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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3448344934503451> Ваше ставлення до щеплення від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 47 Мені вже зробили щеплення 43% 20 Не можу за станом здоров'я 6% 3 Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні 4% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 6% 3 Перехворівши COVID-19, маю антитіла 13% 6 Найближчим часом планую вакцинацію 17% 8 Ще в роздумах 11% 5 Всього голосів : 47 Додано: Чет 29 лип, 2021 16:27 detroytred написав: Твої пісні про твій такий впевнений погляд в майбутнє розбиваються твоїм же твердженням, що

*Але навіть 35000-50000 грн/місяць ..це рівень середнього європейця..а цей рівень не дає можливості легко дивитись в майбутнє...адже при сьогоднішньому рівні тривалості життя-після виходу на пенсію, людина живе ще 15-20+ років.... Твої пісні про твій такий впевнений погляд в майбутнє розбиваються твоїм же твердженням, що*Але навіть 35000-50000 грн/місяць ..це рівень середнього європейця..а цей рівень не дає можливості легко дивитись в майбутнє...адже при сьогоднішньому рівні тривалості життя-після виходу на пенсію, людина живе ще 15-20+ років.... Дурнику

Якщо мої 35000-50000 - розбиваються

То що тоді говорити про твої 6000-8000?



ПС

Це не профільна гілка,але навіть тут треба мати логіку. ДурникуЯкщо мої 35000-50000 - розбиваютьсяТо що тоді говорити про твої 6000-8000?ПСЦе не профільна гілка,але навіть тут треба мати логіку. budivelnik

Повідомлень: 24715 З нами з: 15.01.09 Подякував: 214 раз. Подякували: 2649 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 лип, 2021 16:31 budivelnik написав: detroytred написав: Твої пісні про твій такий впевнений погляд в майбутнє розбиваються твоїм же твердженням, що

*Але навіть 35000-50000 грн/місяць ..це рівень середнього європейця..а цей рівень не дає можливості легко дивитись в майбутнє...адже при сьогоднішньому рівні тривалості життя-після виходу на пенсію, людина живе ще 15-20+ років.... Твої пісні про твій такий впевнений погляд в майбутнє розбиваються твоїм же твердженням, що*Але навіть 35000-50000 грн/місяць ..це рівень середнього європейця..а цей рівень не дає можливості легко дивитись в майбутнє...адже при сьогоднішньому рівні тривалості життя-після виходу на пенсію, людина живе ще 15-20+ років.... Дурнику

Якщо мої 35000-50000 - розбиваються

То що тоді говорити про твої 6000-8000?



ПС

Це не профільна гілка,але навіть тут треба мати логіку. ДурникуЯкщо мої 35000-50000 - розбиваютьсяТо що тоді говорити про твої 6000-8000?ПСЦе не профільна гілка,але навіть тут треба мати логіку.

Отож. З логікою в тебе біда.

Бо це ти ж голосиш про свою впевненість в майбутньому на відміну від мене та інших немільенерів.



Ну а те, що доходи пенсів не обмежуються лише пенсією, до тебе, хоч сто разів вказуй, так і не дійде. Це занадто складно для бізнесмена.



То волав про ризики бізнесмена, свої три банкрутства, а тепер впевнений у 35-50 000.

Жги, кажу, ще. Отож. З логікою в тебе біда.Бо це ти ж голосиш про свою впевненість в майбутньому на відміну від мене та інших немільенерів.Ну а те, що доходи пенсів не обмежуються лише пенсією, до тебе, хоч сто разів вказуй, так і не дійде. Це занадто складно для бізнесмена.То волав про ризики бізнесмена, свої три банкрутства, а тепер впевнений у 35-50 000.Жги, кажу, ще. detroytred

Повідомлень: 24483 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2001 раз. Подякували: 3216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 лип, 2021 16:35 detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав: Твої пісні про твій такий впевнений погляд в майбутнє розбиваються твоїм же твердженням, що

