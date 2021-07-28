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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3446344734483449 Ваше ставлення до щеплення від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 46 Мені вже зробили щеплення 43% 20 Не можу за станом здоров'я 7% 3 Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні 4% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 2 Перехворівши COVID-19, маю антитіла 13% 6 Найближчим часом планую вакцинацію 17% 8 Ще в роздумах 11% 5 Всього голосів : 46 Додано: Чет 29 лип, 2021 13:19 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: Человеку нужно объяснение и при недостатке знаний конспирологическое проще всего. Человекуи при недостатке знаний конспирологическое проще всего. так дайте чоловеку знание ! А его не дают ! Никто в Украине не может физически проверить состав этой вакцины даже на государственном уровне , нету лаборатории которая сможет расшифровать что там , какая там последовательность этих нуклеиновых кислот. Мы просто слепо верим дядюшке Сему или дядюшке Ляо . Национальная безопасность ? не ? Воду проверять надо , биологический контроль на границе проводить надо , наркоторговлю пресекать тоже , а вот что там будут колоть миллионам граждан - та пофигу

Как вариант , первой дозой инфицируют , а второй ( или третей) уже запускают нужный процесс . Сам факт того что надо будет объязательно вакцинироваться второй и возможно третий раз , это уже повод призадуматься ибо под видом вакцинки можно ввести все что угодно , я не про чипы конечно , так как технологии еще не дошли до такого что бы сколько-нибудь автономный чип помещался в иглу так дайте чоловеку знание ! А его не дают ! Никто в Украине не может физически проверить состав этой вакцины даже на государственном уровне , нету лаборатории которая сможет расшифровать что там , какая там последовательность этих нуклеиновых кислот. Мы просто слепо верим дядюшке Сему или дядюшке Ляо . Национальная безопасность ? не ? Воду проверять надо , биологический контроль на границе проводить надо , наркоторговлю пресекать тоже , а вот что там будут колоть миллионам граждан - та пофигуКак вариант , первой дозой инфицируют , а второй ( или третей) уже запускают нужный процесс . Сам факт того что надо будет объязательно вакцинироваться второй и возможно третий раз , это уже повод призадуматься ибо под видом вакцинки можно ввести все что угодно , я не про чипы конечно , так как технологии еще не дошли до такого что бы сколько-нибудь автономный чип помещался в иглу yama Повідомлень: 3666 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7377 раз. Подякували: 812 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 лип, 2021 13:27 yama написав: _Mykola_ написав: Гардасил-9 Гардасил-9 в Москве уже есть в Москве уже есть

За поребрик не поедем.



Речь шла о Украине.

И, к сожалению, даже Гардасил-4 у нас, сильно в дефиците, несмотря на цену 4200-5200 за дозу. Даже по предзаказу клиники не хотят завозить. За поребрик не поедем.Речь шла о Украине.И, к сожалению, даже Гардасил-4 у нас, сильно в дефиците, несмотря на цену 4200-5200 за дозу. Даже по предзаказу клиники не хотят завозить. _Mykola_ Повідомлень: 4286 З нами з: 09.02.09 Подякував: 622 раз. Подякували: 622 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 лип, 2021 13:32 yama написав: ЛАД написав: Человеку нужно объяснение и при недостатке знаний конспирологическое проще всего. Человекуи при недостатке знаний конспирологическое проще всего. так дайте чоловеку знание ! А его не дают ! Никто в Украине не может физически проверить состав этой вакцины даже на государственном уровне , нету лаборатории которая сможет расшифровать что там , какая там последовательность этих нуклеиновых кислот. Мы просто слепо верим дядюшке Сему или дядюшке Ляо . Национальная безопасность ? не ? Воду проверять надо , биологический контроль на границе проводить надо , наркоторговлю пресекать тоже , а вот что там будут колоть миллионам граждан - та пофигу

