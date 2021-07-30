RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3451345234533454>

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 48
Мені вже зробили щеплення
44%
21
Не можу за станом здоров'я
6%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
6%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
13%
6
Найближчим часом планую вакцинацію
17%
8
Ще в роздумах
10%
5
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Чіпувався позавчора Модерною (файзера не вистачило на бажаючих)
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 29648
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1254 раз.
Подякували: 7192 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 11:06

  _hunter написав:Так уже давно 4G/LTE почти повсеместно. Но в полевых условия оказалось, что у него мощностей на подзаряюку не хватает -- поэтому во всех медиа форсируют тему 5G.

То Вы уже отстали от прогресса, уже давно ведутся разработки 6G, скоро выйдет в железе, вот тогда не то что подзарядка, а майнинг криптовалюты будет с помощью чипированных. :lol:
_Mykola_
 
Повідомлень: 4290
З нами з: 09.02.09
Подякував: 622 раз.
Подякували: 623 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 11:12

  stryzhko написав:В Полтаві черг на Пфайзер і Модерну немає. З присутніх було десь 80% пенсіонерів, 10% молодь, що активно подорожує закордоном. Працівниця рекомендувала приводити рідних і всих бажаючих. Шановний ЛАД, можете заїхати чіпуватися, якщо в Харкові дефіцит:))

Спасибо. Возможно, так и придется.
В Харькове с ними проблема.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 19132
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4800 раз.
Подякували: 4435 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 11:21

  Вкладчик1234 написав:......
Интересная "структура населения" :)
1. Те, которым "внушили чувство тревоги" (вероятнее всего через ТВ)
2. Те, которым галочка нужна для работы-учёбы-переездов (где требование установлено административно)
....

Естественно.
Зачем вакцинироваться 30, 40, 50-летним, когда им всё время рассказывают, что для них это "просто грипп".
А заботиться о других или об "общественном благе"... Мы же от коммунизма ушли, а при диком капитализме это глупо.

Жаль, что пфайзера не хватило. По информации из Израиля, обновление на дельту лучше всего устанавливается на чип от пфайзера. Второй чип хоть правильный поставьте (и третий)

В Израиле третий укол делают файзером, потому что и первые два делали им. Смешивать вакцины пока не решились.
Вы хоть не совсем искажайте информацию.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 19132
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4800 раз.
Подякували: 4435 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 11:25

Варіант коронавірусу "Дельта" значно заразніший, із більшою ймовірністю подолає захист вакцин і може викликати більш серйозне захворювання, ніж усі інші відомі версії вірусу, відповідно до внутрішньої презентації, поширеної в Центрах із контролю й профілактики захворювань США.

Джерело: "The New York Times" і "The Washington Post" із посиланням на копію презентації

Деталі: Доктор Рошель П. Валенські, директор агентства, визнала у вівторок, що вакциновані люди з так званими проривними інфекціями варіанту Дельта несуть у носі й горлі стільки ж вірусу, скільки невакциновані люди, і можуть із такою ж легкістю поширювати його, хоча й рідше.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 30 лип, 2021 11:29, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8048
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1459 раз.
Подякували: 2117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 11:28

  Вкладчик1234 написав:
  Faceless написав:Чіпувався позавчора Модерною (файзера не вистачило на бажаючих)

Жаль, что пфайзера не хватило. По информации из Израиля, обновление на дельту лучше всего устанавливается на чип от пфайзера. Второй чип хоть правильный поставьте (и третий) :)

"Під час клінічних випробувань ефективність вакцини була 94.1%. За попередніми даними канадського дослідження, яке тривало з грудня 2020 по травень 2021 року, вакцина Moderna показала ефективність 96% у запобіганні госпіталізації та смерті від штаму “Дельта” після однієї дози", - йдеться у повідомленні.


The BNT162b2 vaccine from Pfizer and BioNTech had a similar efficacy after 21 days. In terms of protecting against the Beta and Gamma variants, a single dose of the BNT162b2 vaccine was 83% effective at protecting against hospitalization and death after 21 days. One dose of Moderna’s mRNA-1273 vaccine was 94% effective at the same interval.https://www.drugdiscoverytrends.com/ast ... -in-study/
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8048
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1459 раз.
Подякували: 2117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 11:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:В Харькове с ними проблема.

