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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 29 лип, 2021 16:27
detroytred написав:
Твої пісні про твій такий впевнений погляд в майбутнє розбиваються твоїм же твердженням, що
*Але навіть 35000-50000 грн/місяць ..це рівень середнього європейця..а цей рівень не дає можливості легко дивитись в майбутнє...адже при сьогоднішньому рівні тривалості життя-після виходу на пенсію, людина живе ще 15-20+ років....
Дурнику
Якщо мої 35000-50000 - розбиваються
То що тоді говорити про твої 6000-8000?
ПС
Це не профільна гілка,але навіть тут треба мати логіку.
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budivelnik
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Додано: Чет 29 лип, 2021 16:31
budivelnik написав: detroytred написав:
Твої пісні про твій такий впевнений погляд в майбутнє розбиваються твоїм же твердженням, що
*Але навіть 35000-50000 грн/місяць ..це рівень середнього європейця..а цей рівень не дає можливості легко дивитись в майбутнє...адже при сьогоднішньому рівні тривалості життя-після виходу на пенсію, людина живе ще 15-20+ років....
Дурнику
Якщо мої 35000-50000 - розбиваються
То що тоді говорити про твої 6000-8000?
ПС
Це не профільна гілка,але навіть тут треба мати логіку.
Отож. З логікою в тебе біда.
Бо це ти ж голосиш про свою впевненість в майбутньому на відміну від мене та інших немільенерів.
Ну а те, що доходи пенсів не обмежуються лише пенсією, до тебе, хоч сто разів вказуй, так і не дійде. Це занадто складно для бізнесмена.
То волав про ризики бізнесмена, свої три банкрутства, а тепер впевнений у 35-50 000.
Жги, кажу, ще.
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detroytred
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Додано: Чет 29 лип, 2021 16:35
detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав:
Твої пісні про твій такий впевнений погляд в майбутнє розбиваються твоїм же твердженням, що
*Але навіть 35000-50000 грн/місяць ..це рівень середнього європейця..а цей рівень не дає можливості легко дивитись в майбутнє...адже при сьогоднішньому рівні тривалості життя-після виходу на пенсію, людина живе ще 15-20+ років....
Дурнику
Якщо мої 35000-50000 - розбиваються
То що тоді говорити про твої 6000-8000?
ПС
Це не профільна гілка,але навіть тут треба мати логіку.
Отож. З логікою в тебе біда.
Бо це ти ж голосиш про свою впевненість в майбутньому на відміну від мене та інших немільенерів.
Ну а те, що доходи пенсів не обмежуються лише пенсією, до тебе, хоч сто разів вказуй, так і не дійде. Це занадто складно для бізнесмена.
Ще раз для того хто рахує на пальцях
1 У всьому світі мати 35000-50000, краще ніж 6000-8000
2 Так само у всьому світі
Заробити 35000-50000 - складніше ніж 6000-8000.
Тепер до тебе дійшло?
Мене не хвилює твої примітивно бомжацькі(для мене) 6000-8000
Я б хотів нормальні 35000-50000
При цьому щоб жити не як ти бомж - а як середньостатистичний європеєць - я вважаю що треба ще попрацювати.
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budivelnik
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Додано: Чет 29 лип, 2021 16:43
Будівельник
Да-да, прям бомжують усі немільенери. І прям на пенсію живуть. Без маячні-брехні в бік опонентів в тебе ніяк.
Повір, на аля твої їжу від жінки, Карпати, спілкування на форумі (да театри і тещо вистачає).
Мова була про тебе. Про твої твердження про твою впевненість в майбутньому і незалежність від дітей.
А воно он як - син потягне бізнес, то отримаєш свої 35-50. А може всяке в бізнесі бути...
Про необхідність тобі ефективніше працювати я вже не раз вказував. Бо з тим, як ти *багато і важко працював*, результат міг бути значно вищий...
Але умови тобі можновладці створили не досить сприятливі. Тому в тебе лише 35-50, а в пенсів невеликі пенсії.
Ти там визначся: бо рашкованам доказуєш, як пересічний українець добре живе, а йому (тобто мені, пересічному) - як я бомжую голодний голий босий.
Мова не про те, що 35-50 краще 6-8, Адмірал ясен...
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detroytred
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Додано: Чет 29 лип, 2021 17:48
detroytred написав: budivelnik написав: _hunter написав:
конкретно yama-е? -- так у него банально необходимой квалификации нет
В кого з тут присутніх є необхідна кваліфікація?
