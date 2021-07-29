detroytred
Бывает у человека точка зрения, а бывает кочка.
Спорить с человеком, у которого кочка зрения, абсолютно бесполезное занятие. Пустая трата времени и сил.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 29 лип, 2021 23:58
detroytred
Бывает у человека точка зрения, а бывает кочка.
Спорить с человеком, у которого кочка зрения, абсолютно бесполезное занятие. Пустая трата времени и сил.
Додано: П'ят 30 лип, 2021 00:33
Вообще говоря, элементарные знания истории подсказали бы Вам, что похоронные традиции разных народов очень тесно связаны с их религиозными воззрениями.
Сегодня, конечно, происходят значительные изменения. И благодаря уменьшению религиозности людей, и благодаря большей плотности населения.
В Киеве элементарно не хватит земли для кладбищ. Поэтому вполне допускаю, что в Киеве действительно 61% кремируют (не интересовался и не проверял).
Но в целом по Украине этот процент наверняка значительно ниже. Надеюсь, Вы в этом не сомневаетесь. И объясняется это, естественно, господствующей религией и соответствующими похоронными традициями.
Уверен, Вы это прекрасно понимаете.
Так что не стоит притворяться наивной девочкой и писать о глупости.
Додано: П'ят 30 лип, 2021 00:51
Блин.
Демагогия на марше.
Если требование надеть маску в супермаркете называется "издевательством на народом"...
Хреново вы понимаете, что такое издевательство.
Ну а спорить с утверждениями, что вакцинировать надо только "группу риска" 60+ - себя не уважать. Если бы от оспы вакцинировали 30-40% людей, до сих пор бы люди умирали от неё.
Не знаю, насколько эффективны антиковидные вакцины, но думаю, что если бы мы были способны провакцинировать всё население Земли хотя бы за 3-4 месяца даже уже существующими вакцинами, то мы бы уже с эпидемией покончили.
Додано: П'ят 30 лип, 2021 01:12
Тем временем в Израиле:
По нацсоставу среди "вторичных" заболевших 9% арабов при том, что в общем населении их 21%. Возможно, объясняется малой выборкой?
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 30 лип, 2021 01:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 30 лип, 2021 01:19
Апелляция к личности (лат. argumentum ad hominem — «аргумент к человеку») — логическая ошибка, при которой аргумент опровергается указанием на характер, мотив или другой атрибут лица, приводящего аргумент, или лица, связанного с аргументом, вместо указания на несостоятельность самого аргумента, объективные факты или логические рассуждения.
Подразделяется на виды:
argumentum ad hominem personam («переход на личности») — прямая критика личности или оскорбление оппонента;
argumentum ad hominem circumstantiae — объяснение точки зрения оппонента его личными обстоятельствами;
argumentum ad hominem tu quoque («и ты тоже») — указание на то, что оппонент сам действует вопреки своему же аргументу.
Демагогические приёмы часто включают в себя апелляцию к личности.
Додано: П'ят 30 лип, 2021 01:29
По этим данным летальность в Болгарии составляет на сегодня более 4%.
Додано: П'ят 30 лип, 2021 02:38
Додано: П'ят 30 лип, 2021 03:25
Я всегда считал, что Буратино - это такой Вася, чей интеллектуальный класс характеризуется словом "Полено".
Грипп, кстати, переносят перелетные птицы, от чего и цикличность вся эта.
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