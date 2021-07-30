Не совсем по теме, но тут часто обсуждали демографию.
К 2030 году в Украине будет жить 36 млн человек. Об этом 28 июля в комментарии УНН заявила директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Элла Либанова. ...... Депопуляция в Украине будет идти, мы прогнозировали цифру 36 млн на 2030 год, но сейчас уже ясно, что будет меньше", – сказала она. .... Она отметила, что территория Украины без населения не останется.
"Нужно понимать, что страна в центре Европы в хорошей природно-климатической зоне с прекрасными ресурсами не будет пустыней. Вопрос в том, кто здесь будет жить", – подчеркнула специалист.
Цитата очень несвежая, но актуальности не потеряла:
"Чтобы мы поняли уровень зараженности и иммунитета нашего населения, давайте обследуем 10 тыс. человек на коронавирус, на наличие антител; только выборку должны строить не врачи (то есть не по принципу обращаемости), а демографы или статистики. Только репрезентативная выборка может дать достоверную информацию о том, что происходит в стране", – заявила она.
ЛАД написав:Зачем вакцинироваться 30, 40, 50-летним, когда им всё время рассказывают, что для них это "просто грипп".
1 Треба трошки виправити віковий ряд 0,10 , 20 , 30 , 40....а далі вже індивідуально 2 Якщо на всіх не вистарчає то логічно заявити наступне Шановні 0-40 не пхайтесь в чергу,дайти тим кому 60+ провакцинуватись - це може комусь врятувати життя, а Вам честь і похвала за те що переживаєте за нужденних..
А можна так як ЛАД... Він сам зловити вакцину не може...але закликає тих кому вона менше потрібна-відштовхувати його ліктями... Труси-хрестик?
ЛАД написав:К сожалению, как была сделана выборка в 6000 человек, по которой были получены обсуждавшиеся здесь результаты в 33% переболевших, почему-то скромно умалчивается.
Ковідістерикам - ці результати не цікаві бо зменшують летальність в 6 разів... Ковідпофігісти а-ля я - це розглянули ,на підставі розглянутого написали,що Максимальна кількість смертей від короновірусу,навіть якби ніхто нічого не робив - була б 150 000 Станом на сьогодні - 52 000 Через рік сягне - 70 000... Чи варто було втрачати в народжуваності і в збільшенні смертності від інших хвороб,руйнуванні економіки, щоб врятувати за три роки 70 000 тих хто збирався помирати й так...Питання дискусійне.
ВОЗ не зафиксировала повышенного уровня смертности от COVID-штамма Дельта. Об этом заявила эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове на брифинге в пятницу, 30 июля.
"Безусловно, вариант Дельта - это вариант, который вызывает у нас серьезную обеспокоенность. Он более заразен, чем даже вариант Альфа. Есть лабораторные исследования, которые свидетельствуют, что этот штамм распространяется быстрее", - сказала она.
"В то же время мы не зарегистрировали повышенный уровень смертности", - добавила ван Керхове.
честно говоря крайне удивлен, читая харьковский форум, видеть там чуть ли не драки в пунктах вакцинации на файзер и модерну. Приезжайте в Киев, записался через хелси, приехал на 20 минут раньше, очереди не было. Как и говорили форумчане, декларация и прописка значения не имеет.
Понятно, что все блага идут в первую очередь в Киев. Впрочем, я в Харькове недавно привился Пфайзером просто по предварительной записи в регистратуре и последующему вызову в поликлинику.
А драки - потому что плохая организация. Объявляют только время начала вакцинации, естественно, сотня людей подваливает к этому моменту и начинаются разборки, кто за кем стоял. Я пришел минут за 30 до начала и был во второй группе из 6 человек.
stryzhko написав:В Полтаві черг на Пфайзер і Модерну немає. З присутніх було десь 80% пенсіонерів, 10% молодь, що активно подорожує закордоном. Працівниця рекомендувала приводити рідних і всих бажаючих. Шановний ЛАД, можете заїхати чіпуватися, якщо в Харкові дефіцит:))
Интересная "структура населения" 1. Те, которым внушили "чувство тревоги" (скорее всего жертвы телевизора) 2. Те, кому нужно поставить галочку по работе-учёбе-переезду (где требование установлено административно)