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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3447344834493450> Ваше ставлення до щеплення від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 46 Мені вже зробили щеплення 43% 20 Не можу за станом здоров'я 7% 3 Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні 4% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 2 Перехворівши COVID-19, маю антитіла 13% 6 Найближчим часом планую вакцинацію 17% 8 Ще в роздумах 11% 5 Всього голосів : 46 Додано: Чет 29 лип, 2021 13:19 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: Человеку нужно объяснение и при недостатке знаний конспирологическое проще всего. Человекуи при недостатке знаний конспирологическое проще всего. так дайте чоловеку знание ! А его не дают ! Никто в Украине не может физически проверить состав этой вакцины даже на государственном уровне , нету лаборатории которая сможет расшифровать что там , какая там последовательность этих нуклеиновых кислот. Мы просто слепо верим дядюшке Сему или дядюшке Ляо . Национальная безопасность ? не ? Воду проверять надо , биологический контроль на границе проводить надо , наркоторговлю пресекать тоже , а вот что там будут колоть миллионам граждан - та пофигу

Как вариант , первой дозой инфицируют , а второй ( или третей) уже запускают нужный процесс . Сам факт того что надо будет объязательно вакцинироваться второй и возможно третий раз , это уже повод призадуматься ибо под видом вакцинки можно ввести все что угодно , я не про чипы конечно , так как технологии еще не дошли до такого что бы сколько-нибудь автономный чип помещался в иглу так дайте чоловеку знание ! А его не дают ! Никто в Украине не может физически проверить состав этой вакцины даже на государственном уровне , нету лаборатории которая сможет расшифровать что там , какая там последовательность этих нуклеиновых кислот. Мы просто слепо верим дядюшке Сему или дядюшке Ляо . Национальная безопасность ? не ? Воду проверять надо , биологический контроль на границе проводить надо , наркоторговлю пресекать тоже , а вот что там будут колоть миллионам граждан - та пофигуКак вариант , первой дозой инфицируют , а второй ( или третей) уже запускают нужный процесс . Сам факт того что надо будет объязательно вакцинироваться второй и возможно третий раз , это уже повод призадуматься ибо под видом вакцинки можно ввести все что угодно , я не про чипы конечно , так как технологии еще не дошли до такого что бы сколько-нибудь автономный чип помещался в иглу yama Повідомлень: 3667 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7378 раз. Подякували: 812 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 лип, 2021 13:27 yama написав: _Mykola_ написав: Гардасил-9 Гардасил-9 в Москве уже есть в Москве уже есть

За поребрик не поедем.



Речь шла о Украине.

И, к сожалению, даже Гардасил-4 у нас, сильно в дефиците, несмотря на цену 4200-5200 за дозу. Даже по предзаказу клиники не хотят завозить. За поребрик не поедем.Речь шла о Украине.И, к сожалению, даже Гардасил-4 у нас, сильно в дефиците, несмотря на цену 4200-5200 за дозу. Даже по предзаказу клиники не хотят завозить. _Mykola_ Повідомлень: 4286 З нами з: 09.02.09 Подякував: 622 раз. Подякували: 622 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 лип, 2021 13:32 yama написав: ЛАД написав: Человеку нужно объяснение и при недостатке знаний конспирологическое проще всего. Человекуи при недостатке знаний конспирологическое проще всего. так дайте чоловеку знание ! А его не дают ! Никто в Украине не может физически проверить состав этой вакцины даже на государственном уровне , нету лаборатории которая сможет расшифровать что там , какая там последовательность этих нуклеиновых кислот. Мы просто слепо верим дядюшке Сему или дядюшке Ляо . Национальная безопасность ? не ? Воду проверять надо , биологический контроль на границе проводить надо , наркоторговлю пресекать тоже , а вот что там будут колоть миллионам граждан - та пофигу