*Але навіть 35000-50000 грн/місяць ..це рівень середнього європейця..а цей рівень не дає можливості легко дивитись в майбутнє...адже при сьогоднішньому рівні тривалості життя-після виходу на пенсію, людина живе ще 15-20+ років.... Твої пісні про твій такий впевнений погляд в майбутнє розбиваються твоїм же твердженням, що*Але навіть 35000-50000 грн/місяць ..це рівень середнього європейця..а цей рівень не дає можливості легко дивитись в майбутнє...адже при сьогоднішньому рівні тривалості життя-після виходу на пенсію, людина живе ще 15-20+ років.... Дурнику

Якщо мої 35000-50000 - розбиваються

То що тоді говорити про твої 6000-8000?



ПС

Це не профільна гілка,але навіть тут треба мати логіку. ДурникуЯкщо мої 35000-50000 - розбиваютьсяТо що тоді говорити про твої 6000-8000?ПСЦе не профільна гілка,але навіть тут треба мати логіку. Отож. З логікою в тебе біда.

Бо це ти ж голосиш про свою впевненість в майбутньому на відміну від мене та інших немільенерів.

Ну а те, що доходи пенсів не обмежуються лише пенсією, до тебе, хоч сто разів вказуй, так і не дійде. Це занадто складно для бізнесмена. Отож. З логікою в тебе біда.Бо це ти ж голосиш про свою впевненість в майбутньому на відміну від мене та інших немільенерів.Ну а те, що доходи пенсів не обмежуються лише пенсією, до тебе, хоч сто разів вказуй, так і не дійде. Це занадто складно для бізнесмена. Ще раз для того хто рахує на пальцях

1 У всьому світі мати 35000-50000, краще ніж 6000-8000

2 Так само у всьому світі

Заробити 35000-50000 - складніше ніж 6000-8000.



Тепер до тебе дійшло?

Мене не хвилює твої примітивно бомжацькі(для мене) 6000-8000

Я б хотів нормальні 35000-50000

При цьому щоб жити не як ти бомж - а як середньостатистичний європеєць - я вважаю що треба ще попрацювати. Ще раз для того хто рахує на пальцях1 У всьому світі мати 35000-50000, краще ніж 6000-80002 Так само у всьому світіЗаробити 35000-50000 - складніше ніж 6000-8000.Тепер до тебе дійшло?Мене не хвилює твої примітивно бомжацькі(для мене) 6000-8000Я б хотів нормальні 35000-50000При цьому щоб жити не як ти бомж - а як середньостатистичний європеєць - я вважаю що треба ще попрацювати. budivelnik

Повідомлень: 24715 З нами з: 15.01.09 Подякував: 214 раз. Подякували: 2649 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 лип, 2021 16:43 Будівельник

Да-да, прям бомжують усі немільенери. І прям на пенсію живуть. Без маячні-брехні в бік опонентів в тебе ніяк.

Повір, на аля твої їжу від жінки, Карпати, спілкування на форумі (да театри і тещо вистачає).



Мова була про тебе. Про твої твердження про твою впевненість в майбутньому і незалежність від дітей.

А воно он як - син потягне бізнес, то отримаєш свої 35-50. А може всяке в бізнесі бути...



Про необхідність тобі ефективніше працювати я вже не раз вказував. Бо з тим, як ти *багато і важко працював*, результат міг бути значно вищий...

Але умови тобі можновладці створили не досить сприятливі. Тому в тебе лише 35-50, а в пенсів невеликі пенсії.

Ти там визначся: бо рашкованам доказуєш, як пересічний українець добре живе, а йому (тобто мені, пересічному) - як я бомжую голодний голий босий.