честно говоря крайне удивлен, читая харьковский форум, видеть там чуть ли не драки в пунктах вакцинации на файзер и модерну. Приезжайте в Киев, записался через хелси, приехал на 20 минут раньше, очереди не было. Как и говорили форумчане, декларация и прописка значения не имеет.
st512
 
Повідомлень: 932
З нами з: 09.07.13
Подякував: 102 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 13:49

Ативакцсерські одкровенія одної широковідомої у вузьких колах вірусологині викликали бурю емоцій в блогера MED GOBLIN Він розбірав інтервю згаданої пані на цитати і проаналізував. Оськільки її відосики сюди чос від часу потрапляють то от цитатник:
СТРАХ І НЕНАВИСТЬ В НАН УКРАЇНИ
Я закохався!
Мою обраницю звати Жолобак. Але я називаю - Надя, Надюша.
Вона не така як усі. Вона - вірусолог-антивакцинатор.
https://www.nas.gov.ua/UA/PersonalSite/ ... ult.aspx...
Довго і часто говорить на ковідні теми, а я слухаю і плачу. Але від останнього довжелезного інтерв’ю пані жолбобак мене так тіпає, що я розібрав його на цитати. І хочу тепер поділитися з вами.
https://www.youtube.com/watch?v=tXzzz5lCMAs
Твердження пані жолубок - «в лапках».
«Чим більше вводиться заходів обмеження, чим більше суспільство тривожиться щодо епідемії - тим більше будуть хворіти громадяни»
Ага, саме так. Китайці мали найжорсткіші примусові локдауни на планеті, та менше всіх постраждали від пандемії, яка, нагадаю, почалась у них на території!
«Ковід, по своїй суті, краще називати просто нежиттю»
Не краще) Бо це різні захворювання. Вони мають різні клінічні прояви https://tinyurl.com/ys4vtyru
І хай пані жолобак нагадає, скільки за останній рік людей померло від сезонних соплів?
«Смертельні випадки серед ковідних лікарів можна пояснити їх загнанністю, заляканістю і тим, що вони не знали, що робити»
А смертельні випадки ковіду серед не лікарів, чим можна пояснити? Взагалі, краще лишити цю тезу без коментарів. Хай просто родичі померлих від коронавірусу медиків пам’ятають, що їх близькі (на думку пані жолобак) були загнані, залякані та некомпетентні. Тому і померли.
«При вакцинації активація імунітету відбувається неприроднім шляхом, така активація (на думку російських вчених) може призводити до онко патології»
Можна відповісти двома шляхами. Розумово-дефіцитним вченим варто перейти на сторінку Інституту Дослідження Раку та побачити своїми баранячими очима дослівну фразу «Vaccines do not cause cancer». https://tinyurl.com/4muduh4h
Якщо ми говоримо в академічній площині, то хай пані жлобабак підтвердить свої слова посиланнями на дослідження. А ми, тим часом, будемо вважати, що саме понос, який вилітає з її рота є основною причиною раку мозку на планеті. Не вірите? А хай вона спростує.
«Антитіла після вакцинації допомагають вірусу інфікувати клітини»
Тоді чому вакциновані хворіють і потрапляють в лікарні рідше? Це спостерігається абсолютно в усіх країнах. Навіть в улюбленій жолобачкою рф-ії.
«Данила Заболотного називали Чумогоном, він поборов чуму в Індії, розібравшись, що є переносником віруса і зупинивши його циркуляцію. Але це різні віруси, зараз ми маємо справу з респіраторним»
При всій повазі до вірусолога жолобок, збудником чуми є бактерія, а не вірус. Але то таке, дрібниці
https://tinyurl.com/2mzny5sh
В підручниках, по яких вона вчилась, написано, що чуму викликає вітер з болота.
«Кубінці розробляють інтраназальну вакцину. За останній рік вони представили 5 своїх вакцин. Наскільки в них потужні біотехнології, хоч вони 60 років живуть в блокаді! Коли ВООЗ запропонував їм вакцини, кубінці сказали: нам не треба, навпаки, можемо свої вакцини дати вам»
Я витираю сльози панталонами Фіделя Кастро… Цікавий факт: за останні 3 місяці кубинці вакцинували 22% населення. https://ourworldindata.org/covid-vaccin ... ountry=CUB
За останні 3 місяці кількість нових щоденних випадків ковід на Кубі зросла у 8 разів https://ourworldindata.org/coronavirus/country/cuba.
Можемо тільки подякувати їм, що відмовились від вакцин, нам більше буде.
«Кубінці використовують назальний інтерферон для профілактики. В нас теж є такий препарат - називається назоферон»
