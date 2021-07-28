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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3447344834493450>

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 46
Мені вже зробили щеплення
43%
20
Не можу за станом здоров'я
7%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
2
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
13%
6
Найближчим часом планую вакцинацію
17%
8
Ще в роздумах
11%
5
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 13:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Человеку нужно объяснение и при недостатке знаний конспирологическое проще всего.
так дайте чоловеку знание ! А его не дают ! Никто в Украине не может физически проверить состав этой вакцины даже на государственном уровне , нету лаборатории которая сможет расшифровать что там , какая там последовательность этих нуклеиновых кислот. Мы просто слепо верим дядюшке Сему или дядюшке Ляо . Национальная безопасность ? не ? Воду проверять надо , биологический контроль на границе проводить надо , наркоторговлю пресекать тоже , а вот что там будут колоть миллионам граждан - та пофигу :wink:
Как вариант , первой дозой инфицируют , а второй ( или третей) уже запускают нужный процесс . Сам факт того что надо будет объязательно вакцинироваться второй и возможно третий раз , это уже повод призадуматься ибо под видом вакцинки можно ввести все что угодно , я не про чипы конечно , так как технологии еще не дошли до такого что бы сколько-нибудь автономный чип помещался в иглу :)
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 13:27

  yama написав:
  _Mykola_ написав:Гардасил-9
в Москве уже есть

За поребрик не поедем.

Речь шла о Украине.
И, к сожалению, даже Гардасил-4 у нас, сильно в дефиците, несмотря на цену 4200-5200 за дозу. Даже по предзаказу клиники не хотят завозить.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 13:32

  yama написав:
  ЛАД написав:Человеку нужно объяснение и при недостатке знаний конспирологическое проще всего.
так дайте чоловеку знание ! А его не дают ! Никто в Украине не может физически проверить состав этой вакцины даже на государственном уровне , нету лаборатории которая сможет расшифровать что там , какая там последовательность этих нуклеиновых кислот. Мы просто слепо верим дядюшке Сему или дядюшке Ляо . Национальная безопасность ? не ? Воду проверять надо , биологический контроль на границе проводить надо , наркоторговлю пресекать тоже , а вот что там будут колоть миллионам граждан - та пофигу :wink:
Как вариант , первой дозой инфицируют , а второй ( или третей) уже запускают нужный процесс . Сам факт того что надо будет объязательно вакцинироваться второй и возможно третий раз , это уже повод призадуматься ибо под видом вакцинки можно ввести все что угодно , я не про чипы конечно , так как технологии еще не дошли до такого что бы сколько-нибудь автономный чип помещался в иглу :)

Яма, вот всех чипируют и отключат, посмотрит Создатель на кто остался и запустит метеорит для нового витка эволюции ;)
stm
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 13:44

  yama написав:
  ЛАД написав:Человеку нужно объяснение и при недостатке знаний конспирологическое проще всего.
так дайте чоловеку знание ! А его не дают ! Никто в Украине не может физически проверить состав этой вакцины даже на государственном уровне , нету лаборатории которая сможет расшифровать что там , какая там последовательность этих нуклеиновых кислот. Мы просто слепо верим дядюшке Сему или дядюшке Ляо . Национальная безопасность ? не ? Воду проверять надо , биологический контроль на границе проводить надо , наркоторговлю пресекать тоже , а вот что там будут колоть миллионам граждан - та пофигу :wink:
Как вариант , первой дозой инфицируют , а второй ( или третей) уже запускают нужный процесс . Сам факт того что надо будет объязательно вакцинироваться второй и возможно третий раз , это уже повод призадуматься ибо под видом вакцинки можно ввести все что угодно , я не про чипы конечно , так как технологии еще не дошли до такого что бы сколько-нибудь автономный чип помещался в иглу :)


Какому именно человеку? -- конкретно yama-е? -- так у него банально необходимой квалификации нет. Через того же Комара "знание" передать? -- так тот же yama сразу вопить начнет "продался Комар биг фарме!"...

