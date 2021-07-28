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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 46
Мені вже зробили щеплення
43%
20
Не можу за станом здоров'я
7%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
2
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
13%
6
Найближчим часом планую вакцинацію
17%
8
Ще в роздумах
11%
5
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 23:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Народ, а шо там з приводу Дельти кажуть, чим від неї чипуватися, бо я щось дуже давно не цікавився темою.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 08:59

  unicdima написав:Народ, а шо там з приводу Дельти кажуть, чим від неї чипуватися, бо я щось дуже давно не цікавився темою.

Пока -- ничем (так, что б наверняка). Ждать то ли третью дозу всяких пфайзеров/модерн то ли новой версии вакцин. Но против тяжелых случаев/госпитализаций и имеющиеся пфайзеры/модерны хорошо помогают...
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 09:08

  unicdima написав:Народ, а шо там з приводу Дельти кажуть, чим від неї чипуватися, бо я щось дуже давно не цікавився темою.

Так эти все вакцины не дают 100% гарантии ни от Дельты, ни от Альфы, ни от всего греческого алфавита :mrgreen:
vetka
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 09:30

  unicdima написав:Народ, а шо там з приводу Дельти кажуть, чим від неї чипуватися, бо я щось дуже давно не цікавився темою.

звичайно, що чипуватися,я кщо ви не іронізуєте. Нова хвиля вже почалася вже тижнів зо три. І очікування МОЗУ, що жара настане лише з осені. Перебіг хвороби агресивніший ніж у попередніх штамах,маскується під нежить, пацієнт відлітає в піке набагато швидше. Чипуйтеся, чим можете найшвидше і найефективніше. Інактивовані вакцини (коронавак)ніби мають ширший спектр на різні штами, але ефективність після першої дози дуже і дуже незначна. Співставима за часом введення другої дози вже в першій дає значну кількість антитіл.
stargazer
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 09:46

Re: Эпидемия коронавируса в Украине

Уже третья неделя подряд идет +20% случаев от предыдущей
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 09:50

Кстати, у кого какие размышления на счет очередного локдауна? Когда и на сколько жесткий будет?
vetka
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 09:52

  antey1969 написав:Уже третья неделя подряд идет +20% случаев от предыдущей

Ляшко з Кузиним закидаюь ріст 8 міліонами введень вакцин з вересня, а з січня наступного року ще мабуть більше. А потім будуть писати про перегини на місцях.
stargazer
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 09:53

з секвенуванням дельти також буде задниця
stargazer
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 10:15

$100 за первую прививку от COVID-19 будут платить

нет, не в Украине, а жителям Нью-Йорка. Граждане могут выбрать и другие призы: абонемент в общественный театр, подарочные сертификаты или браслеты для бесплатного семейного отдыха в Луна-парке.

Получившие прививку от коронавируса становятся участниками супер-розыгрыша и могут получить 2500 долларов наличными до конца июля.
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