Как вариант , первой дозой инфицируют , а второй ( или третей) уже запускают нужный процесс . Сам факт того что надо будет объязательно вакцинироваться второй и возможно третий раз , это уже повод призадуматься ибо под видом вакцинки можно ввести все что угодно , я не про чипы конечно , так как технологии еще не дошли до такого что бы сколько-нибудь автономный чип помещался в иглу так дайте чоловеку знание ! А его не дают ! Никто в Украине не может физически проверить состав этой вакцины даже на государственном уровне , нету лаборатории которая сможет расшифровать что там , какая там последовательность этих нуклеиновых кислот. Мы просто слепо верим дядюшке Сему или дядюшке Ляо . Национальная безопасность ? не ? Воду проверять надо , биологический контроль на границе проводить надо , наркоторговлю пресекать тоже , а вот что там будут колоть миллионам граждан - та пофигуКак вариант , первой дозой инфицируют , а второй ( или третей) уже запускают нужный процесс . Сам факт того что надо будет объязательно вакцинироваться второй и возможно третий раз , это уже повод призадуматься ибо под видом вакцинки можно ввести все что угодно , я не про чипы конечно , так как технологии еще не дошли до такого что бы сколько-нибудь автономный чип помещался в иглу

Яма, вот всех чипируют и отключат, посмотрит Создатель на кто остался и запустит метеорит для нового витка эволюции Яма, вот всех чипируют и отключат, посмотрит Создатель на кто остался и запустит метеорит для нового витка эволюции stm

Повідомлень: 2888 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 516 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 лип, 2021 13:44 yama написав: ЛАД написав: Человеку нужно объяснение и при недостатке знаний конспирологическое проще всего. Человекуи при недостатке знаний конспирологическое проще всего. так дайте чоловеку знание ! А его не дают ! Никто в Украине не может физически проверить состав этой вакцины даже на государственном уровне , нету лаборатории которая сможет расшифровать что там , какая там последовательность этих нуклеиновых кислот. Мы просто слепо верим дядюшке Сему или дядюшке Ляо . Национальная безопасность ? не ? Воду проверять надо , биологический контроль на границе проводить надо , наркоторговлю пресекать тоже , а вот что там будут колоть миллионам граждан - та пофигу

Как вариант , первой дозой инфицируют , а второй ( или третей) уже запускают нужный процесс . Сам факт того что надо будет объязательно вакцинироваться второй и возможно третий раз , это уже повод призадуматься ибо под видом вакцинки можно ввести все что угодно , я не про чипы конечно , так как технологии еще не дошли до такого что бы сколько-нибудь автономный чип помещался в иглу А его не дают ! Никто в Украине не может физически проверить состав этой вакцины даже на государственном уровне , нету лаборатории которая сможет расшифровать что там , какая там последовательность этих нуклеиновых кислот. Мы просто слепо верим дядюшке Сему или дядюшке Ляо . Национальная безопасность ? не ? Воду проверять надо , биологический контроль на границе проводить надо , наркоторговлю пресекать тоже , а вот что там будут колоть миллионам граждан - та пофигу. Сам факт того что надо будет объязательно вакцинироваться второй и возможно третий раз , это уже повод призадуматься ибо под видом вакцинки можно ввести все что угодно , я не про чипы конечно , так как технологии еще не дошли до такого что бы сколько-нибудь автономный чип помещался в иглу



Какому именно человеку? -- конкретно yama-е? -- так у него банально необходимой квалификации нет. Через того же Комара "знание" передать? -- так тот же yama сразу вопить начнет "продался Комар биг фарме!"...



Так уже -- ковид запустили для прикрытия паралельно ходящего безсимптомного вируса, изменяющего ДНК человека. А нужным людям без лишнего шума выдают пероральные вакцинки, замаскированные под аскорбинки Какому именно человеку? -- конкретно-е? -- так у него банально необходимой квалификации нет. Через того же Комара "знание" передать? -- так тот жесразу вопить начнет "продался Комар биг фарме!"...Так уже-- ковид запустили для прикрытия паралельно ходящего безсимптомного вируса, изменяющего ДНК человека. А нужным людям без лишнего шума выдают пероральные вакцинки, замаскированные под аскорбинки _hunter Повідомлень: 4748 З нами з: 22.03.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 370 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 лип, 2021 14:55 ЛАД написав: P.s. А недоверие к государству вполне понятно - сколько раз за время жизни государство нас нае... (обманывало). Масса обещаний и практически все не выполнены.

После этого доверять может только полный идиот. P.s. А недоверие к государству вполне понятно - сколько раз за время жизни государство нас нае... (обманывало). Масса обещаний и практически все не выполнены.После этого доверять может только полный идиот.

