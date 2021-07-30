Не совсем по теме, но тут часто обсуждали демографию.
К 2030 году в Украине будет жить 36 млн человек. Об этом 28 июля в комментарии УНН заявила директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Элла Либанова. ...... Депопуляция в Украине будет идти, мы прогнозировали цифру 36 млн на 2030 год, но сейчас уже ясно, что будет меньше", – сказала она. .... Она отметила, что территория Украины без населения не останется.
"Нужно понимать, что страна в центре Европы в хорошей природно-климатической зоне с прекрасными ресурсами не будет пустыней. Вопрос в том, кто здесь будет жить", – подчеркнула специалист.
Цитата очень несвежая, но актуальности не потеряла:
"Чтобы мы поняли уровень зараженности и иммунитета нашего населения, давайте обследуем 10 тыс. человек на коронавирус, на наличие антител; только выборку должны строить не врачи (то есть не по принципу обращаемости), а демографы или статистики. Только репрезентативная выборка может дать достоверную информацию о том, что происходит в стране", – заявила она.