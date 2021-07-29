ЛАД написав:Вы никогда не слышали, что в Индии господствующая религия индуизм и по их обычаям умерших положено сжигать независимо от причин смерти?
по вашей логике и в Киеве уже господствующая религия индуизм?... 😂
в 2017 году, 61 процент умерших в столице были кремированы
в Киеве в 2018 кремировали 65% от всех умерших в столице.
последнее время все чаще кремируют не из-за вера, а банально денег нет хоронить (только одно место на кладбище может стоить от 8 000 грн до 10 000 долларов), а урну подхоронить дешевле выходит, так же проще урну везти к примеру в село за 300 км от Киева, чем гроб.
я это прекрасно понимаю, но некоторые почему-то увязывают кремацию с господствующшей религией, что является явной глупостью...
Вангую осенью израильтян попытаются вакцинировать третьей закрепляющей вакциной ( пока взялись только за +60 и стариков со слабым иммунитетом)
"После тщательного изучения ситуации, консультаций и обсуждений комиссия экспертов приняла решение рекомендовать вакцинацию пожилых израильтян третьей "закрепляющей" дозой, - сказал глава израильского правительства Нафтали Беннет. - Это решение основывается на анализе данных, и наша цель - защитить пожилых, а также добиться того, чтобы не вводить ограничения и оставить страну открытой".
Сегодня Генеральный директор минздрава профессор Нахман Аш обьяснил снижение эффективности вакцинации в Израиле из-за более агрессивного штамма "дельта" и того, что после иммунизации уже прошло время. Если изначально уровень эффективности прививки для тех, кому 60 лет и старше, составлял порядка 95 процентов в январе, сейчас он снизился до 81 процента в прошлом месяце. Исследование, проведенное медицинским центром "Шиба", зафиксировало также снижение уровня антител у этой возрастной группы - у них оно снижается быстрее, чем у других".
При этом профессор подчеркнул, что вакцина от коронавируса в целом очень безопасна. "Прежде чем принять решение о прививании третьей дозой препарата мы проверили, что она безопасна, - сказал Аш. - Да, пока не так много данных на этот счет - к этому моменту ею привиты 4000 израильтян с пониженным иммунитетом, но среди них мы не наблюдали никаких новых побочных эффектов, по сравнению с теми, что были после первой и второй прививки"
roberto dark написав:Вангую осенью израильтян попытаются вакцинировать третьей закрепляющей вакциной
"После тщательного изучения ситуации, консультаций и обсуждений комиссия экспертов приняла решение рекомендовать вакцинацию пожилых израильтян третьей "закрепляющей" дозой, - сказал глава израильского правительства Нафтали Беннет.
В Украине будут делать третью прививку вакциной от COVID-19 в случае появления соответствующих рекомендаций ВОЗ
Об этом заявил глава МОЗ Виктор Ляшко.
«Украина рассматривает возможность закупки на 2022-2023 гг. дополнительных 2 доз вакцины (Pfizer – прим. ред.). Если будет принято решение после регистрации регуляторами, в том числе ВОЗ, что после полного комплекса вакцинации нужно третье, то мы выйдем на еще одну прививку».
Как уточнил чиновник, в случае принятия ВОЗ решения о повторении полного курса вакцинации через год-два, МОЗ полностью поддержит его.
_hunter написав:...... ковид запустили для прикрытия паралельно ходящего безсимптомного вируса, изменяющего ДНК человека. А нужным людям без лишнего шума выдают пероральные вакцинки, замаскированные под аскорбинки
Прикольно! Это действительно уже такие "теории" есть или Вы придумали?
ЛАД написав: P.s. А недоверие к государству вполне понятно - сколько раз за время жизни государство нас нае... (обманывало). Масса обещаний и практически все не выполнены. После этого доверять может только полный идиот.
У меня совсем другой менталитет, никогда нигде не искал замаскированных подлянок и принимал жизнь, как она есть. И ничего, прожил 70+ лет достаточно успешно (не в смысле будивельника, конечно ). Надеюсь, что последняя ваша строка не в мой адрес
"принимал жизнь, как она есть" - я тоже. Последняя строка точно не в Ваш адрес. Возможно, сказывается неоднозначность человеческого языка. Но я сомневаюсь, что Вы сильно верите обещаниям государства, высказанным даже его высшими представителями. О доверии к государству я писал в этом смысле. Думаю, в смысле менталитета мы не очень отличаемся, хотя расхождения во взглядах, видимо, существуют.