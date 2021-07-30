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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3451345234533454 Ваше ставлення до щеплення від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 48 Мені вже зробили щеплення 44% 21 Не можу за станом здоров'я 6% 3 Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні 4% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 6% 3 Перехворівши COVID-19, маю антитіла 13% 6 Найближчим часом планую вакцинацію 17% 8 Ще в роздумах 10% 5 Всього голосів : 48 Додано: П'ят 30 лип, 2021 16:16 К 2030 году в Украине будет жить 36 млн человек. Об этом 28 июля в комментарии УНН заявила директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Элла Либанова.

......

Депопуляция в Украине будет идти, мы прогнозировали цифру 36 млн на 2030 год, но сейчас уже ясно, что будет меньше", – сказала она.

....

Она отметила, что территория Украины без населения не останется.



"Нужно понимать, что страна в центре Европы в хорошей природно-климатической зоне с прекрасными ресурсами не будет пустыней. Вопрос в том, кто здесь будет жить", – подчеркнула специалист.

Больше читайте тут: https://m.gordonua.com/news/society/nas ... 65094.html Не совсем по теме, но тут часто обсуждали демографию.Больше читайте тут: ЛАД 2 Повідомлень: 19132 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4800 раз. Подякували: 4435 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 лип, 2021 16:26

"Чтобы мы поняли уровень зараженности и иммунитета нашего населения, давайте обследуем 10 тыс. человек на коронавирус, на наличие антител; только выборку должны строить не врачи (то есть не по принципу обращаемости), а демографы или статистики. Только репрезентативная выборка может дать достоверную информацию о том, что происходит в стране", – заявила она.

Больше читайте тут: https://m.gordonua.com/news/society/cht ... 97622.html

К сожалению, как была сделана выборка в 6000 человек, по которой были получены обсуждавшиеся здесь результаты в 33% переболевших, почему-то скромно умалчивается. Цитата очень несвежая, но актуальности не потеряла:Больше читайте тут:К сожалению, как была сделана выборка в 6000 человек, по которой были получены обсуждавшиеся здесь результаты в 33% переболевших, почему-то скромно умалчивается. ЛАД 2 Повідомлень: 19132 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4800 раз. Подякували: 4435 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 лип, 2021 18:16 ЛАД написав: Зачем вакцинироваться 30, 40, 50-летним, когда им всё время рассказывают, что для них это "просто грипп". Зачем вакцинироваться 30, 40, 50-летним, когда им всё время рассказывают, что для них это "просто грипп". 1 Треба трошки виправити віковий ряд

0,10 , 20 , 30 , 40....а далі вже індивідуально

2 Якщо на всіх не вистарчає то логічно заявити наступне

Шановні 0-40 не пхайтесь в чергу,дайти тим кому 60+ провакцинуватись - це може комусь врятувати життя, а Вам честь і похвала за те що переживаєте за нужденних..



А можна так як ЛАД...

Він сам зловити вакцину не може...але закликає тих кому вона менше потрібна-відштовхувати його ліктями...

Труси-хрестик? 1 Треба трошки виправити віковий ряд0,10 , 20 , 30 , 40....а далі вже індивідуально2 Якщо на всіх не вистарчає то логічно заявити наступнеШановні 0-40 не пхайтесь в чергу,дайти тим кому 60+ провакцинуватись - це може комусь врятувати життя, а Вам честь і похвала за те що переживаєте за нужденних..А можна так як ЛАД...Він сам зловити вакцину не може...але закликає тих кому вона менше потрібна-відштовхувати його ліктями...Труси-хрестик? budivelnik

Повідомлень: 24722 З нами з: 15.01.09 Подякував: 214 раз. Подякували: 2649 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 лип, 2021 18:19 ЛАД написав: К сожалению, как была сделана выборка в 6000 человек, по которой были получены обсуждавшиеся здесь результаты в 33% переболевших, почему-то скромно умалчивается. К сожалению, как была сделана выборка в 6000 человек, по которой были получены обсуждавшиеся здесь результаты в 33% переболевших, почему-то скромно умалчивается. Ковідістерикам - ці результати не цікаві бо зменшують летальність в 6 разів...

Ковідпофігісти а-ля я - це розглянули ,на підставі розглянутого написали,що

Максимальна кількість смертей від короновірусу,навіть якби ніхто нічого не робив - була б 150 000

Станом на сьогодні - 52 000

Через рік сягне - 70 000...

