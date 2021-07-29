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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3449345034513452

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 48
Мені вже зробили щеплення
44%
21
Не можу за станом здоров'я
6%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
6%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
13%
6
Найближчим часом планую вакцинацію
17%
8
Ще в роздумах
10%
5
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 01:19

Апелляция к личности (лат. argumentum ad hominem«аргумент к человеку») — логическая ошибка, при которой аргумент опровергается указанием на характер, мотив или другой атрибут лица, приводящего аргумент, или лица, связанного с аргументом, вместо указания на несостоятельность самого аргумента, объективные факты или логические рассуждения.

Подразделяется на виды:

argumentum ad hominem personam («переход на личности») — прямая критика личности или оскорбление оппонента;
argumentum ad hominem circumstantiae — объяснение точки зрения оппонента его личными обстоятельствами;
argumentum ad hominem tu quoque («и ты тоже») — указание на то, что оппонент сам действует вопреки своему же аргументу.

Демагогические приёмы часто включают в себя апелляцию к личности.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 01:29

....Второй ключевой ошибкой министр назвал тот факт, что люди старше шестидесяти лет не оказались в приоритетной группе для вакцинирования. Согласно озвученным Кацаровым данным, более 80% скончавшихся граждан, у которых был диагностирован коронавирус, были старше шестидесяти лет.



Третьей причиной стали огрехи в логистике вакцины, отметил министр.

На данный момент в Болгарии количество заразившихся достигло отметки в 424.295 человек: это 6,2% от общего числа проживающих в стране граждан.

Скончались более 18.000 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус.

https://www.9tv.co.il/item/32480
По этим данным летальность в Болгарии составляет на сегодня более 4%.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 03:25

  andrein написав:
  ЛАД написав:думаю, что если бы мы были способны провакцинировать всё население Земли хотя бы за 3-4 месяца даже уже существующими вакцинами, то мы бы уже с эпидемией покончили.

Ковид- это разновидность гриппа, а грипп вакцинами не победить.

Я всегда считал, что Буратино - это такой Вася, чей интеллектуальный класс характеризуется словом "Полено".
Грипп, кстати, переносят перелетные птицы, от чего и цикличность вся эта.
Slx
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 08:28

  Мизантрóп написав:
  stm написав: Яма, вот всех чипируют и отключат, посмотрит Создатель на кто остался и запустит метеорит для нового витка эволюции ;)
Чипировали давно.Флюрографию каждый год рекомендуют делать для того чтобы подзарядить чип введённый с БЦЖ))

Уже давно не рекомендуют.
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 08:53

Израиль запускает вакцинацию третьей дозой Pfizer

Со следующей недели начнут вакцинировать третьей дозой граждан старше 60 лет для предупреждения дальнейшего распространения штамма «дельта»

Также ранее Минздрав Израиля разрешил вакцинацию от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет при риске развития у них тяжелых форм ковида или летального исхода при заражении

Я так понимаю, гамма уже на подходе
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:01

  ЛАД написав:
  _hunter написав:......
ковид запустили для прикрытия паралельно ходящего безсимптомного вируса, изменяющего ДНК человека. А нужным людям без лишнего шума выдают пероральные вакцинки, замаскированные под аскорбинки :roll:

Прикольно! :lol:
Это действительно уже такие "теории" есть или Вы придумали?

Сам придумал :oops: -- на копмиляции Plague Inc. да Asher-овского Owner-а :lol: Поэтому и сильно удивляет вера в "символизм" секты чипирования: "вампир не может войти в дом пока его не пригласиш" -- "ДНК (чипировать) человека не могут без его прямого на то согласия -- явного укола"...
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:08

  Starikan написав:
  Мизантрóп написав:
  stm написав: Яма, вот всех чипируют и отключат, посмотрит Создатель на кто остался и запустит метеорит для нового витка эволюции ;)
Чипировали давно.Флюрографию каждый год рекомендуют делать для того чтобы подзарядить чип введённый с БЦЖ))

Уже давно не рекомендуют.

Так уже давно 4G/LTE почти повсеместно. Но в полевых условия оказалось, что у него мощностей на подзаряюку не хватает -- поэтому во всех медиа форсируют тему 5G.
_hunter
 
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ЛОБ

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