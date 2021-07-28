ЛАД написав:Человеку нужно объяснение и при недостатке знаний конспирологическое проще всего.
так дайте чоловеку знание ! А его не дают ! Никто в Украине не может физически проверить состав этой вакцины даже на государственном уровне , нету лаборатории которая сможет расшифровать что там , какая там последовательность этих нуклеиновых кислот. Мы просто слепо верим дядюшке Сему или дядюшке Ляо . Национальная безопасность ? не ? Воду проверять надо , биологический контроль на границе проводить надо , наркоторговлю пресекать тоже , а вот что там будут колоть миллионам граждан - та пофигу Как вариант , первой дозой инфицируют , а второй ( или третей) уже запускают нужный процесс . Сам факт того что надо будет объязательно вакцинироваться второй и возможно третий раз , это уже повод призадуматься ибо под видом вакцинки можно ввести все что угодно , я не про чипы конечно , так как технологии еще не дошли до такого что бы сколько-нибудь автономный чип помещался в иглу
ЛАД написав:Человеку нужно объяснение и при недостатке знаний конспирологическое проще всего.
так дайте чоловеку знание ! А его не дают ! Никто в Украине не может физически проверить состав этой вакцины даже на государственном уровне , нету лаборатории которая сможет расшифровать что там , какая там последовательность этих нуклеиновых кислот. Мы просто слепо верим дядюшке Сему или дядюшке Ляо . Национальная безопасность ? не ? Воду проверять надо , биологический контроль на границе проводить надо , наркоторговлю пресекать тоже , а вот что там будут колоть миллионам граждан - та пофигу Как вариант , первой дозой инфицируют , а второй ( или третей) уже запускают нужный процесс . Сам факт того что надо будет объязательно вакцинироваться второй и возможно третий раз , это уже повод призадуматься ибо под видом вакцинки можно ввести все что угодно , я не про чипы конечно , так как технологии еще не дошли до такого что бы сколько-нибудь автономный чип помещался в иглу
Яма, вот всех чипируют и отключат, посмотрит Создатель на кто остался и запустит метеорит для нового витка эволюции
ЛАД написав:Человеку нужно объяснение и при недостатке знаний конспирологическое проще всего.
так дайте чоловеку знание ! А его не дают ! Никто в Украине не может физически проверить состав этой вакцины даже на государственном уровне , нету лаборатории которая сможет расшифровать что там , какая там последовательность этих нуклеиновых кислот. Мы просто слепо верим дядюшке Сему или дядюшке Ляо . Национальная безопасность ? не ? Воду проверять надо , биологический контроль на границе проводить надо , наркоторговлю пресекать тоже , а вот что там будут колоть миллионам граждан - та пофигу Как вариант , первой дозой инфицируют , а второй ( или третей) уже запускают нужный процесс . Сам факт того что надо будет объязательно вакцинироваться второй и возможно третий раз , это уже повод призадуматься ибо под видом вакцинки можно ввести все что угодно , я не про чипы конечно , так как технологии еще не дошли до такого что бы сколько-нибудь автономный чип помещался в иглу
Какому именно человеку? -- конкретно yama-е? -- так у него банально необходимой квалификации нет. Через того же Комара "знание" передать? -- так тот же yama сразу вопить начнет "продался Комар биг фарме!"...
Так уже -- ковид запустили для прикрытия паралельно ходящего безсимптомного вируса, изменяющего ДНК человека. А нужным людям без лишнего шума выдают пероральные вакцинки, замаскированные под аскорбинки
ЛАД написав: P.s. А недоверие к государству вполне понятно - сколько раз за время жизни государство нас нае... (обманывало). Масса обещаний и практически все не выполнены. После этого доверять может только полный идиот.
У меня совсем другой менталитет, никогда нигде не искал замаскированных подлянок и принимал жизнь, как она есть. И ничего, прожил 70+ лет достаточно успешно (не в смысле будивельника, конечно ). Надеюсь, что последняя ваша строка не в мой адрес
_hunter на пальцах они получили доступ к телу и возможность вводить что-то регулярно под предлогом короновируса , для этого его ( коронавирус) стоило даже создать. https://habr.com/ru/post/540130/
Один человек долго жаловался во все инстанции на соседа сверху, который его облучает. Когда к нему пришли эмчеэсовцы, которых он все-таки уговорил заняться его бедой, в квартире все было, как положено в таких случаях: обклеенные фольгой потолок и стены, навязчивые рассказы об облучении. С пострадавшим пообщались, успокоили. Для порядка решили зайти и к соседу, но больше для того, чтобы узнать, не беспокоит ли его параноик. Сосед открыл двери, и спасатели увидели с десяток включенных микроволновок, стоящих открытыми дверцами вниз. Мужчина объяснил, что так он борется с живущим снизу инопланетянином, который хочет поработить мир.
