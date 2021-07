Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

#<1 ... 3450345134523453> Ваше ставлення до щеплення від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 48 Мені вже зробили щеплення 44% 21 Не можу за станом здоров'я 6% 3 Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні 4% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 6% 3 Перехворівши COVID-19, маю антитіла 13% 6 Найближчим часом планую вакцинацію 17% 8 Ще в роздумах 10% 5 Всього голосів : 48 Додано: П'ят 30 лип, 2021 01:19 Апелляция к личности (лат. argumentum ad hominem — «аргумент к человеку») — логическая ошибка, при которой аргумент опровергается указанием на характер, мотив или другой атрибут лица, приводящего аргумент, или лица, связанного с аргументом, вместо указания на несостоятельность самого аргумента, объективные факты или логические рассуждения.



Подразделяется на виды:



argumentum ad hominem personam («переход на личности») — прямая критика личности или оскорбление оппонента;

argumentum ad hominem circumstantiae — объяснение точки зрения оппонента его личными обстоятельствами;

argumentum ad hominem tu quoque («и ты тоже») — указание на то, что оппонент сам действует вопреки своему же аргументу.



Демагогические приёмы часто включают в себя апелляцию к личности. Igneus Повідомлень: 1074 З нами з: 29.08.18 Подякував: 580 раз. Подякували: 499 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 лип, 2021 01:29 ....Второй ключевой ошибкой министр назвал тот факт, что люди старше шестидесяти лет не оказались в приоритетной группе для вакцинирования. Согласно озвученным Кацаровым данным, более 80% скончавшихся граждан, у которых был диагностирован коронавирус, были старше шестидесяти лет.







Третьей причиной стали огрехи в логистике вакцины, отметил министр.



На данный момент в Болгарии количество заразившихся достигло отметки в 424.295 человек: это 6,2% от общего числа проживающих в стране граждан.



Скончались более 18.000 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус.

https://www.9tv.co.il/item/32480

По этим данным летальность в Болгарии составляет на сегодня более 4%.

Ковид- это разновидность гриппа, а грипп вакцинами не победить. Ковид- это разновидность гриппа, а грипп вакцинами не победить.

Я всегда считал, что Буратино - это такой Вася, чей интеллектуальный класс характеризуется словом "Полено".

Slx Повідомлень: 877 З нами з: 23.07.18 Подякував: 286 раз. Подякували: 104 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 лип, 2021 08:28

Уже давно не рекомендуют. Starikan 2 Повідомлень: 18223 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2187 раз. Подякували: 2978 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 лип, 2021 08:53



Со следующей недели начнут вакцинировать третьей дозой граждан старше 60 лет для предупреждения дальнейшего распространения штамма «дельта»



Также ранее Минздрав Израиля разрешил вакцинацию от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет при риске развития у них тяжелых форм ковида или летального исхода при заражении

Я так понимаю, гамма уже на подходе Я так понимаю, гамма уже на подходе Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15012 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8137 раз. Подякували: 3935 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:01 ЛАД написав: _hunter написав: ......

ковид запустили для прикрытия паралельно ходящего безсимптомного вируса, изменяющего ДНК человека. А нужным людям без лишнего шума выдают пероральные вакцинки, замаскированные под аскорбинки ......ковид запустили для прикрытия паралельно ходящего безсимптомного вируса, изменяющего ДНК человека. А нужным людям без лишнего шума выдают пероральные вакцинки, замаскированные под аскорбинки

Прикольно!

Прикольно!

Это действительно уже такие "теории" есть или Вы придумали?

Сам придумал -- на копмиляции Plague Inc. да Asher-овского Owner-а Поэтому и сильно удивляет вера в "символизм" секты чипирования: "вампир не может войти в дом пока его не пригласиш" -- "ДНК (чипировать) человека не могут без его прямого на то согласия -- явного укола"... _hunter Повідомлень: 4752 З нами з: 22.03.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 371 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:08

Уже давно не рекомендуют.

Так уже давно 4G/LTE почти повсеместно. Но в полевых условия оказалось, что у него мощностей на подзаряюку не хватает -- поэтому во всех медиа форсируют тему 5G. _hunter Повідомлень: 4752 З нами з: 22.03.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 371 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:37

Ковид- это разновидность гриппа, а грипп вакцинами не победить. Ковид- это разновидность гриппа, а грипп вакцинами не победить.

Я всегда считал, что Буратино - это такой Вася, чей интеллектуальный класс характеризуется словом "Полено".

Грипп, кстати, переносят перелетные птицы, от чего и цикличность вся эта. Я всегда считал, что Буратино - это такой Вася, чей интеллектуальный класс характеризуется словом "Полено".Грипп, кстати, переносят перелетные птицы, от чего и цикличность вся эта.

Так вон оно чо ! А я то думаю , чего это тут в Новой Зеландии ковида нет и никто маски не носит. Все правильно - грачи и лебеди сюда не долетают.

Если все правильно обосновать, то это потянет на Нобелевскую премию по медицине. Так вон оно чо ! А я то думаю , чего это тут в Новой Зеландии ковида нет и никто маски не носит. Все правильно - грачи и лебеди сюда не долетают.Если все правильно обосновать, то это потянет на Нобелевскую премию по медицине. andrein

Повідомлень: 1393 З нами з: 21.10.12 Подякував: 6 раз. Подякували: 458 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:42 _hunter написав: ........

Сам придумал -- на копмиляции Plague Inc. да Asher-овского Owner-а Поэтому и сильно удивляет вера в "символизм" секты чипирования: "вампир не может войти в дом пока его не пригласиш" -- "ДНК (чипировать) человека не могут без его прямого на то согласия -- явного укола"... ........Сам придумал-- на копмиляции Plague Inc. да Asher-овского Owner-аПоэтому и сильно удивляет вера в "символизм" секты чипирования: "вампир не может войти в дом пока его не пригласиш" -- "ДНК (чипировать) человека не могут без его прямого на то согласия -- явного укола"...

Тогда тем более "+" - за фантазию. ЛАД 2 Повідомлень: 19128 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4799 раз. Подякували: 4435 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:03

Третью прививку — "бустер" — смогут сделать все пожилые израильтяне, сделавшие вторую прививку пять и более месяцев назад.



В Минздраве подчеркнули, что третья прививка будет делаться той же вакциной, что и первые две.