Чи варто було втрачати в народжуваності і в збільшенні смертності від інших хвороб,руйнуванні економіки, щоб врятувати за три роки 70 000 тих хто збирався помирати й так...Питання дискусійне. Ковідістерикам - ці результати не цікаві бо зменшують летальність в 6 разів...Ковідпофігісти а-ля я - це розглянули ,на підставі розглянутого написали,щоМаксимальна кількість смертей від короновірусу,навіть якби ніхто нічого не робив - була б 150 000Станом на сьогодні - 52 000Через рік сягне - 70 000...Чи варто було втрачати в народжуваності і в збільшенні смертності від інших хвороб,руйнуванні економіки, щоб врятувати за три роки 70 000 тих хто збирався помирати й так...Питання дискусійне. budivelnik

Повідомлень: 24722 З нами з: 15.01.09 Подякував: 214 раз. Подякували: 2649 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 лип, 2021 18:44 ВОЗ не зафиксировала повышенного уровня смертности от COVID-штамма Дельта. Об этом заявила эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове на брифинге в пятницу, 30 июля.



"Безусловно, вариант Дельта - это вариант, который вызывает у нас серьезную обеспокоенность. Он более заразен, чем даже вариант Альфа. Есть лабораторные исследования, которые свидетельствуют, что этот штамм распространяется быстрее", - сказала она.



"В то же время мы не зарегистрировали повышенный уровень смертности", - добавила ван Керхове.



Xenon Повідомлень: 3742 З нами з: 25.02.09 Подякував: 64 раз. Подякували: 217 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 лип, 2021 19:09 st512 написав: ЛАД написав: В Харькове с ними проблема. В Харькове с ними проблема. честно говоря крайне удивлен, читая харьковский форум, видеть там чуть ли не драки в пунктах вакцинации на файзер и модерну. Приезжайте в Киев, записался через хелси, приехал на 20 минут раньше, очереди не было. Как и говорили форумчане, декларация и прописка значения не имеет. честно говоря крайне удивлен, читая харьковский форум, видеть там чуть ли не драки в пунктах вакцинации на файзер и модерну. Приезжайте в Киев, записался через хелси, приехал на 20 минут раньше, очереди не было. Как и говорили форумчане, декларация и прописка значения не имеет.

Понятно, что все блага идут в первую очередь в Киев.

Впрочем, я в Харькове недавно привился Пфайзером просто по предварительной записи в регистратуре и последующему вызову в поликлинику.



А драки - потому что плохая организация. Объявляют только время начала вакцинации, естественно, сотня людей подваливает к этому моменту и начинаются разборки, кто за кем стоял. Я пришел минут за 30 до начала и был во второй группе из 6 человек. Понятно, что все блага идут в первую очередь в Киев.Впрочем, я в Харькове недавно привился Пфайзером просто по предварительной записи в регистратуре и последующему вызову в поликлинику.А драки - потому что плохая организация. Объявляют только время начала вакцинации, естественно, сотня людей подваливает к этому моменту и начинаются разборки, кто за кем стоял. Я пришел минут за 30 до начала и был во второй группе из 6 человек. Starikan 2 Повідомлень: 18224 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2188 раз. Подякували: 2978 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 лип, 2021 19:12 stryzhko написав: В Полтаві черг на Пфайзер і Модерну немає. З присутніх було десь 80% пенсіонерів, 10% молодь, що активно подорожує закордоном. Працівниця рекомендувала приводити рідних і всих бажаючих. Шановний ЛАД, можете заїхати чіпуватися, якщо в Харкові дефіцит:)) В Полтаві черг на Пфайзер і Модерну немає. З присутніх було десь 80% пенсіонерів, 10% молодь, що активно подорожує закордоном. Працівниця рекомендувала приводити рідних і всих бажаючих. Шановний ЛАД, можете заїхати чіпуватися, якщо в Харкові дефіцит:))

Интересная "структура населения"

1. Те, которым внушили "чувство тревоги" (скорее всего жертвы телевизора)

2. Те, кому нужно поставить галочку по работе-учёбе-переезду (где требование установлено административно) Интересная "структура населения"1. Те, которым внушили "чувство тревоги" (скорее всего жертвы телевизора)2. Те, кому нужно поставить галочку по работе-учёбе-переезду (где требование установлено административно) Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15015 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8140 раз. Подякували: 3935 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3451345234533454 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7594 2883626

ЛОБ П'ят 30 лип, 2021 18:56