу Дельти кажуть, чим від неї чипуватися, бо я щось дуже давно не цікавився темою.
звичайно, що чипуватися,я кщо ви не іронізуєте. Нова хвиля вже почалася вже тижнів зо три. І очікування МОЗУ, що жара настане лише з осені. Перебіг хвороби агресивніший ніж у попередніх штамах,маскується під нежить, пацієнт відлітає в піке набагато швидше. Чипуйтеся, чим можете найшвидше і найефективніше. Інактивовані вакцини (коронавак)ніби мають ширший спектр на різні штами, але ефективність після першої дози дуже і дуже незначна. Співставима за часом введення другої дози вже в першій дає значну кількість антитіл.
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Додано: Чет 29 лип, 2021 09:46
Уже третья неделя подряд идет +20% случаев от предыдущей
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antey1969
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Додано: Чет 29 лип, 2021 09:50
Кстати, у кого какие размышления на счет очередного локдауна? Когда и на сколько жесткий будет?
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vetka
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Додано: Чет 29 лип, 2021 09:52
antey1969 написав:
Уже третья неделя подряд идет +20% случаев от предыдущей
Ляшко з Кузиним закидаюь ріст 8 міліонами введень вакцин з вересня, а з січня наступного року ще мабуть більше. А потім будуть писати про перегини на місцях.
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Додано: Чет 29 лип, 2021 09:53
з секвенуванням дельти також буде задниця
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stargazer
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Додано: Чет 29 лип, 2021 10:15
$100 за первую прививку от COVID-19 будут платить
нет, не в Украине, а жителям Нью-Йорка. Граждане могут выбрать и другие призы: абонемент в общественный театр, подарочные сертификаты или браслеты для бесплатного семейного отдыха в Луна-парке.
Получившие прививку от коронавируса становятся участниками супер-розыгрыша и могут получить 2500 долларов наличными до конца июля.
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