Как вариант , первой дозой инфицируют , а второй ( или третей) уже запускают нужный процесс . Сам факт того что надо будет объязательно вакцинироваться второй и возможно третий раз , это уже повод призадуматься ибо под видом вакцинки можно ввести все что угодно , я не про чипы конечно , так как технологии еще не дошли до такого что бы сколько-нибудь автономный чип помещался в иглу так дайте чоловеку знание ! А его не дают ! Никто в Украине не может физически проверить состав этой вакцины даже на государственном уровне , нету лаборатории которая сможет расшифровать что там , какая там последовательность этих нуклеиновых кислот. Мы просто слепо верим дядюшке Сему или дядюшке Ляо . Национальная безопасность ? не ? Воду проверять надо , биологический контроль на границе проводить надо , наркоторговлю пресекать тоже , а вот что там будут колоть миллионам граждан - та пофигуКак вариант , первой дозой инфицируют , а второй ( или третей) уже запускают нужный процесс . Сам факт того что надо будет объязательно вакцинироваться второй и возможно третий раз , это уже повод призадуматься ибо под видом вакцинки можно ввести все что угодно , я не про чипы конечно , так как технологии еще не дошли до такого что бы сколько-нибудь автономный чип помещался в иглу

Яма, вот всех чипируют и отключат, посмотрит Создатель на кто остался и запустит метеорит для нового витка эволюции Яма, вот всех чипируют и отключат, посмотрит Создатель на кто остался и запустит метеорит для нового витка эволюции stm

Повідомлень: 2888 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 516 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 лип, 2021 13:44 yama написав: ЛАД написав: Человеку нужно объяснение и при недостатке знаний конспирологическое проще всего. Человекуи при недостатке знаний конспирологическое проще всего. так дайте чоловеку знание ! А его не дают ! Никто в Украине не может физически проверить состав этой вакцины даже на государственном уровне , нету лаборатории которая сможет расшифровать что там , какая там последовательность этих нуклеиновых кислот. Мы просто слепо верим дядюшке Сему или дядюшке Ляо . Национальная безопасность ? не ? Воду проверять надо , биологический контроль на границе проводить надо , наркоторговлю пресекать тоже , а вот что там будут колоть миллионам граждан - та пофигу

Как вариант , первой дозой инфицируют , а второй ( или третей) уже запускают нужный процесс . Сам факт того что надо будет объязательно вакцинироваться второй и возможно третий раз , это уже повод призадуматься ибо под видом вакцинки можно ввести все что угодно , я не про чипы конечно , так как технологии еще не дошли до такого что бы сколько-нибудь автономный чип помещался в иглу А его не дают ! Никто в Украине не может физически проверить состав этой вакцины даже на государственном уровне , нету лаборатории которая сможет расшифровать что там , какая там последовательность этих нуклеиновых кислот. Мы просто слепо верим дядюшке Сему или дядюшке Ляо . Национальная безопасность ? не ? Воду проверять надо , биологический контроль на границе проводить надо , наркоторговлю пресекать тоже , а вот что там будут колоть миллионам граждан - та пофигу. Сам факт того что надо будет объязательно вакцинироваться второй и возможно третий раз , это уже повод призадуматься ибо под видом вакцинки можно ввести все что угодно , я не про чипы конечно , так как технологии еще не дошли до такого что бы сколько-нибудь автономный чип помещался в иглу



Какому именно человеку? -- конкретно yama-е? -- так у него банально необходимой квалификации нет. Через того же Комара "знание" передать? -- так тот же yama сразу вопить начнет "продался Комар биг фарме!"...



Так уже -- ковид запустили для прикрытия паралельно ходящего безсимптомного вируса, изменяющего ДНК человека. А нужным людям без лишнего шума выдают пероральные вакцинки, замаскированные под аскорбинки Какому именно человеку? -- конкретно-е? -- так у него банально необходимой квалификации нет. Через того же Комара "знание" передать? -- так тот жесразу вопить начнет "продался Комар биг фарме!"...Так уже-- ковид запустили для прикрытия паралельно ходящего безсимптомного вируса, изменяющего ДНК человека. А нужным людям без лишнего шума выдают пероральные вакцинки, замаскированные под аскорбинки _hunter Повідомлень: 4745 З нами з: 22.03.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 370 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3446344734483449 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7581 2760033

kreuz Чет 29 лип, 2021 13:10