Думаю в 3-5 осіб не більше
То що ? Закриваємо спілкування?
Чи може зробимо крок який зробив Генрі Форд?
Він розбив одну неймовірно складну операцію
Виготовлення автомобіля
На сотні примітивних....і зміг отримати необхідну кількість працівників з потрібною йому...примітивною кваліфікацією.
Отже
Давайте розібєм таке складне поняття як ковід на багато простіших...
1 Не летальний для групи 40-
2 Легко переноситься людьми з відсутніми хронічними захворюваннями
3 Чим старша людина( і як наслідок більше хронічних хвороб) - тим більша летальність...
І якщо ми погодимось з цими трьома поняттями - жити стане легше, жити стане веселіше
Адже тоді ми зможемо
а - перестати кричати(істерити) про ковід як смертельну небезпеку(адже для 60% населення він не небезпечніший від грипу...при чому ті хто хворіє на грип також отримують високу ймовірність ускладнень в наступному)
б - почати кричати(агітувати) за слідкування за власним здоровья(вбиваємо двох зайців і здоровья покращуємо і істерію знімаємо)
в - примусово вакцинувати групу високого ризику(тобто шугаємо всього 30% населення і при цьому дійсно шугаючи даємо цій групі шанс трошки довше пожити ,якщо зроблять вакцинацію)
От ти розумієш, що виклав?
Ти по суті, як завжди, знов звузив картину до молодих, здорових.
І співаєш...
Ще й сам перебільшуєш (голосиш), що хтось кричить-істерить.
Про твою помилку *трошки довше пожити* тобі вже пояснювали багато разів...
Прибери свою помилку, поглянь на всю картину, тоді зрозумієш, що більше ніяких підстав для твоєї відсеб'ятини немає.
А навпаки є обгрунтування дій та рішень фахівців.
Я не знаю хто і чому вчив тебе, а мене вчили наступному
1 Ніколи не роби всі і відразу бо отримаєш нічого і ніколи.
2 Розбий проблему на частини і спочатку вирішуй ту яка має найкраще співвідношення затрати до результату.
В нашому випадкуМолодь(до 40 років)
- становить 60% населення..а отже якщо не звертати уваги на цю групу, то обєми необхідних робіт по агітації/вакцинації впадуть в три рази ,а кінцевий результат буде той самий.Агітація за здоровий спосіб життя
на фоні смертей від ковіду в хронічних хворих - буде мати набагато вищий ефект при менших вкладеннях..а тому доцільнаПримусова вакцинація осіб 60+
- в три рази дешевша ніж вакцинація усіх, + якщо й виникнуть побічні ефекти то не зацеплять 60% населення,+ унеможливлять різні там теорії про чіпування(навіщо чіпувати тих, хто скоро( в популяційних мірках) піде з життя.
Як бачиш всі мої пропозиції є як економічно обгрунтованими , так і не суперечать епідеміологічним правилам...+покращують психічний стан населення.
ПС
Ти в курсі що в росії найвища кількість людей(по відношенню до 1 млн мешканців) які потребують психологічної допомоги?
При чому рівень в педерації в 1,6 рази вищий ніж в середньому по світі...
Иоже саме це є причиною їх підвищенної смертності..адже ковід -істерія тільки погіршила психічний стан.
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budivelnik
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Додано: Чет 29 лип, 2021 18:17
Будівельник
Так хто проти звернення уваги на молодь або здорового способу життя, адмірал?
А от по третій пропозиції тобі наводилась вже купа заперечень.
Багатьома опонентами.
На які від тебе немає переконливих відповідей.
Ти в курсі, що перехворювання Ковідом теж впливає на психічний стан? А також наявність захворівших батьків, родичів.
За Ковідістерію ти намагаєшся виставити пояснення та розвінчування несінитниць.
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detroytred
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Додано: Чет 29 лип, 2021 18:44
detroytred написав:
А от по третій пропозиції тобі наводилась вже купа заперечень.
Багатьома опонентами.
На які від тебе немає переконливих відповідей.
Бо я вважаю заперечення опонентів - непереконливими, тому й не пробую їх переконати
Ти тут постійно талдичиш - що тут всі для обміну думками.
Я свою виклав
а подобається вона моїм опонентам - а-ля ти(тобто людям які знаходяться на первинному щаблі розумового розвитку і не мають власної думки,а тому змушені користуватись вичитаними) - мене якось не хвилює.
Я орієнтуюсь на більш складно організовані розуми.
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budivelnik
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