Мова не про те, що 35-50 краще 6-8, Адмірал ясен... detroytred

Повідомлень: 24483 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2001 раз. Подякували: 3216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 лип, 2021 17:48 обговорення попередніх повідомлень в політичній гілці detroytred написав: budivelnik написав: _hunter написав: конкретно yama-е? -- так у него банально необходимой квалификации нет конкретно yama-е? -- так у него банально необходимой квалификации нет В кого з тут присутніх є необхідна кваліфікація?

Думаю в 3-5 осіб не більше

То що ? Закриваємо спілкування?

Чи може зробимо крок який зробив Генрі Форд?

Він розбив одну неймовірно складну операцію

Виготовлення автомобіля

На сотні примітивних....і зміг отримати необхідну кількість працівників з потрібною йому...примітивною кваліфікацією.



Отже

Давайте розібєм таке складне поняття як ковід на багато простіших...

1 Не летальний для групи 40-

2 Легко переноситься людьми з відсутніми хронічними захворюваннями

3 Чим старша людина( і як наслідок більше хронічних хвороб) - тим більша летальність...



І якщо ми погодимось з цими трьома поняттями -

жити стане легше, жити стане веселіше

Адже тоді ми зможемо

а - перестати кричати(істерити) про ковід як смертельну небезпеку(адже для 60% населення він не небезпечніший від грипу...при чому ті хто хворіє на грип також отримують високу ймовірність ускладнень в наступному)

б - почати кричати(агітувати) за слідкування за власним здоровья(вбиваємо двох зайців і здоровья покращуємо і істерію знімаємо)

в - примусово вакцинувати групу високого ризику(тобто шугаємо всього 30% населення і при цьому дійсно шугаючи даємо цій групі шанс трошки довше пожити ,якщо зроблять вакцинацію) В кого з тут присутніх є необхідна кваліфікація?Думаю в 3-5 осіб не більшеТо що ? Закриваємо спілкування?Чи може зробимо крок який зробив Генрі Форд?Він розбив одну неймовірно складну операціюВиготовлення автомобіляНа сотні примітивних....і зміг отримати необхідну кількість працівників з потрібною йому...примітивною кваліфікацією.ОтжеДавайте розібєм таке складне поняття як ковід на багато простіших...1 Не летальний для групи 40-2 Легко переноситься людьми з відсутніми хронічними захворюваннями3 Чим старша людина( і як наслідок більше хронічних хвороб) - тим більша летальність...І якщо ми погодимось з цими трьома поняттями -Адже тоді ми зможемоа - перестати кричати(істерити) про ковід як смертельну небезпеку(адже для 60% населення він не небезпечніший від грипу...при чому ті хто хворіє на грип також отримують високу ймовірність ускладнень в наступному)б - почати кричати(агітувати) за слідкування за власним здоровья(вбиваємо двох зайців і здоровья покращуємо і істерію знімаємо)в - примусово вакцинувати групу високого ризику(тобто шугаємо всього 30% населення і при цьому дійсно шугаючи даємо цій групі шанс трошки довше пожити ,якщо зроблять вакцинацію) От ти розумієш, що виклав?

Ти по суті, як завжди, знов звузив картину до молодих, здорових.

І співаєш...

Ще й сам перебільшуєш (голосиш), що хтось кричить-істерить.

Про твою помилку *трошки довше пожити* тобі вже пояснювали багато разів...

Прибери свою помилку, поглянь на всю картину, тоді зрозумієш, що більше ніяких підстав для твоєї відсеб'ятини немає.

А навпаки є обгрунтування дій та рішень фахівців. От ти розумієш, що виклав?Ти по суті, як завжди, знов звузив картину до молодих, здорових.І співаєш...Ще й сам перебільшуєш (голосиш), що хтось кричить-істерить.Про твою помилку *трошки довше пожити* тобі вже пояснювали багато разів...Прибери свою помилку, поглянь на всю картину, тоді зрозумієш, що більше ніяких підстав для твоєї відсеб'ятини немає.А навпаки є обгрунтування дій та рішень фахівців. Я не знаю хто і чому вчив тебе, а мене вчили наступному

1 Ніколи не роби всі і відразу бо отримаєш нічого і ніколи.

