ЛАД написав:Вы никогда не слышали, что в Индии господствующая религия индуизм и по их обычаям умерших положено сжигать независимо от причин смерти?
по вашей логике и в Киеве уже господствующая религия индуизм?... 😂
в 2017 году, 61 процент умерших в столице были кремированы
в Киеве в 2018 кремировали 65% от всех умерших в столице.
последнее время все чаще кремируют не из-за вера, а банально денег нет хоронить (только одно место на кладбище может стоить от 8 000 грн до 10 000 долларов), а урну подхоронить дешевле выходит, так же проще урну везти к примеру в село за 300 км от Киева, чем гроб.
я это прекрасно понимаю, но некоторые почему-то увязывают кремацию с господствующшей религией, что является явной глупостью...
Вангую осенью израильтян попытаются вакцинировать третьей закрепляющей вакциной ( пока взялись только за +60 и стариков со слабым иммунитетом)
"После тщательного изучения ситуации, консультаций и обсуждений комиссия экспертов приняла решение рекомендовать вакцинацию пожилых израильтян третьей "закрепляющей" дозой, - сказал глава израильского правительства Нафтали Беннет. - Это решение основывается на анализе данных, и наша цель - защитить пожилых, а также добиться того, чтобы не вводить ограничения и оставить страну открытой".
Сегодня Генеральный директор минздрава профессор Нахман Аш обьяснил снижение эффективности вакцинации в Израиле из-за более агрессивного штамма "дельта" и того, что после иммунизации уже прошло время. Если изначально уровень эффективности прививки для тех, кому 60 лет и старше, составлял порядка 95 процентов в январе, сейчас он снизился до 81 процента в прошлом месяце. Исследование, проведенное медицинским центром "Шиба", зафиксировало также снижение уровня антител у этой возрастной группы - у них оно снижается быстрее, чем у других".
При этом профессор подчеркнул, что вакцина от коронавируса в целом очень безопасна. "Прежде чем принять решение о прививании третьей дозой препарата мы проверили, что она безопасна, - сказал Аш. - Да, пока не так много данных на этот счет - к этому моменту ею привиты 4000 израильтян с пониженным иммунитетом, но среди них мы не наблюдали никаких новых побочных эффектов, по сравнению с теми, что были после первой и второй прививки"
roberto dark написав:Вангую осенью израильтян попытаются вакцинировать третьей закрепляющей вакциной
"После тщательного изучения ситуации, консультаций и обсуждений комиссия экспертов приняла решение рекомендовать вакцинацию пожилых израильтян третьей "закрепляющей" дозой, - сказал глава израильского правительства Нафтали Беннет.
В Украине будут делать третью прививку вакциной от COVID-19 в случае появления соответствующих рекомендаций ВОЗ
Об этом заявил глава МОЗ Виктор Ляшко.
«Украина рассматривает возможность закупки на 2022-2023 гг. дополнительных 2 доз вакцины (Pfizer – прим. ред.). Если будет принято решение после регистрации регуляторами, в том числе ВОЗ, что после полного комплекса вакцинации нужно третье, то мы выйдем на еще одну прививку».
Как уточнил чиновник, в случае принятия ВОЗ решения о повторении полного курса вакцинации через год-два, МОЗ полностью поддержит его.