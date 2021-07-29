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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 29 лип, 2021 23:58
detroytred
Бывает у человека точка зрения, а бывает кочка.
Спорить с человеком, у которого кочка зрения, абсолютно бесполезное занятие. Пустая трата времени и сил.
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ЛАД
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Яша