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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3451345234533454

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 48
Мені вже зробили щеплення
44%
21
Не можу за станом здоров'я
6%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
6%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
13%
6
Найближчим часом планую вакцинацію
17%
8
Ще в роздумах
10%
5
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 16:16

Не совсем по теме, но тут часто обсуждали демографию.
К 2030 году в Украине будет жить 36 млн человек. Об этом 28 июля в комментарии УНН заявила директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Элла Либанова.
......
Депопуляция в Украине будет идти, мы прогнозировали цифру 36 млн на 2030 год, но сейчас уже ясно, что будет меньше", – сказала она.
....
Она отметила, что территория Украины без населения не останется.

"Нужно понимать, что страна в центре Европы в хорошей природно-климатической зоне с прекрасными ресурсами не будет пустыней. Вопрос в том, кто здесь будет жить", – подчеркнула специалист.

Больше читайте тут: https://m.gordonua.com/news/society/nas ... 65094.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 16:26

Цитата очень несвежая, но актуальности не потеряла:
"Чтобы мы поняли уровень зараженности и иммунитета нашего населения, давайте обследуем 10 тыс. человек на коронавирус, на наличие антител; только выборку должны строить не врачи (то есть не по принципу обращаемости), а демографы или статистики. Только репрезентативная выборка может дать достоверную информацию о том, что происходит в стране", – заявила она.

Больше читайте тут: https://m.gordonua.com/news/society/cht ... 97622.html
К сожалению, как была сделана выборка в 6000 человек, по которой были получены обсуждавшиеся здесь результаты в 33% переболевших, почему-то скромно умалчивается.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 18:16

  ЛАД написав:Зачем вакцинироваться 30, 40, 50-летним, когда им всё время рассказывают, что для них это "просто грипп".
1 Треба трошки виправити віковий ряд
0,10 , 20 , 30 , 40....а далі вже індивідуально
2 Якщо на всіх не вистарчає то логічно заявити наступне
Шановні 0-40 не пхайтесь в чергу,дайти тим кому 60+ провакцинуватись - це може комусь врятувати життя, а Вам честь і похвала за те що переживаєте за нужденних..

А можна так як ЛАД...
Він сам зловити вакцину не може...але закликає тих кому вона менше потрібна-відштовхувати його ліктями...
Труси-хрестик?
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 18:19

  ЛАД написав:К сожалению, как была сделана выборка в 6000 человек, по которой были получены обсуждавшиеся здесь результаты в 33% переболевших, почему-то скромно умалчивается.
Ковідістерикам - ці результати не цікаві бо зменшують летальність в 6 разів...
Ковідпофігісти а-ля я - це розглянули ,на підставі розглянутого написали,що
Максимальна кількість смертей від короновірусу,навіть якби ніхто нічого не робив - була б 150 000
Станом на сьогодні - 52 000
Через рік сягне - 70 000...
Чи варто було втрачати в народжуваності і в збільшенні смертності від інших хвороб,руйнуванні економіки, щоб врятувати за три роки 70 000 тих хто збирався помирати й так...Питання дискусійне.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 18:44

ВОЗ не зафиксировала повышенного уровня смертности от COVID-штамма Дельта. Об этом заявила эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове на брифинге в пятницу, 30 июля.

"Безусловно, вариант Дельта - это вариант, который вызывает у нас серьезную обеспокоенность. Он более заразен, чем даже вариант Альфа. Есть лабораторные исследования, которые свидетельствуют, что этот штамм распространяется быстрее", - сказала она.

"В то же время мы не зарегистрировали повышенный уровень смертности", - добавила ван Керхове.

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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 19:09

  st512 написав:
  ЛАД написав:В Харькове с ними проблема.
честно говоря крайне удивлен, читая харьковский форум, видеть там чуть ли не драки в пунктах вакцинации на файзер и модерну. Приезжайте в Киев, записался через хелси, приехал на 20 минут раньше, очереди не было. Как и говорили форумчане, декларация и прописка значения не имеет.

Понятно, что все блага идут в первую очередь в Киев.
Впрочем, я в Харькове недавно привился Пфайзером просто по предварительной записи в регистратуре и последующему вызову в поликлинику.

А драки - потому что плохая организация. Объявляют только время начала вакцинации, естественно, сотня людей подваливает к этому моменту и начинаются разборки, кто за кем стоял. Я пришел минут за 30 до начала и был во второй группе из 6 человек.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 19:12

  stryzhko написав:В Полтаві черг на Пфайзер і Модерну немає. З присутніх було десь 80% пенсіонерів, 10% молодь, що активно подорожує закордоном. Працівниця рекомендувала приводити рідних і всих бажаючих. Шановний ЛАД, можете заїхати чіпуватися, якщо в Харкові дефіцит:))

Интересная "структура населения" :)
1. Те, которым внушили "чувство тревоги" (скорее всего жертвы телевизора)
2. Те, кому нужно поставить галочку по работе-учёбе-переезду (где требование установлено административно)
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П'ят 30 лип, 2021 18:56
ЛОБ

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