— подавляющее большинство смертей во время так называемого «испанского гриппа» 1918 года были скорее всего были вызваны передозировкой салицилатов. Если говорить очень простыми словами — простуженных людей буквально травили модным тогда аспирином, скармливая им по 30 грамм в день, пока у них кровь из глаз не начинала течь.
https://academic.oup.com/cid/article/49/9/1405/301441 ================ А теперь еще раз о дельте ( Альфа и омеге) чем больше число вакицнированных тем больше появиться дельты и так далее , вирус хочет жить , а "хочешь жить умей вертеться ( приспосабливаться)" к быстро меняющимся условиям окружающей среды ( к вакицинированным человекам) . Что ему бедному остается ? Это как с соседскими Wi-Fi - гонка вооружений , кто-то купит мощней что бы работало, и все вынуждены мощней , вместо того что бы дружно убавить мощность излучателей Wi-Fi до минимумума что бы не фонить соседям. А когда все купят самые мощные Wi-Fi ( вакцинируются ) появиться новый диапазон 5 ГГц ( новый штамм) ведь надо как-то интернет на телепонке получать "свято место пусто не бывает"
Востаннє редагувалось yama в Чет 29 лип, 2021 15:37, всього редагувалось 1 раз.
Starikan написав:И ничего, прожил 70+ лет достаточно успешно (не в смысле будивельника, конечно ).
Один пенсіонер запустив фразу тупе заробляння грошей.... другий пенсіонер вбив собі в голову що це критерій успіху Будівельника.. І тепер оба пенсіонера відправили Будівельника в ігнор..щоб не бачити наскільки вони примітивні.... 1 Успіх по будівельнику це не шість нулів на рахунку... 2 Успіх по Будівельнику це а - четверо дітей з них троє з вищою освітою а одна ще в школі б - ніколи не стояти в черзі за субсидіями(ні будівельнику,ні його батькам,ні його дітям) в - мати власну думку і не мати потреби підлаштовувати своє бачення до думки керівництва(бо керівництва як такого в Будівельника вже 30 років як немає) г - не переживати про розмір майбутньої пенсії д - не надіятись що діти повинні годувати
Звідси запитання Агов пенсіонери у вас якісь інші бажання? А от те що половина з моїх успішних і реалізованих бажань вам недоступна - так це ваш вибір...і хоч ви й дожили до 70+..але бачу розум не носите.а користуєтесь чужим.
Один человек долго жаловался во все инстанции на соседа сверху, который его облучает. ...
одна беда: на того одного единственного "один человек" из статьи -- в то же МЧС ежемесячно звонят толпы народу в квартирах которых EMP-мeter показывает 0. При всем при этом -- там же прямо по вашей ссылке написанно:
На эту тему даже существует известный анекдот Один человек долго жаловался во все инстанции на соседа сверху ...
была ли в реальности история -- хоть близко напоминающая описанную?..
yama написав:А теперь еще раз о дельте ( Альфа и омеге) чем больше число вакицнированных тем больше появиться дельты и так далее , вирус хочет жить , а "хочешь жить умей вертеться ( приспосабливаться)" к быстро меняющимся условиям окружающей среды ( к вакицинированным человекам) . Что ему бедному остается ? ...
Стопє. Но в мире сейчас (по разным данным) процентов 10% народу уже переболела -- и уже получила имунитет -- безо всяких вакцин. А по вакцинам:
Согласно подсчетам ТАСС, привиты уже около 3,8% населения планеты
Т.е. чтобы вирус не мутировал -- всех переболевших нужно ликвидировать -- так по вашей логике получается?
_hunter написав:конкретно yama-е? -- так у него банально необходимой квалификации нет
В кого з тут присутніх є необхідна кваліфікація? Думаю в 3-5 осіб не більше То що ? Закриваємо спілкування? Чи може зробимо крок який зробив Генрі Форд? Він розбив одну неймовірно складну операцію Виготовлення автомобіля На сотні примітивних....і зміг отримати необхідну кількість працівників з потрібною йому...примітивною кваліфікацією.
Отже Давайте розібєм таке складне поняття як ковід на багато простіших... 1 Не летальний для групи 40- 2 Легко переноситься людьми з відсутніми хронічними захворюваннями 3 Чим старша людина( і як наслідок більше хронічних хвороб) - тим більша летальність...
І якщо ми погодимось з цими трьома поняттями - жити стане легше, жити стане веселіше Адже тоді ми зможемо а - перестати кричати(істерити) про ковід як смертельну небезпеку(адже для 60% населення він не небезпечніший від грипу...при чому ті хто хворіє на грип також отримують високу ймовірність ускладнень в наступному) б - почати кричати(агітувати) за слідкування за власним здоровья(вбиваємо двох зайців і здоровья покращуємо і істерію знімаємо) в - примусово вакцинувати групу високого ризику(тобто шугаємо всього 30% населення і при цьому дійсно шугаючи даємо цій групі шанс трошки довше пожити ,якщо зроблять вакцинацію)
Будівельник Навіщо ти знов заєралашив оцей вінегрет...
Твої пісні про твій такий впевнений погляд в майбутнє розбиваються твоїм же твердженням, що *Але навіть 35000-50000 грн/місяць ..це рівень середнього європейця..а цей рівень не дає можливості легко дивитись в майбутнє...адже при сьогоднішньому рівні тривалості життя-після виходу на пенсію, людина живе ще 15-20+ років.... А за які заощадження?*
Так що надія в тебе-казкарь)), що хоч молодший син на відміну від старшого потягне твій бізнес...
Ну а це демагогія - собі записав в крітерій успіху кількість дітей, а опонентам - чергу за субсідіями.