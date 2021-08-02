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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 50
Мені вже зробили щеплення
42%
21
Не можу за станом здоров'я
6%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
4
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
7
Найближчим часом планую вакцинацію
16%
8
Ще в роздумах
10%
5
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 16:53

  Reader написав:Подскажите, пожалуйста, у Вас видно только то, что была иммунизация такого-то числа или еще и название вакцины? И видно это "внутри" визита к доктору или каким-то отдельным разделом меню? Смотрю у себя не с приложения, а со страницы в браузере, так информация хорошо завуалирована :roll:

видно все, и дату вакцинации и дозу, и торговое название вакцины. Даже считает сколько дней прошло с момента вакцинации.. но это в приложении, на сайте не так.. в приложении в нижнем меню "Медкарта" -> "Мои вакцинации" ... У меня и у супруги появились в тот же день когда сделали прививку.
st512
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 17:29

  yama написав:Хотелось бы что бы наши местные украинцы сделали вакцину на основе убитого вируса - но это мои сказочные фантазии

Кстати да. Недавно опять эта тема поднималась в заголовках новостей. Но результат как всегда
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 17:31

  Xenon написав:
Електронну форму подачі заявок для отримання спецперепусток у громадський транспорт на випадок локдауну оприлюднять наступного тижня

Про це повідомив перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба.

✔️Цього разу місто, врахувавши попередній досвід, розробляє алгоритм впровадження електронних перепусток для підприємств критичної інфраструктури.

▫️Починаючи з 10 серпня, коли на сайті КМДА буде оприлюднена форма подачі заявки, підприємства критичної інфраструктури зможуть залишити заявку на отримання спецперепусток для своїх працівників.

▫️У формі, яку опублікують на Офіційному порталі Києва, буде також описаний подальший покроковий алгоритм дій.

✔️Додатково серед підприємств та організацій критичної інфраструктури проведуть роз’яснювальну роботу щодо отримання спецперепусток.

И как в оригинале - только в столице :)
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 18:01

  st512 написав:
  Reader написав:Подскажите, пожалуйста, у Вас видно только то, что была иммунизация такого-то числа или еще и название вакцины? И видно это "внутри" визита к доктору или каким-то отдельным разделом меню? Смотрю у себя не с приложения, а со страницы в браузере, так информация хорошо завуалирована :roll:
видно все, и дату вакцинации и дозу, и торговое название вакцины. Даже считает сколько дней прошло с момента вакцинации.. но это в приложении, на сайте не так.. в приложении в нижнем меню "Медкарта" -> "Мои вакцинации" ... У меня и у супруги появились в тот же день когда сделали прививку.

У меня Хелси не работает, требует какого-то подтверждения личных данных в регистратуре - я не понимаю, что это за подтверждение.
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 18:10

  Reader написав:
  st512 написав:
Проверьте чтоб мобильном приложении хелси появилась запись о первой дозе.


Подскажите, пожалуйста, у Вас видно только то, что была иммунизация такого-то числа или еще и название вакцины? И видно это "внутри" визита к доктору или каким-то отдельным разделом меню? Смотрю у себя не с приложения, а со страницы в браузере, так информация хорошо завуалирована :roll:[/quote]
Я приложение не ставил.
На сайте в личном кабинете ничего не видно.

Интересно. Посмотрел сейчас на хелси запись на вакцинацию. Там, где вакцинировался, работают 2 бригады. Одна делает Модерну - на пятницу-субботу-воскресенье свободно можно записаться. Другая бригада - Файзер - "немає вільних місць".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 18:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Евгений Истребин вчера написал :

Разгоняемся.

Темп заполнения больниц вырос почти в 5 раз за неделю.

За прошедшие 7 дней заполнили 341 койкоместо, а на прошлой неделе было заполнено всего 70 койкомест.
Темп заполнения вырос почти в 5 раз ( неделя / неделя )

Только 4 области не начали заполнять койки ( Львов, Черн, Полт. и Ров обл) Все остальные 21 регион стали заполнять больницы.

Средняя скорость заполнения больниц уже 49 пациентов в сутки.

5 регионов находятся в значительном отрыве от других по колву госпитализированных пациентов. ( Днепр, Одесс, Хар, Киев, Донец. обл )

На общем графике по Украине рост пока слабо заметен. Но темпы заполнения растут, и это плохо.
И еще плохо что рост заполнения идет в 21 регионе из 25. Это очень=очень плохо.


П.С. В Одессе есть 2 вакцины в наличии: Коронавак и Модерна. ( ну и Астрозенека для второй дозы только)

Был в одной поликлинике сегодня, там и сегодня проводится вакцинация. Желающие есть, в основном, пенсионеры.
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 18:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Интересно. Посмотрел сейчас на хелси запись на вакцинацию. Там, где вакцинировался, работают 2 бригады. Одна делает Модерну - на пятницу-субботу-воскресенье свободно можно записаться. Другая бригада - Файзер - "немає вільних місць".

на других форумах пишут что скорее всего произошел сбой по записи на модерну, некоторые люди записались на вторую дозу и запись отменили, и вроде как в хелси появись отдельная запись на первую и вторую дозу.. у меня еще время есть, не тороплюсь.
  Starikan написав:У меня Хелси не работает, требует какого-то подтверждения личных данных в регистратуре - я не понимаю, что это за подтверждение.

вам нужно в регистратуру, там сделают. У меня был декларация, сейчас нет, но в хелси мои данные подтверждены. Если вам понадобится сертификат для выезда закордон, в любом случае надо будет сходить и к семейному и в регистратуру.
st512
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 18:50

  st512 написав:......
на других форумах пишут что скорее всего произошел сбой по записи на модерну, некоторые люди записались на вторую дозу и запись отменили, и вроде как в хелси появись отдельная запись на первую и вторую дозу.. у меня еще время есть, не тороплюсь.
.....

По Харькову на хелси пока отдельной записи не вижу.
Торопиться мне пока не приходится - до 22 числа ещё далеко, но тем не менее. Мне тут предлагали второй раз привиться Модерной, не знаю, но пока экспериментировать не хочется.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 18:54

  Binimovich написав:......
Был в одной поликлинике сегодня, там и сегодня проводится вакцинация. Желающие есть, в основном, пенсионеры.

Вы первый такое сообщаете.
До сих пор все писали, что в основном более молодые. И я вчера наблюдал такое же - может, пара-тройка пенсионеров была. Возможно, есть разница между ЦМВ и поликлиникой.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 19:04

Шок! СДС заявил, что 74% заражённых в Массачусетсе были полностью привиты двумя дозами.
Востаннє редагувалось Schmit в Пон 02 сер, 2021 19:07, всього редагувалось 1 раз.
Schmit
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