Образ вченої тріснув, назовні полізла жлобобацька торгашна натура і посипались комерційні назви дууууже ефективних препаратів. Ну а шо, колготки з нафталіном самі себе не куплять, нада зароблятьблять рекламою. Далі ще цікавіше.
«Ректальне введення інтерферону призводить до всмоктування його у кров. Але побічних ефектів не буде, бо такий шлях введення м’який. Такі свічки з інтерфероном є і в росії і на Украінє»
М’який шлях введення - стосовно анального отвору звучить трохи розпусно, але хто я такий, щоб судити вчених)) На дворі 21 століття, хтивість прокралась навіть у кабінети НАН України.
Але не вірте фрау жойлобак: інтерферон в прямій кишці не зробить ваш петінг незабутнім!
Шановні поціновувачі псевдоінтерферонових засобів, почитайте мій старий допис, там все детально розжовано. https://www.facebook.com/medgoblin/post ... 644185253/
«Після впорскування інтерферону в ніс, слизові захищені 3-4 години. Можна пшикатись ним коли ви їдете на роботу чи йдете в магазин»
Да, роздовбіть свої незаймані ніздрі пшикалкою невідомої фармакологічної дії. 3 рази в день, протягом наступного року. Більше 1000 впорскувань! Це ж луччє і безпечніше, ніж 2 підшкірних уколи. За ефективність та безпеку подібної авантюри несе відповідальність персонально жолобачка. А нє, не несе, вона просто перднула ротом в інтернет і пішла за картошкою в АТБ. А ви дрочіть носики, любі барбосики. Зате купите фарм-гівна на тисячі гривень, вам же не шкода - а жлобабак копієчка.
«Невідомо, що буде, якщо змішувати різні типи вакцин, бо жодна з існуючих вакцин не досліджена»
По-перше звіздьож, що вакцини не досліджені, вагон публікацій про дослідження вакцин, виконані на десятках тисяч людей.
https://tinyurl.com/eb7rfzj2
По-друге, на даний момент введено загалом більше 4 мільярдів доз вакцини, дані про ефективність та побічні ефекти всім прекрасно відомі (крім мешканки однієї келії НАН України). По-третє, знову звіздьож - змішування різних типів вакцин досліджується, і попередні дані дуже непогані https://www.nature.com/articles/d41586-021-01805-2
«Ефективна мукозальна вакцина інституту пастера рибомуніл, бронхомунал - теж»
Раптом ви не купите пирскалку в носа, то може хоть імуномодулятори (препарати, які не діють). З бюджету мало виділяють, врятуйте «вчену» фінансово, вона вам буквально про це кричить!
«Много знаний приносят много страданий»
І тут я вперше повністю згоден із пані жолобак. А ще, дуже радий, що її життя позбавлене страждань.
Дякую НАН України, за чудовий підбір кадрів. Вірусолог, який плутає віруси та бактерії, який ігнорує сотні свіжих наукових публікацій, який заперечує факти навколишнього світу - це ще треба пошукати!
Дякую ютуб каналу «Укрлайф тв» за надання антиваксам платформи для численних виступів.
Дякую Медичний центр Призма, що ви спонсоруєте такі прекрасні передачі в розпал пандемії.
stargazer
 
Повідомлень: 1188
З нами з: 15.04.09
Подякував: 451 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 15:50

На тему "дипломированных иммунологов" хорошо написал Марк Твен еще в 1870-м в коротком рассказе "Мои часы" (https://booksonline.com.ua/view.php?book=38300).

Только одна фраза из рассказа:
Он все допытывался, куда деваются неудавшиеся паяльщики, оружейники, сапожники, механики и кузнецы, но никто так и не мог ему этого объяснить.
yanyura
 
Повідомлень: 6049
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1924 раз.
Подякували: 1393 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 15:55

Чілі рівень вакцинації 62% вакцина Сіновак рівень захворюваності упав на 80%
Там зараз середина зими /липень/січень

Джерело

З сусідньою Аргентиною де вакцинованих повністю 14% можна теж порівняти тут
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10008
З нами з: 18.06.08
Подякував: 35 раз.
Подякували: 687 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3451345234533454>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kluychkooleg і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 758, 759, 760
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7592 2874000
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 лип, 2021 14:46
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.