2 Розбий проблему на частини і спочатку вирішуй ту яка має найкраще співвідношення затрати до результату.

В нашому випадку

Молодь(до 40 років) - становить 60% населення..а отже якщо не звертати уваги на цю групу, то обєми необхідних робіт по агітації/вакцинації впадуть в три рази ,а кінцевий результат буде той самий.

Агітація за здоровий спосіб життя на фоні смертей від ковіду в хронічних хворих - буде мати набагато вищий ефект при менших вкладеннях..а тому доцільна

Примусова вакцинація осіб 60+ - в три рази дешевша ніж вакцинація усіх, + якщо й виникнуть побічні ефекти то не зацеплять 60% населення,+ унеможливлять різні там теорії про чіпування(навіщо чіпувати тих, хто скоро( в популяційних мірках) піде з життя.



Як бачиш всі мої пропозиції є як економічно обгрунтованими , так і не суперечать епідеміологічним правилам...+покращують психічний стан населення.



ПС

Ти в курсі що в росії найвища кількість людей(по відношенню до 1 млн мешканців) які потребують психологічної допомоги?

При чому рівень в педерації в 1,6 рази вищий ніж в середньому по світі...

Иоже саме це є причиною їх підвищенної смертності..адже ковід -істерія тільки погіршила психічний стан. Я не знаю хто і чому вчив тебе, а мене вчили наступному1 Ніколи не роби всі і відразу бо отримаєш нічого і ніколи.2 Розбий проблему на частини і спочатку вирішуй ту яка має найкраще співвідношення затрати до результату.В нашому випадку- становить 60% населення..а отже якщо не звертати уваги на цю групу, тона фоні смертей від ковіду в хронічних хворих - буде мати набагато вищий ефект при менших вкладеннях..а тому доцільна- в три рази дешевша ніж вакцинація усіх, + якщо й виникнуть побічні ефекти то не зацеплять 60% населення,+ унеможливлять різні там теорії про чіпування(навіщо чіпувати тих, хто скоро( в популяційних мірках) піде з життя.Як бачиш всі мої пропозиції є як економічно обгрунтованими , так і не суперечать епідеміологічним правилам...+покращують психічний стан населення.ПСТи в курсі що в росії найвища кількість людей(по відношенню до 1 млн мешканців) які потребують психологічної допомоги?При чому рівень в педерації в 1,6 рази вищий ніж в середньому по світі...Иоже саме це є причиною їх підвищенної смертності..адже ковід -істерія тільки погіршила психічний стан. budivelnik

Повідомлень: 24715 З нами з: 15.01.09 Подякував: 214 раз. Подякували: 2649 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 лип, 2021 18:17 Будівельник

Так хто проти звернення уваги на молодь або здорового способу життя, адмірал?



А от по третій пропозиції тобі наводилась вже купа заперечень.

Багатьома опонентами.

На які від тебе немає переконливих відповідей.



Ти в курсі, що перехворювання Ковідом теж впливає на психічний стан? А також наявність захворівших батьків, родичів.

За Ковідістерію ти намагаєшся виставити пояснення та розвінчування несінитниць. detroytred

Повідомлень: 24483 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2001 раз. Подякували: 3216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 лип, 2021 18:44 detroytred написав: А от по третій пропозиції тобі наводилась вже купа заперечень.

Багатьома опонентами.

На які від тебе немає переконливих відповідей. А от по третій пропозиції тобі наводилась вже купа заперечень.Багатьома опонентами.На які від тебе немає переконливих відповідей. Бо я вважаю заперечення опонентів - непереконливими, тому й не пробую їх переконати

Ти тут постійно талдичиш - що тут всі для обміну думками.

