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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3446344734483449

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 46
Мені вже зробили щеплення
43%
20
Не можу за станом здоров'я
7%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
2
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
13%
6
Найближчим часом планую вакцинацію
17%
8
Ще в роздумах
11%
5
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 13:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Человеку нужно объяснение и при недостатке знаний конспирологическое проще всего.
так дайте чоловеку знание ! А его не дают ! Никто в Украине не может физически проверить состав этой вакцины даже на государственном уровне , нету лаборатории которая сможет расшифровать что там , какая там последовательность этих нуклеиновых кислот. Мы просто слепо верим дядюшке Сему или дядюшке Ляо . Национальная безопасность ? не ? Воду проверять надо , биологический контроль на границе проводить надо , наркоторговлю пресекать тоже , а вот что там будут колоть миллионам граждан - та пофигу :wink:
Как вариант , первой дозой инфицируют , а второй ( или третей) уже запускают нужный процесс . Сам факт того что надо будет объязательно вакцинироваться второй и возможно третий раз , это уже повод призадуматься ибо под видом вакцинки можно ввести все что угодно , я не про чипы конечно , так как технологии еще не дошли до такого что бы сколько-нибудь автономный чип помещался в иглу :)
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 13:27

  yama написав:
  _Mykola_ написав:Гардасил-9
в Москве уже есть

За поребрик не поедем.

Речь шла о Украине.
И, к сожалению, даже Гардасил-4 у нас, сильно в дефиците, несмотря на цену 4200-5200 за дозу. Даже по предзаказу клиники не хотят завозить.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 13:32

  yama написав:
  ЛАД написав:Человеку нужно объяснение и при недостатке знаний конспирологическое проще всего.
так дайте чоловеку знание ! А его не дают ! Никто в Украине не может физически проверить состав этой вакцины даже на государственном уровне , нету лаборатории которая сможет расшифровать что там , какая там последовательность этих нуклеиновых кислот. Мы просто слепо верим дядюшке Сему или дядюшке Ляо . Национальная безопасность ? не ? Воду проверять надо , биологический контроль на границе проводить надо , наркоторговлю пресекать тоже , а вот что там будут колоть миллионам граждан - та пофигу :wink:
Как вариант , первой дозой инфицируют , а второй ( или третей) уже запускают нужный процесс . Сам факт того что надо будет объязательно вакцинироваться второй и возможно третий раз , это уже повод призадуматься ибо под видом вакцинки можно ввести все что угодно , я не про чипы конечно , так как технологии еще не дошли до такого что бы сколько-нибудь автономный чип помещался в иглу :)

Яма, вот всех чипируют и отключат, посмотрит Создатель на кто остался и запустит метеорит для нового витка эволюции ;)
stm
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 13:44

  yama написав:
  ЛАД написав:Человеку нужно объяснение и при недостатке знаний конспирологическое проще всего.
так дайте чоловеку знание ! А его не дают ! Никто в Украине не может физически проверить состав этой вакцины даже на государственном уровне , нету лаборатории которая сможет расшифровать что там , какая там последовательность этих нуклеиновых кислот. Мы просто слепо верим дядюшке Сему или дядюшке Ляо . Национальная безопасность ? не ? Воду проверять надо , биологический контроль на границе проводить надо , наркоторговлю пресекать тоже , а вот что там будут колоть миллионам граждан - та пофигу :wink:
Как вариант , первой дозой инфицируют , а второй ( или третей) уже запускают нужный процесс . Сам факт того что надо будет объязательно вакцинироваться второй и возможно третий раз , это уже повод призадуматься ибо под видом вакцинки можно ввести все что угодно , я не про чипы конечно , так как технологии еще не дошли до такого что бы сколько-нибудь автономный чип помещался в иглу :)


Какому именно человеку? -- конкретно yama-е? -- так у него банально необходимой квалификации нет. Через того же Комара "знание" передать? -- так тот же yama сразу вопить начнет "продался Комар биг фарме!"...

Так уже :lol: -- ковид запустили для прикрытия паралельно ходящего безсимптомного вируса, изменяющего ДНК человека. А нужным людям без лишнего шума выдают пероральные вакцинки, замаскированные под аскорбинки :roll:
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Чет 29 лип, 2021 13:10
kreuz

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