Так уже :lol: -- ковид запустили для прикрытия паралельно ходящего безсимптомного вируса, изменяющего ДНК человека. А нужным людям без лишнего шума выдают пероральные вакцинки, замаскированные под аскорбинки :roll:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 14:55

  ЛАД написав: P.s. А недоверие к государству вполне понятно - сколько раз за время жизни государство нас нае... (обманывало). Масса обещаний и практически все не выполнены.
После этого доверять может только полный идиот.

У меня совсем другой менталитет, никогда нигде не искал замаскированных подлянок и принимал жизнь, как она есть. И ничего, прожил 70+ лет достаточно успешно (не в смысле будивельника, конечно :mrgreen: ).
Надеюсь, что последняя ваша строка не в мой адрес :wink:
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 15:27

_hunter на пальцах
они получили доступ к телу и возможность вводить что-то регулярно
под предлогом короновируса , для этого его ( коронавирус) стоило даже создать.
https://habr.com/ru/post/540130/
Один человек долго жаловался во все инстанции на соседа сверху, который его облучает. Когда к нему пришли эмчеэсовцы, которых он все-таки уговорил заняться его бедой, в квартире все было, как положено в таких случаях: обклеенные фольгой потолок и стены, навязчивые рассказы об облучении. С пострадавшим пообщались, успокоили. Для порядка решили зайти и к соседу, но больше для того, чтобы узнать, не беспокоит ли его параноик. Сосед открыл двери, и спасатели увидели с десяток включенных микроволновок, стоящих открытыми дверцами вниз. Мужчина объяснил, что так он борется с живущим снизу инопланетянином, который хочет поработить мир.

— подавляющее большинство смертей во время так называемого «испанского гриппа» 1918 года были скорее всего были вызваны передозировкой салицилатов. Если говорить очень простыми словами — простуженных людей буквально травили модным тогда аспирином, скармливая им по 30 грамм в день, пока у них кровь из глаз не начинала течь.

https://academic.oup.com/cid/article/49/9/1405/301441
================
А теперь еще раз о дельте ( Альфа и омеге) чем больше число вакицнированных тем больше появиться дельты и так далее , вирус хочет жить , а "хочешь жить умей вертеться ( приспосабливаться)" к быстро меняющимся условиям окружающей среды ( к вакицинированным человекам) . Что ему бедному остается ?
Это как с соседскими Wi-Fi - гонка вооружений , кто-то купит мощней что бы работало, и все вынуждены мощней , вместо того что бы дружно убавить мощность излучателей Wi-Fi до минимумума что бы не фонить соседям. А когда все купят самые мощные Wi-Fi ( вакцинируются ) появиться новый диапазон 5 ГГц ( новый штамм) ведь надо как-то интернет на телепонке получать "свято место пусто не бывает"
Востаннє редагувалось yama в Чет 29 лип, 2021 15:37, всього редагувалось 1 раз.
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 15:35

  Starikan написав:И ничего, прожил 70+ лет достаточно успешно (не в смысле будивельника, конечно :mrgreen: ).
Один пенсіонер запустив фразу
тупе заробляння грошей....
другий пенсіонер вбив собі в голову що це критерій успіху Будівельника..
І тепер оба пенсіонера відправили Будівельника в ігнор..щоб не бачити наскільки вони примітивні....
1 Успіх по будівельнику це не шість нулів на рахунку...
2 Успіх по Будівельнику це
а - четверо дітей з них троє з вищою освітою а одна ще в школі
б - ніколи не стояти в черзі за субсидіями(ні будівельнику,ні його батькам,ні його дітям)
в - мати власну думку і не мати потреби підлаштовувати своє бачення до думки керівництва(бо керівництва як такого в Будівельника вже 30 років як немає)
г - не переживати про розмір майбутньої пенсії
д - не надіятись що діти повинні годувати

Звідси запитання
Агов пенсіонери у вас якісь інші бажання?
А от те що половина з моїх успішних і реалізованих бажань вам недоступна - так це ваш вибір...і хоч ви й дожили до 70+..але бачу розум не носите.а користуєтесь чужим.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 15:44

  yama написав:_hunter на пальцах
они получили доступ к телу и возможность вводить что-то регулярно
под предлогом короновируса , для этого его ( коронавирус) стоило даже создать.

yama на пальцах: "они" эту возможность давно получили и не менее давно используют: безсимптомные вирусы на базе обычного гриппа.


  yama написав:https://habr.com/ru/post/540130/
Один человек долго жаловался во все инстанции на соседа сверху, который его облучает. ...