Я свою виклав

а подобається вона моїм опонентам - а-ля ти(тобто людям які знаходяться на первинному щаблі розумового розвитку і не мають власної думки,а тому змушені користуватись вичитаними) - мене якось не хвилює.

Я орієнтуюсь на більш складно організовані розуми. Бо я вважаю заперечення опонентів - непереконливими, тому й не пробую їх переконатиТи тут постійно талдичиш - що тут всі для обміну думками.Я свою виклава подобається вона моїм опонентам - а-ля ти(тобто людям які знаходяться на первинному щаблі розумового розвитку і не мають власної думки,а тому змушені користуватись вичитаними) - мене якось не хвилює.Я орієнтуюсь на більш складно організовані розуми. budivelnik

Повідомлень: 24715 З нами з: 15.01.09 Подякував: 214 раз. Подякували: 2649 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 лип, 2021 19:25 stm написав: Яма, вот всех чипируют и отключат, посмотрит Создатель на кто остался и запустит метеорит для нового витка эволюции Яма, вот всех чипируют и отключат, посмотрит Создатель на кто остался и запустит метеорит для нового витка эволюции

Чипировали давно.Флюрографию каждый год рекомендуют делать для того чтобы подзарядить чип введённый с БЦЖ)) Чипировали давно.Флюрографию каждый год рекомендуют делать для того чтобы подзарядить чип введённый с БЦЖ)) Мизантрóп

Повідомлень: 6040 З нами з: 03.12.14 Подякував: 1117 раз. Подякували: 1144 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 лип, 2021 20:09 budivelnik написав: detroytred написав: А от по третій пропозиції тобі наводилась вже купа заперечень.

Багатьома опонентами.

На які від тебе немає переконливих відповідей. А от по третій пропозиції тобі наводилась вже купа заперечень.Багатьома опонентами.На які від тебе немає переконливих відповідей. Бо я вважаю заперечення опонентів - непереконливими, тому й не пробую їх переконати

Ти тут постійно талдичиш - що тут всі для обміну думками.

Я свою виклав

а подобається вона моїм опонентам - а-ля ти(тобто людям які знаходяться на первинному щаблі розумового розвитку і не мають власної думки,а тому змушені користуватись вичитаними) - мене якось не хвилює.

Я орієнтуюсь на більш складно організовані розуми. Бо я вважаю заперечення опонентів - непереконливими, тому й не пробую їх переконатиТи тут постійно талдичиш - що тут всі для обміну думками.Я свою виклава подобається вона моїм опонентам - а-ля ти(тобто людям які знаходяться на первинному щаблі розумового розвитку і не мають власної думки,а тому змушені користуватись вичитаними) - мене якось не хвилює.Я орієнтуюсь на більш складно організовані розуми.

Ти не пробуєш переконати?

Ти не займаєшся переконанням?

В тебе немає мети переконати?



Да не сміши. Пригадуєш скільки разів я тебе макав в твою цитату, де ти обгрутовував, як читачі навіть від своєї думки відмовляться на підставі довіри до тебе, як реального і з "досягненнями".

Тому й ти розмахуєш їми, як аргументом.



В тому й справа, що опоненти тобі показують твої елементарні помилки.

А ти про орієнтування на якісь більш складно організовані розуми мелеш. Ти не пробуєш переконати?Ти не займаєшся переконанням?В тебе немає мети переконати?Да не сміши. Пригадуєш скільки разів я тебе макав в твою цитату, де ти обгрутовував, як читачі навіть від своєї думки відмовляться на підставі довіри до тебе, як реального і з "досягненнями".Тому й ти розмахуєш їми, як аргументом.В тому й справа, що опоненти тобі показують твої елементарні помилки.А ти про орієнтування на якісь більш складно організовані розуми мелеш. detroytred

Повідомлень: 24483 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2001 раз. Подякували: 3216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 лип, 2021 20:36 detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав: А от по третій пропозиції тобі наводилась вже купа заперечень.

