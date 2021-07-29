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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3449345034513452

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 48
Мені вже зробили щеплення
44%
21
Не можу за станом здоров'я
6%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
6%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
13%
6
Найближчим часом планую вакцинацію
17%
8
Ще в роздумах
10%
5
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 23:58

detroytred
Бывает у человека точка зрения, а бывает кочка.
Спорить с человеком, у которого кочка зрения, абсолютно бесполезное занятие. Пустая трата времени и сил.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 00:33

  Тракторист написав:....
я это прекрасно понимаю, но некоторые почему-то увязывают кремацию с господствующшей религией, что является явной глупостью...

Вообще говоря, элементарные знания истории подсказали бы Вам, что похоронные традиции разных народов очень тесно связаны с их религиозными воззрениями.
Сегодня, конечно, происходят значительные изменения. И благодаря уменьшению религиозности людей, и благодаря большей плотности населения.
В Киеве элементарно не хватит земли для кладбищ. Поэтому вполне допускаю, что в Киеве действительно 61% кремируют (не интересовался и не проверял).
Но в целом по Украине этот процент наверняка значительно ниже. Надеюсь, Вы в этом не сомневаетесь. И объясняется это, естественно, господствующей религией и соответствующими похоронными традициями.
Уверен, Вы это прекрасно понимаете.
Так что не стоит притворяться наивной девочкой и писать о глупости.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 00:51

Блин.
Демагогия на марше.
Если требование надеть маску в супермаркете называется "издевательством на народом"...
Хреново вы понимаете, что такое издевательство.

Ну а спорить с утверждениями, что вакцинировать надо только "группу риска" 60+ - себя не уважать. Если бы от оспы вакцинировали 30-40% людей, до сих пор бы люди умирали от неё.
Не знаю, насколько эффективны антиковидные вакцины, но думаю, что если бы мы были способны провакцинировать всё население Земли хотя бы за 3-4 месяца даже уже существующими вакцинами, то мы бы уже с эпидемией покончили.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 01:12

Тем временем в Израиле:
Возрастное распределение "вторничных" зараженных (2269 человек) следующее: 25% - дети до 11 лет, 10% - подростки в возрасте 12-18 лет, 14% - молодые люди 19-29 лет.

Люди 30-49 лет составляют 26% вторничных зараженных (что естественно, поскольку здесь возрастной диапазон охватывает сразу два десятка лет).

Люди 50-69 лет составляют лишь 17% зараженных, а люди старше 70 лет – 7%.

https://www.9tv.co.il/item/32477
По нацсоставу среди "вторичных" заболевших 9% арабов при том, что в общем населении их 21%. Возможно, объясняется малой выборкой?
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 30 лип, 2021 01:21, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 01:19

Апелляция к личности (лат. argumentum ad hominem«аргумент к человеку») — логическая ошибка, при которой аргумент опровергается указанием на характер, мотив или другой атрибут лица, приводящего аргумент, или лица, связанного с аргументом, вместо указания на несостоятельность самого аргумента, объективные факты или логические рассуждения.

Подразделяется на виды:

argumentum ad hominem personam («переход на личности») — прямая критика личности или оскорбление оппонента;
argumentum ad hominem circumstantiae — объяснение точки зрения оппонента его личными обстоятельствами;
argumentum ad hominem tu quoque («и ты тоже») — указание на то, что оппонент сам действует вопреки своему же аргументу.

Демагогические приёмы часто включают в себя апелляцию к личности.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 01:29

....Второй ключевой ошибкой министр назвал тот факт, что люди старше шестидесяти лет не оказались в приоритетной группе для вакцинирования. Согласно озвученным Кацаровым данным, более 80% скончавшихся граждан, у которых был диагностирован коронавирус, были старше шестидесяти лет.



Третьей причиной стали огрехи в логистике вакцины, отметил министр.

На данный момент в Болгарии количество заразившихся достигло отметки в 424.295 человек: это 6,2% от общего числа проживающих в стране граждан.

Скончались более 18.000 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус.

https://www.9tv.co.il/item/32480
По этим данным летальность в Болгарии составляет на сегодня более 4%.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 02:38

  ЛАД написав:Не знаю, насколько эффективны антиковидные вакцины, но думаю, что если бы мы были способны провакцинировать всё население Земли хотя бы за 3-4 месяца даже уже существующими вакцинами, то мы бы уже с эпидемией покончили.

Ковид- это разновидность гриппа, а грипп вакцинами не победить.
andrein
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