одна беда: на того одного единственного "один человек" из статьи -- в то же МЧС ежемесячно звонят толпы народу в квартирах которых EMP-мeter показывает 0.
При всем при этом -- там же прямо по вашей ссылке написанно:
На эту тему даже существует известный анекдот
Один человек долго жаловался во все инстанции на соседа сверху ...

была ли в реальности история -- хоть близко напоминающая описанную?..

  yama написав:А теперь еще раз о дельте ( Альфа и омеге) чем больше число вакицнированных тем больше появиться дельты и так далее , вирус хочет жить , а "хочешь жить умей вертеться ( приспосабливаться)" к быстро меняющимся условиям окружающей среды ( к вакицинированным человекам) . Что ему бедному остается ?
...

Стопє. Но в мире сейчас (по разным данным) процентов 10% народу уже переболела -- и уже получила имунитет -- безо всяких вакцин.
А по вакцинам:
Согласно подсчетам ТАСС, привиты уже около 3,8% населения планеты

Т.е. чтобы вирус не мутировал -- всех переболевших нужно ликвидировать -- так по вашей логике получается? :roll:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 16:05

  _hunter написав:конкретно yama-е? -- так у него банально необходимой квалификации нет
В кого з тут присутніх є необхідна кваліфікація?
Думаю в 3-5 осіб не більше
То що ? Закриваємо спілкування?
Чи може зробимо крок який зробив Генрі Форд?
Він розбив одну неймовірно складну операцію
Виготовлення автомобіля
На сотні примітивних....і зміг отримати необхідну кількість працівників з потрібною йому...примітивною кваліфікацією.

Отже
Давайте розібєм таке складне поняття як ковід на багато простіших...
1 Не летальний для групи 40-
2 Легко переноситься людьми з відсутніми хронічними захворюваннями
3 Чим старша людина( і як наслідок більше хронічних хвороб) - тим більша летальність...

І якщо ми погодимось з цими трьома поняттями -
жити стане легше, жити стане веселіше
Адже тоді ми зможемо
а - перестати кричати(істерити) про ковід як смертельну небезпеку(адже для 60% населення він не небезпечніший від грипу...при чому ті хто хворіє на грип також отримують високу ймовірність ускладнень в наступному)
б - почати кричати(агітувати) за слідкування за власним здоровья(вбиваємо двох зайців і здоровья покращуємо і істерію знімаємо)
в - примусово вакцинувати групу високого ризику(тобто шугаємо всього 30% населення і при цьому дійсно шугаючи даємо цій групі шанс трошки довше пожити ,якщо зроблять вакцинацію)
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 16:17

Будівельник
Навіщо ти знов заєралашив оцей вінегрет...

Твої пісні про твій такий впевнений погляд в майбутнє розбиваються твоїм же твердженням, що
*Але навіть 35000-50000 грн/місяць ..це рівень середнього європейця..а цей рівень не дає можливості легко дивитись в майбутнє...адже при сьогоднішньому рівні тривалості життя-після виходу на пенсію, людина живе ще 15-20+ років....
А за які заощадження?*

Так що надія в тебе-казкарь)), що хоч молодший син на відміну від старшого потягне твій бізнес...

Ну а це демагогія - собі записав в крітерій успіху кількість дітей, а опонентам - чергу за субсідіями.

Віджигай ще. З своєю логікою.
detroytred
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Чет 29 лип, 2021 13:10
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