Багатьома опонентами.

На які від тебе немає переконливих відповідей. А от по третій пропозиції тобі наводилась вже купа заперечень.Багатьома опонентами.На які від тебе немає переконливих відповідей. Бо я вважаю заперечення опонентів - непереконливими, тому й не пробую їх переконати

Ти тут постійно талдичиш - що тут всі для обміну думками.

Я свою виклав

а подобається вона моїм опонентам - а-ля ти(тобто людям які знаходяться на первинному щаблі розумового розвитку і не мають власної думки,а тому змушені користуватись вичитаними) - мене якось не хвилює.

Я орієнтуюсь на більш складно організовані розуми. Бо я вважаю заперечення опонентів - непереконливими, тому й не пробую їх переконатиТи тут постійно талдичиш - що тут всі для обміну думками.Я свою виклава подобається вона моїм опонентам - а-ля ти(тобто людям які знаходяться на первинному щаблі розумового розвитку і не мають власної думки,а тому змушені користуватись вичитаними) - мене якось не хвилює.Я орієнтуюсь на більш складно організовані розуми. Ти не пробуєш переконати?

Ти не займаєшся переконанням?

В тебе немає мети переконати? Ти не пробуєш переконати?Ти не займаєшся переконанням?В тебе немає мети переконати? В чому такого як ти можна переконати,якщо ти дублюєш першу і третю стрічки detroytred написав: Да не сміши. Пригадуєш скільки разів я тебе макав в твою цитату, де ти обгрутовував, як читачі навіть від своєї думки відмовляться на підставі довіри до тебе, як реального і з "досягненнями".

Тому й ти розмахуєш їми, як аргументом. Да не сміши. Пригадуєш скільки разів я тебе макав в твою цитату, де ти обгрутовував, як читачі навіть від своєї думки відмовляться на підставі довіри до тебе, як реального і з "досягненнями".Тому й ти розмахуєш їми, як аргументом. Є інше..називається воно - інформувати.

Я інформую читачів про свої думки...а для того щоб моя інформація була більш переконливою - я й виступаю як реальне лице а не віртуальний ноу-нейм.

detroytred написав: В тому й справа, що опоненти тобі показують твої елементарні помилки.

А ти про орієнтування на якісь більш складно організовані розуми мелеш. В тому й справа, що опоненти тобі показують твої елементарні помилки.А ти про орієнтування на якісь більш складно організовані розуми мелеш. Внаслідок того що в тебе твоїх думок не має(нічим думати) до тебе ніяк і не дійде

Я використовую примітивного копіпастера як ти, для того щоб інші частіше могли прочитати мої твори в оригіналі...

А твої оповідання - це як фон....

ПС

Зверни увагу

Якби не ти - мене б тут було в рази менше.

Я ж не можу генерувати мільйоном думок...

А так ти виходиш,пишеш щось з прочитаного і я свої вже раніше написані думки - подаю під іншим соусом.

Так що ти мені допомагаєш, за це тобі дякую. В чому такого як ти можна переконати,якщо ти дублюєш першу і третю стрічкиЄ інше..називається воно - інформувати....а для того щоб моя інформація була більш переконливою - я й виступаю як реальне лице а не віртуальний ноу-нейм.Внаслідок того що в тебе твоїх думок не має(нічим думати) до тебе ніяк і не дійдеЯ використовую примітивного копіпастера як ти, для того щоб інші частіше могли прочитати мої твори в оригіналі...А твої оповідання - це як фон....ПСЗверни увагуЯкби не ти - мене б тут було в рази менше.Я ж не можу генерувати мільйоном думок...А так ти виходиш,пишеш щось з прочитаного і я свої вже раніше написані думки - подаю під іншим соусом.Так що ти мені допомагаєш, за це тобі дякую. budivelnik

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7582 2786144

ЛОБ Чет 29 лип, 2021 20:01