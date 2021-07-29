RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3448344934503451

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 48
Мені вже зробили щеплення
44%
21
Не можу за станом здоров'я
6%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
6%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
13%
6
Найближчим часом планую вакцинацію
17%
8
Ще в роздумах
10%
5
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 20:54

  vetka написав:
  Тракторист написав:
  ЛАД написав:Вы никогда не слышали, что в Индии господствующая религия индуизм и по их обычаям умерших положено сжигать независимо от причин смерти?

по вашей логике и в Киеве уже господствующая религия индуизм?... 😂

в 2017 году, 61 процент умерших в столице были кремированы


в Киеве в 2018 кремировали 65% от всех умерших в столице.

последнее время все чаще кремируют не из-за вера, а банально денег нет хоронить (только одно место на кладбище может стоить от 8 000 грн до 10 000 долларов), а урну подхоронить дешевле выходит, так же проще урну везти к примеру в село за 300 км от Киева, чем гроб.

я это прекрасно понимаю, но некоторые почему-то увязывают кремацию с господствующшей религией, что является явной глупостью...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5285
З нами з: 06.08.08
Подякував: 284 раз.
Подякували: 833 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 20:56

Для Хотаба :)

Маска не скасовується, QR-код вводиться: у МОЗ озвучили протиковідні плани
https://www.pravda.com.ua/news/2021/07/29/7302090/
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15010
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8136 раз.
Подякували: 3935 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 21:06

  vetka написав:Кстати, у кого какие размышления на счет очередного локдауна? Когда и на сколько жесткий будет?

в Германии и России большая вероятность, что в сентябре, так как у них выборы...

что касается Украины, то в первую очередь будет зависить от того, что нужно будет под шумок украсть/продать... ;)
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5285
З нами з: 06.08.08
Подякував: 284 раз.
Подякували: 833 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 21:09

Будівельник
Дякуй))
За те, що зайвий раз свою маячню виставляєш.
Мені-то все рівно, я з тобою не борюсь, не змагаюсь і тещо. Читачів не переконую й не інформую.

Отаке інформування -- тобто поширення інформації (нехай і своїх думок)) і є пропагандою.
Якою ти й займаєшся. Ще й сам по суті визнаєш це.
Замість обміну думками.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24488
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2001 раз.
Подякували: 3216 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 21:10

  Вкладчик1234 написав:Для Хотаба :)

Маска не скасовується, QR-код вводиться: у МОЗ озвучили протиковідні плани
https://www.pravda.com.ua/news/2021/07/29/7302090/

издевательство над народом планируют продолжать...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5285
З нами з: 06.08.08
Подякував: 284 раз.
Подякували: 833 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 21:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вангую осенью израильтян попытаются вакцинировать третьей закрепляющей вакциной ( пока взялись только за +60 и стариков со слабым иммунитетом)

"После тщательного изучения ситуации, консультаций и обсуждений комиссия экспертов приняла решение рекомендовать вакцинацию пожилых израильтян третьей "закрепляющей" дозой, - сказал глава израильского правительства Нафтали Беннет. - Это решение основывается на анализе данных, и наша цель - защитить пожилых, а также добиться того, чтобы не вводить ограничения и оставить страну открытой".

Сегодня Генеральный директор минздрава профессор Нахман Аш обьяснил снижение эффективности вакцинации в Израиле из-за более агрессивного штамма "дельта" и того, что после иммунизации уже прошло время. Если изначально уровень эффективности прививки для тех, кому 60 лет и старше, составлял порядка 95 процентов в январе, сейчас он снизился до 81 процента в прошлом месяце. Исследование, проведенное медицинским центром "Шиба", зафиксировало также снижение уровня антител у этой возрастной группы - у них оно снижается быстрее, чем у других".

При этом профессор подчеркнул, что вакцина от коронавируса в целом очень безопасна. "Прежде чем принять решение о прививании третьей дозой препарата мы проверили, что она безопасна, - сказал Аш. - Да, пока не так много данных на этот счет - к этому моменту ею привиты 4000 израильтян с пониженным иммунитетом, но среди них мы не наблюдали никаких новых побочных эффектов, по сравнению с теми, что были после первой и второй прививки"
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 378
З нами з: 04.06.19
Подякував: 55 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 21:34

  roberto dark написав:Вангую осенью израильтян попытаются вакцинировать третьей закрепляющей вакциной

"После тщательного изучения ситуации, консультаций и обсуждений комиссия экспертов приняла решение рекомендовать вакцинацию пожилых израильтян третьей "закрепляющей" дозой, - сказал глава израильского правительства Нафтали Беннет.

Какие крепкие орешки эти израильские старики. :)
andrein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1393
З нами з: 21.10.12
Подякував: 6 раз.
Подякували: 458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 22:15

В Украине будут делать третью прививку вакциной от COVID-19 в случае появления соответствующих рекомендаций ВОЗ

Об этом заявил глава МОЗ Виктор Ляшко.

«Украина рассматривает возможность закупки на 2022-2023 гг. дополнительных 2 доз вакцины (Pfizer – прим. ред.). Если будет принято решение после регистрации регуляторами, в том числе ВОЗ, что после полного комплекса вакцинации нужно третье, то мы выйдем на еще одну прививку».

Как уточнил чиновник, в случае принятия ВОЗ решения о повторении полного курса вакцинации через год-два, МОЗ полностью поддержит его.
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15010
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8136 раз.
Подякували: 3935 раз.
 
Профіль
3
2
3
  #<1 ... 3448344934503451
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 757, 758, 759
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7583 2792818
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лип, 2021 22:19
Яша

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.