У меня совсем другой менталитет, никогда нигде не искал замаскированных подлянок и принимал жизнь, как она есть. И ничего, прожил 70+ лет достаточно успешно (не в смысле будивельника, конечно ).

Надеюсь, что последняя ваша строка не в мой адрес У меня совсем другой менталитет, никогда нигде не искал замаскированных подлянок и принимал жизнь, как она есть. И ничего, прожил 70+ лет достаточно успешно (не в смысле будивельника, конечно).Надеюсь, что последняя ваша строка не в мой адрес Starikan 2 Повідомлень: 18221 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2187 раз. Подякували: 2978 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 лип, 2021 15:27 _hunter на пальцах

они получили доступ к телу и возможность вводить что-то регулярно

под предлогом короновируса , для этого его ( коронавирус) стоило даже создать.

https://habr.com/ru/post/540130/

Один человек долго жаловался во все инстанции на соседа сверху, который его облучает. Когда к нему пришли эмчеэсовцы, которых он все-таки уговорил заняться его бедой, в квартире все было, как положено в таких случаях: обклеенные фольгой потолок и стены, навязчивые рассказы об облучении. С пострадавшим пообщались, успокоили. Для порядка решили зайти и к соседу, но больше для того, чтобы узнать, не беспокоит ли его параноик. Сосед открыл двери, и спасатели увидели с десяток включенных микроволновок, стоящих открытыми дверцами вниз. Мужчина объяснил, что так он борется с живущим снизу инопланетянином, который хочет поработить мир.

— подавляющее большинство смертей во время так называемого «испанского гриппа» 1918 года были скорее всего были вызваны передозировкой салицилатов. Если говорить очень простыми словами — простуженных людей буквально травили модным тогда аспирином, скармливая им по 30 грамм в день, пока у них кровь из глаз не начинала течь.

https://academic.oup.com/cid/article/49/9/1405/301441

================

А теперь еще раз о дельте ( Альфа и омеге) чем больше число вакицнированных тем больше появиться дельты и так далее , вирус хочет жить , а "хочешь жить умей вертеться ( приспосабливаться)" к быстро меняющимся условиям окружающей среды ( к вакицинированным человекам) . Что ему бедному остается ?

Это как с соседскими Wi-Fi - гонка вооружений , кто-то купит мощней что бы работало, и все вынуждены мощней , вместо того что бы дружно убавить мощность излучателей Wi-Fi до минимумума что бы не фонить соседям. А когда все купят самые мощные Wi-Fi ( вакцинируются ) появиться новый диапазон 5 ГГц ( новый штамм) ведь надо как-то интернет на телепонке получать "свято место пусто не бывает" на пальцахони получили доступ к телу и возможность вводить что-то регулярнопод предлогом короновируса , для этого его ( коронавирус) стоило даже создать.================А теперь еще раз о дельте ( Альфа и омеге) чем больше число вакицнированных тем больше появиться дельты и так далее , вирус хочет жить , а "хочешь жить умей вертеться ( приспосабливаться)" к быстро меняющимся условиям окружающей среды ( к вакицинированным человекам) . Что ему бедному остается ?Это как с соседскими Wi-Fi - гонка вооружений , кто-то купит мощней что бы работало, и все вынуждены мощней , вместо того что бы дружно убавить мощность излучателей Wi-Fi до минимумума что бы не фонить соседям. А когда все купят самые мощные Wi-Fi ( вакцинируются ) появиться новый диапазон 5 ГГц ( новый штамм) ведь надо как-то интернет на телепонке получать "свято место пусто не бывает" Востаннє редагувалось yama в Чет 29 лип, 2021 15:37, всього редагувалось 1 раз. yama Повідомлень: 3667 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7378 раз. Подякували: 812 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 лип, 2021 15:35 Starikan написав: И ничего, прожил 70+ лет достаточно успешно (не в смысле будивельника, конечно ). И ничего, прожил 70+ лет достаточно успешно (не в смысле будивельника, конечно). Один пенсіонер запустив фразу

тупе заробляння грошей....

другий пенсіонер вбив собі в голову що це критерій успіху Будівельника..

І тепер оба пенсіонера відправили Будівельника в ігнор..щоб не бачити наскільки вони примітивні....

1 Успіх по будівельнику це не шість нулів на рахунку...

