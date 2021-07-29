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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3450345134523453

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 48
Мені вже зробили щеплення
44%
21
Не можу за станом здоров'я
6%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
6%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
13%
6
Найближчим часом планую вакцинацію
17%
8
Ще в роздумах
10%
5
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Чіпувався позавчора Модерною (файзера не вистачило на бажаючих)
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 11:06

  _hunter написав:Так уже давно 4G/LTE почти повсеместно. Но в полевых условия оказалось, что у него мощностей на подзаряюку не хватает -- поэтому во всех медиа форсируют тему 5G.

То Вы уже отстали от прогресса, уже давно ведутся разработки 6G, скоро выйдет в железе, вот тогда не то что подзарядка, а майнинг криптовалюты будет с помощью чипированных. :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 11:12

  stryzhko написав:В Полтаві черг на Пфайзер і Модерну немає. З присутніх було десь 80% пенсіонерів, 10% молодь, що активно подорожує закордоном. Працівниця рекомендувала приводити рідних і всих бажаючих. Шановний ЛАД, можете заїхати чіпуватися, якщо в Харкові дефіцит:))

Спасибо. Возможно, так и придется.
В Харькове с ними проблема.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 11:21

  Вкладчик1234 написав:......
Интересная "структура населения" :)
1. Те, которым "внушили чувство тревоги" (вероятнее всего через ТВ)
2. Те, которым галочка нужна для работы-учёбы-переездов (где требование установлено административно)
....

Естественно.
Зачем вакцинироваться 30, 40, 50-летним, когда им всё время рассказывают, что для них это "просто грипп".
А заботиться о других или об "общественном благе"... Мы же от коммунизма ушли, а при диком капитализме это глупо.

Жаль, что пфайзера не хватило. По информации из Израиля, обновление на дельту лучше всего устанавливается на чип от пфайзера. Второй чип хоть правильный поставьте (и третий)

В Израиле третий укол делают файзером, потому что и первые два делали им. Смешивать вакцины пока не решились.
Вы хоть не совсем искажайте информацию.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 11:25

Варіант коронавірусу "Дельта" значно заразніший, із більшою ймовірністю подолає захист вакцин і може викликати більш серйозне захворювання, ніж усі інші відомі версії вірусу, відповідно до внутрішньої презентації, поширеної в Центрах із контролю й профілактики захворювань США.

Джерело: "The New York Times" і "The Washington Post" із посиланням на копію презентації

Деталі: Доктор Рошель П. Валенські, директор агентства, визнала у вівторок, що вакциновані люди з так званими проривними інфекціями варіанту Дельта несуть у носі й горлі стільки ж вірусу, скільки невакциновані люди, і можуть із такою ж легкістю поширювати його, хоча й рідше.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 30 лип, 2021 11:29, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 11:28

  Вкладчик1234 написав:
  Faceless написав:Чіпувався позавчора Модерною (файзера не вистачило на бажаючих)

Жаль, что пфайзера не хватило. По информации из Израиля, обновление на дельту лучше всего устанавливается на чип от пфайзера. Второй чип хоть правильный поставьте (и третий) :)

"Під час клінічних випробувань ефективність вакцини була 94.1%. За попередніми даними канадського дослідження, яке тривало з грудня 2020 по травень 2021 року, вакцина Moderna показала ефективність 96% у запобіганні госпіталізації та смерті від штаму “Дельта” після однієї дози", - йдеться у повідомленні.


The BNT162b2 vaccine from Pfizer and BioNTech had a similar efficacy after 21 days. In terms of protecting against the Beta and Gamma variants, a single dose of the BNT162b2 vaccine was 83% effective at protecting against hospitalization and death after 21 days. One dose of Moderna’s mRNA-1273 vaccine was 94% effective at the same interval.https://www.drugdiscoverytrends.com/ast ... -in-study/
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 11:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:В Харькове с ними проблема.

честно говоря крайне удивлен, читая харьковский форум, видеть там чуть ли не драки в пунктах вакцинации на файзер и модерну. Приезжайте в Киев, записался через хелси, приехал на 20 минут раньше, очереди не было. Как и говорили форумчане, декларация и прописка значения не имеет.
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П'ят 30 лип, 2021 08:53
ЛОБ

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