Додано: Чет 29 лип, 2021 21:30

Вангую осенью израильтян попытаются вакцинировать третьей закрепляющей вакциной ( пока взялись только за +60 и стариков со слабым иммунитетом)



"После тщательного изучения ситуации, консультаций и обсуждений комиссия экспертов приняла решение рекомендовать вакцинацию пожилых израильтян третьей "закрепляющей" дозой, - сказал глава израильского правительства Нафтали Беннет. - Это решение основывается на анализе данных, и наша цель - защитить пожилых, а также добиться того, чтобы не вводить ограничения и оставить страну открытой".



Сегодня Генеральный директор минздрава профессор Нахман Аш обьяснил снижение эффективности вакцинации в Израиле из-за более агрессивного штамма "дельта" и того, что после иммунизации уже прошло время. Если изначально уровень эффективности прививки для тех, кому 60 лет и старше, составлял порядка 95 процентов в январе, сейчас он снизился до 81 процента в прошлом месяце. Исследование, проведенное медицинским центром "Шиба", зафиксировало также снижение уровня антител у этой возрастной группы - у них оно снижается быстрее, чем у других".



При этом профессор подчеркнул, что вакцина от коронавируса в целом очень безопасна. "Прежде чем принять решение о прививании третьей дозой препарата мы проверили, что она безопасна, - сказал Аш. - Да, пока не так много данных на этот счет - к этому моменту ею привиты 4000 израильтян с пониженным иммунитетом, но среди них мы не наблюдали никаких новых побочных эффектов, по сравнению с теми, что были после первой и второй прививки"