2 Успіх по Будівельнику це

а - четверо дітей з них троє з вищою освітою а одна ще в школі

б - ніколи не стояти в черзі за субсидіями(ні будівельнику,ні його батькам,ні його дітям)

в - мати власну думку і не мати потреби підлаштовувати своє бачення до думки керівництва(бо керівництва як такого в Будівельника вже 30 років як немає)

г - не переживати про розмір майбутньої пенсії

д - не надіятись що діти повинні годувати



Звідси запитання

Агов пенсіонери у вас якісь інші бажання?

А от те що половина з моїх успішних і реалізованих бажань вам недоступна - так це ваш вибір...і хоч ви й дожили до 70+..але бачу розум не носите.а користуєтесь чужим. Один пенсіонер запустив фразутупе заробляння грошей....другий пенсіонер вбив собі в голову що це критерій успіху Будівельника..І тепер оба пенсіонера відправили Будівельника в ігнор..щоб не бачити наскільки вони примітивні....1 Успіх по будівельнику цешість нулів на рахунку...2 Успіх по Будівельнику цеа - четверо дітей з них троє з вищою освітою а одна ще в школіб - ніколи не стояти в черзі за субсидіями(ні будівельнику,ні його батькам,ні його дітям)в - мати власну думку і не мати потреби підлаштовувати своє бачення до думки керівництва(бо керівництва як такого в Будівельника вже 30 років як немає)г - не переживати про розмір майбутньої пенсіїд - не надіятись що діти повинні годуватиЗвідси запитанняАгов пенсіонери у вас якісь інші бажання?А от те що половина з моїх успішних і реалізованих бажань вам недоступна - так це ваш вибір...і хоч ви й дожили до 70+..але бачу розум не носите.а користуєтесь чужим. budivelnik

Повідомлень: 24705 З нами з: 15.01.09 Подякував: 214 раз. Подякували: 2649 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 лип, 2021 15:44 yama написав: _hunter на пальцах

они получили доступ к телу и возможность вводить что-то регулярно

под предлогом короновируса , для этого его ( коронавирус) стоило даже создать.

на пальцахони получили доступ к телу и возможность вводить что-то регулярнопод предлогом короновируса , для этого его ( коронавирус) стоило даже создать.

yama на пальцах: "они" эту возможность давно получили и не менее давно используют: безсимптомные вирусы на базе обычного гриппа.





yama написав: https://habr.com/ru/post/540130/

Один человек долго жаловался во все инстанции на соседа сверху, который его облучает. ...

одна беда: на того одного единственного "один человек" из статьи -- в то же МЧС ежемесячно звонят толпы народу в квартирах которых EMP-мeter показывает 0.

При всем при этом -- там же прямо по вашей ссылке написанно:

На эту тему даже существует известный анекдот

Один человек долго жаловался во все инстанции на соседа сверху ...

была ли в реальности история -- хоть близко напоминающая описанную?..



yama написав: А теперь еще раз о дельте ( Альфа и омеге) чем больше число вакицнированных тем больше появиться дельты и так далее , вирус хочет жить , а "хочешь жить умей вертеться ( приспосабливаться)" к быстро меняющимся условиям окружающей среды ( к вакицинированным человекам) . Что ему бедному остается ?

... А теперь еще раз о дельте ( Альфа и омеге) чем больше число вакицнированных тем больше появиться дельты и так далее , вирус хочет жить , а "хочешь жить умей вертеться ( приспосабливаться)" к быстро меняющимся условиям окружающей среды ( к вакицинированным человекам) . Что ему бедному остается ?...

Стопє. Но в мире сейчас (по разным данным) процентов 10% народу уже переболела -- и уже получила имунитет -- безо всяких вакцин.

