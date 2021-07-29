Апелляция к личности (лат. argumentum ad hominem — «аргумент к человеку») — логическая ошибка, при которой аргумент опровергается указанием на характер, мотив или другой атрибут лица, приводящего аргумент, или лица, связанного с аргументом, вместо указания на несостоятельность самого аргумента, объективные факты или логические рассуждения.
Подразделяется на виды:
argumentum ad hominem personam («переход на личности») — прямая критика личности или оскорбление оппонента; argumentum ad hominem circumstantiae — объяснение точки зрения оппонента его личными обстоятельствами; argumentum ad hominem tu quoque («и ты тоже») — указание на то, что оппонент сам действует вопреки своему же аргументу.
Демагогические приёмы часто включают в себя апелляцию к личности.
....Второй ключевой ошибкой министр назвал тот факт, что люди старше шестидесяти лет не оказались в приоритетной группе для вакцинирования. Согласно озвученным Кацаровым данным, более 80% скончавшихся граждан, у которых был диагностирован коронавирус, были старше шестидесяти лет.
Третьей причиной стали огрехи в логистике вакцины, отметил министр.
На данный момент в Болгарии количество заразившихся достигло отметки в 424.295 человек: это 6,2% от общего числа проживающих в стране граждан.
Скончались более 18.000 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус.
_hunter написав:...... ковид запустили для прикрытия паралельно ходящего безсимптомного вируса, изменяющего ДНК человека. А нужным людям без лишнего шума выдают пероральные вакцинки, замаскированные под аскорбинки
Прикольно! Это действительно уже такие "теории" есть или Вы придумали?
Сам придумал -- на копмиляции Plague Inc. да Asher-овского Owner-а Поэтому и сильно удивляет вера в "символизм" секты чипирования: "вампир не может войти в дом пока его не пригласиш" -- "ДНК (чипировать) человека не могут без его прямого на то согласия -- явного укола"...
ЛАД написав:думаю, что если бы мы были способны провакцинировать всё население Земли хотя бы за 3-4 месяца даже уже существующими вакцинами, то мы бы уже с эпидемией покончили.
Ковид- это разновидность гриппа, а грипп вакцинами не победить.
Я всегда считал, что Буратино - это такой Вася, чей интеллектуальный класс характеризуется словом "Полено". Грипп, кстати, переносят перелетные птицы, от чего и цикличность вся эта.
Так вон оно чо ! А я то думаю , чего это тут в Новой Зеландии ковида нет и никто маски не носит. Все правильно - грачи и лебеди сюда не долетают. Если все правильно обосновать, то это потянет на Нобелевскую премию по медицине.
_hunter написав:........ Сам придумал -- на копмиляции Plague Inc. да Asher-овского Owner-а Поэтому и сильно удивляет вера в "символизм" секты чипирования: "вампир не может войти в дом пока его не пригласиш" -- "ДНК (чипировать) человека не могут без его прямого на то согласия -- явного укола"...