RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3451345234533454

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 48
Мені вже зробили щеплення
44%
21
Не можу за станом здоров'я
6%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
6%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
13%
6
Найближчим часом планую вакцинацію
17%
8
Ще в роздумах
10%
5
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 16:16

Не совсем по теме, но тут часто обсуждали демографию.
К 2030 году в Украине будет жить 36 млн человек. Об этом 28 июля в комментарии УНН заявила директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Элла Либанова.
......
Депопуляция в Украине будет идти, мы прогнозировали цифру 36 млн на 2030 год, но сейчас уже ясно, что будет меньше", – сказала она.
....
Она отметила, что территория Украины без населения не останется.

"Нужно понимать, что страна в центре Европы в хорошей природно-климатической зоне с прекрасными ресурсами не будет пустыней. Вопрос в том, кто здесь будет жить", – подчеркнула специалист.

Больше читайте тут: https://m.gordonua.com/news/society/nas ... 65094.html
ЛАД
2
 
Повідомлень: 19132
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4800 раз.
Подякували: 4435 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 16:26

Цитата очень несвежая, но актуальности не потеряла:
"Чтобы мы поняли уровень зараженности и иммунитета нашего населения, давайте обследуем 10 тыс. человек на коронавирус, на наличие антител; только выборку должны строить не врачи (то есть не по принципу обращаемости), а демографы или статистики. Только репрезентативная выборка может дать достоверную информацию о том, что происходит в стране", – заявила она.

Больше читайте тут: https://m.gordonua.com/news/society/cht ... 97622.html
К сожалению, как была сделана выборка в 6000 человек, по которой были получены обсуждавшиеся здесь результаты в 33% переболевших, почему-то скромно умалчивается.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 19132
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4800 раз.
Подякували: 4435 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 3451345234533454
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kluychkooleg і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 758, 759, 760
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7592 2874016
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 лип, 2021 14:46
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.