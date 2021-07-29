Додано: П'ят 30 лип, 2021 13:49

Ативакцсерські одкровенія одної широковідомої у вузьких колах вірусологині викликали бурю емоцій в блогера MED GOBLIN Він розбірав інтервю згаданої пані на цитати і проаналізував. Оськільки її відосики сюди чос від часу потрапляють то от цитатник:СТРАХ І НЕНАВИСТЬ В НАН УКРАЇНИЯ закохався!Мою обраницю звати Жолобак. Але я називаю - Надя, Надюша.Вона не така як усі. Вона - вірусолог-антивакцинатор.Довго і часто говорить на ковідні теми, а я слухаю і плачу. Але від останнього довжелезного інтерв’ю пані жолбобак мене так тіпає, що я розібрав його на цитати. І хочу тепер поділитися з вами.Твердження пані жолубок - «в лапках».«Чим більше вводиться заходів обмеження, чим більше суспільство тривожиться щодо епідемії - тим більше будуть хворіти громадяни»Ага, саме так. Китайці мали найжорсткіші примусові локдауни на планеті, та менше всіх постраждали від пандемії, яка, нагадаю, почалась у них на території!«Ковід, по своїй суті, краще називати просто нежиттю»Не краще) Бо це різні захворювання. Вони мають різні клінічні проявиІ хай пані жолобак нагадає, скільки за останній рік людей померло від сезонних соплів?«Смертельні випадки серед ковідних лікарів можна пояснити їх загнанністю, заляканістю і тим, що вони не знали, що робити»А смертельні випадки ковіду серед не лікарів, чим можна пояснити? Взагалі, краще лишити цю тезу без коментарів. Хай просто родичі померлих від коронавірусу медиків пам’ятають, що їх близькі (на думку пані жолобак) були загнані, залякані та некомпетентні. Тому і померли.«При вакцинації активація імунітету відбувається неприроднім шляхом, така активація (на думку російських вчених) може призводити до онко патології»Можна відповісти двома шляхами. Розумово-дефіцитним вченим варто перейти на сторінку Інституту Дослідження Раку та побачити своїми баранячими очима дослівну фразу «Vaccines do not cause cancer».Якщо ми говоримо в академічній площині, то хай пані жлобабак підтвердить свої слова посиланнями на дослідження. А ми, тим часом, будемо вважати, що саме понос, який вилітає з її рота є основною причиною раку мозку на планеті. Не вірите? А хай вона спростує.«Антитіла після вакцинації допомагають вірусу інфікувати клітини»Тоді чому вакциновані хворіють і потрапляють в лікарні рідше? Це спостерігається абсолютно в усіх країнах. Навіть в улюбленій жолобачкою рф-ії.«Данила Заболотного називали Чумогоном, він поборов чуму в Індії, розібравшись, що є переносником віруса і зупинивши його циркуляцію. Але це різні віруси, зараз ми маємо справу з респіраторним»При всій повазі до вірусолога жолобок, збудником чуми є бактерія, а не вірус. Але то таке, дрібниціВ підручниках, по яких вона вчилась, написано, що чуму викликає вітер з болота.«Кубінці розробляють інтраназальну вакцину. За останній рік вони представили 5 своїх вакцин. Наскільки в них потужні біотехнології, хоч вони 60 років живуть в блокаді! Коли ВООЗ запропонував їм вакцини, кубінці сказали: нам не треба, навпаки, можемо свої вакцини дати вам»Я витираю сльози панталонами Фіделя Кастро… Цікавий факт: за останні 3 місяці кубинці вакцинували 22% населення.За останні 3 місяці кількість нових щоденних випадків ковід на Кубі зросла у 8 разівМожемо тільки подякувати їм, що відмовились від вакцин, нам більше буде.«Кубінці використовують назальний інтерферон для профілактики. В нас теж є такий препарат - називається назоферон»Образ вченої тріснув, назовні полізла жлобобацька торгашна натура і посипались комерційні назви дууууже ефективних препаратів. Ну а шо, колготки з нафталіном самі себе не куплять, нада зароблятьблять рекламою. Далі ще цікавіше.«Ректальне введення інтерферону призводить до всмоктування його у кров. Але побічних ефектів не буде, бо такий шлях введення м’який. Такі свічки з інтерфероном є і в росії і на Украінє»М’який шлях введення - стосовно анального отвору звучить трохи розпусно, але хто я такий, щоб судити вчених)) На дворі 21 століття, хтивість прокралась навіть у кабінети НАН України.Але не вірте фрау жойлобак: інтерферон в прямій кишці не зробить ваш петінг незабутнім!Шановні поціновувачі псевдоінтерферонових засобів, почитайте мій старий допис, там все детально розжовано.«Після впорскування інтерферону в ніс, слизові захищені 3-4 години. Можна пшикатись ним коли ви їдете на роботу чи йдете в магазин»Да, роздовбіть свої незаймані ніздрі пшикалкою невідомої фармакологічної дії. 3 рази в день, протягом наступного року. Більше 1000 впорскувань! Це ж луччє і безпечніше, ніж 2 підшкірних уколи. За ефективність та безпеку подібної авантюри несе відповідальність персонально жолобачка. А нє, не несе, вона просто перднула ротом в інтернет і пішла за картошкою в АТБ. А ви дрочіть носики, любі барбосики. Зате купите фарм-гівна на тисячі гривень, вам же не шкода - а жлобабак копієчка.«Невідомо, що буде, якщо змішувати різні типи вакцин, бо жодна з існуючих вакцин не досліджена»По-перше звіздьож, що вакцини не досліджені, вагон публікацій про дослідження вакцин, виконані на десятках тисяч людей.По-друге, на даний момент введено загалом більше 4 мільярдів доз вакцини, дані про ефективність та побічні ефекти всім прекрасно відомі (крім мешканки однієї келії НАН України). По-третє, знову звіздьож - змішування різних типів вакцин досліджується, і попередні дані дуже непогані«Ефективна мукозальна вакцина інституту пастера рибомуніл, бронхомунал - теж»Раптом ви не купите пирскалку в носа, то може хоть імуномодулятори (препарати, які не діють). З бюджету мало виділяють, врятуйте «вчену» фінансово, вона вам буквально про це кричить!«Много знаний приносят много страданий»І тут я вперше повністю згоден із пані жолобак. А ще, дуже радий, що її життя позбавлене страждань.Дякую НАН України, за чудовий підбір кадрів. Вірусолог, який плутає віруси та бактерії, який ігнорує сотні свіжих наукових публікацій, який заперечує факти навколишнього світу - це ще треба пошукати!Дякую ютуб каналу «Укрлайф тв» за надання антиваксам платформи для численних виступів.Дякую Медичний центр Призма, що ви спонсоруєте такі прекрасні передачі в розпал пандемії.