А по вакцинам:

Согласно подсчетам ТАСС, привиты уже около 3,8% населения планеты

Т.е. чтобы вирус не мутировал -- всех переболевших нужно ликвидировать -- так по вашей логике получается? на пальцах: "они" эту возможность давно получили и не менее давно используют: безсимптомные вирусы на базе обычного гриппа.одна беда: на того одного единственного "один человек" из статьи -- в то же МЧС ежемесячно звонят толпы народу в квартирах которых EMP-мeter показывает 0.При всем при этом -- там же прямо по вашей ссылке написанно:была ли в реальности история -- хоть близко напоминающая описанную?..Стопє. Но в мире сейчас (по разным данным) процентов 10% народу уже переболела -- и уже получила имунитет -- безо всяких вакцин.А по вакцинам:Т.е. чтобы вирус не мутировал -- всех переболевших нужно ликвидировать -- так по вашей логике получается? _hunter Повідомлень: 4748 З нами з: 22.03.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 370 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 лип, 2021 16:05 _hunter написав: конкретно yama-е? -- так у него банально необходимой квалификации нет конкретно yama-е? -- так у него банально необходимой квалификации нет В кого з тут присутніх є необхідна кваліфікація?

Думаю в 3-5 осіб не більше

То що ? Закриваємо спілкування?

Чи може зробимо крок який зробив Генрі Форд?

Він розбив одну неймовірно складну операцію

Виготовлення автомобіля

На сотні примітивних....і зміг отримати необхідну кількість працівників з потрібною йому...примітивною кваліфікацією.



Отже

Давайте розібєм таке складне поняття як ковід на багато простіших...

1 Не летальний для групи 40-

2 Легко переноситься людьми з відсутніми хронічними захворюваннями

3 Чим старша людина( і як наслідок більше хронічних хвороб) - тим більша летальність...



І якщо ми погодимось з цими трьома поняттями -

жити стане легше, жити стане веселіше

Адже тоді ми зможемо

а - перестати кричати(істерити) про ковід як смертельну небезпеку(адже для 60% населення він не небезпечніший від грипу...при чому ті хто хворіє на грип також отримують високу ймовірність ускладнень в наступному)

б - почати кричати(агітувати) за слідкування за власним здоровья(вбиваємо двох зайців і здоровья покращуємо і істерію знімаємо)

в - примусово вакцинувати групу високого ризику(тобто шугаємо всього 30% населення і при цьому дійсно шугаючи даємо цій групі шанс трошки довше пожити ,якщо зроблять вакцинацію) В кого з тут присутніх є необхідна кваліфікація?Думаю в 3-5 осіб не більшеТо що ? Закриваємо спілкування?Чи може зробимо крок який зробив Генрі Форд?Він розбив одну неймовірно складну операціюВиготовлення автомобіляНа сотні примітивних....і зміг отримати необхідну кількість працівників з потрібною йому...примітивною кваліфікацією.ОтжеДавайте розібєм таке складне поняття як ковід на багато простіших...1 Не летальний для групи 40-2 Легко переноситься людьми з відсутніми хронічними захворюваннями3 Чим старша людина( і як наслідок більше хронічних хвороб) - тим більша летальність...І якщо ми погодимось з цими трьома поняттями -Адже тоді ми зможемоа - перестати кричати(істерити) про ковід як смертельну небезпеку(адже для 60% населення він не небезпечніший від грипу...при чому ті хто хворіє на грип також отримують високу ймовірність ускладнень в наступному)б - почати кричати(агітувати) за слідкування за власним здоровья(вбиваємо двох зайців і здоровья покращуємо і істерію знімаємо)в - примусово вакцинувати групу високого ризику(тобто шугаємо всього 30% населення і при цьому дійсно шугаючи даємо цій групі шанс трошки довше пожити ,якщо зроблять вакцинацію) budivelnik

Повідомлень: 24705 З нами з: 15.01.09 Подякував: 214 раз. Подякували: 2649 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 лип, 2021 16:17 Будівельник

Навіщо ти знов заєралашив оцей вінегрет...



Твої пісні про твій такий впевнений погляд в майбутнє розбиваються твоїм же твердженням, що

*Але навіть 35000-50000 грн/місяць ..це рівень середнього європейця..а цей рівень не дає можливості легко дивитись в майбутнє...адже при сьогоднішньому рівні тривалості життя-після виходу на пенсію, людина живе ще 15-20+ років....

А за які заощадження?*



Так що надія в тебе-казкарь)), що хоч молодший син на відміну від старшого потягне твій бізнес...



Ну а це демагогія - собі записав в крітерій успіху кількість дітей, а опонентам - чергу за субсідіями.



Віджигай ще. З своєю логікою. detroytred

Повідомлень: 24473 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2001 раз. Подякували: 3216 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3447344834493450> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7581 2766379

kreuz Чет 29 лип, 2021 13:10