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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 02 сер, 2021 16:53
Reader написав:
Подскажите, пожалуйста, у Вас видно только то, что была иммунизация такого-то числа или еще и название вакцины? И видно это "внутри" визита к доктору или каким-то отдельным разделом меню? Смотрю у себя не с приложения, а со страницы в браузере, так информация хорошо завуалирована
видно все, и дату вакцинации и дозу, и торговое название вакцины. Даже считает сколько дней прошло с момента вакцинации.. но это в приложении, на сайте не так.. в приложении в нижнем меню "Медкарта" -> "Мои вакцинации" ... У меня и у супруги появились в тот же день когда сделали прививку.
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st512
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Додано: Пон 02 сер, 2021 17:29
yama написав:
Хотелось бы что бы наши местные украинцы сделали вакцину на основе убитого вируса - но это мои сказочные фантазии
Кстати да. Недавно опять эта тема поднималась в заголовках новостей. Но результат как всегда
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Додано: Пон 02 сер, 2021 17:31
Xenon написав:
Електронну форму подачі заявок для отримання спецперепусток у громадський транспорт на випадок локдауну оприлюднять наступного тижня
Про це повідомив перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба.
✔️Цього разу місто, врахувавши попередній досвід, розробляє алгоритм впровадження електронних перепусток для підприємств критичної інфраструктури.
▫️Починаючи з 10 серпня, коли на сайті КМДА буде оприлюднена форма подачі заявки, підприємства критичної інфраструктури зможуть залишити заявку на отримання спецперепусток для своїх працівників.
▫️У формі, яку опублікують на Офіційному порталі Києва, буде також описаний подальший покроковий алгоритм дій.
✔️Додатково серед підприємств та організацій критичної інфраструктури проведуть роз’яснювальну роботу щодо отримання спецперепусток.
И как в оригинале - только в столице
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Додано: Пон 02 сер, 2021 18:01
st512 написав: Reader написав:
Подскажите, пожалуйста, у Вас видно только то, что была иммунизация такого-то числа или еще и название вакцины? И видно это "внутри" визита к доктору или каким-то отдельным разделом меню? Смотрю у себя не с приложения, а со страницы в браузере, так информация хорошо завуалирована
видно все, и дату вакцинации и дозу, и торговое название вакцины. Даже считает сколько дней прошло с момента вакцинации.. но это в приложении, на сайте не так.. в приложении в нижнем меню "Медкарта" -> "Мои вакцинации" ... У меня и у супруги появились в тот же день когда сделали прививку.
У меня Хелси не работает, требует какого-то подтверждения личных данных в регистратуре - я не понимаю, что это за подтверждение.
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Starikan
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Додано: Пон 02 сер, 2021 18:10
Reader написав: st512 написав:
Проверьте чтоб мобильном приложении хелси появилась запись о первой дозе.
Подскажите, пожалуйста, у Вас видно только то, что была иммунизация такого-то числа или еще и название вакцины? И видно это "внутри" визита к доктору или каким-то отдельным разделом меню? Смотрю у себя не с приложения, а со страницы в браузере, так информация хорошо завуалирована
[/quote]
Я приложение не ставил.
На сайте в личном кабинете ничего не видно.
Интересно. Посмотрел сейчас на хелси запись на вакцинацию. Там, где вакцинировался, работают 2 бригады. Одна делает Модерну - на пятницу-субботу-воскресенье свободно можно записаться. Другая бригада - Файзер - "немає вільних місць".
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ЛАД
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Додано: Пон 02 сер, 2021 18:21
Евгений Истребин вчера написал :
Разгоняемся.
Темп заполнения больниц вырос почти в 5 раз за неделю.
За прошедшие 7 дней заполнили 341 койкоместо, а на прошлой неделе было заполнено всего 70 койкомест.
Темп заполнения вырос почти в 5 раз ( неделя / неделя )
Только 4 области не начали заполнять койки ( Львов, Черн, Полт. и Ров обл) Все остальные 21 регион стали заполнять больницы.
Средняя скорость заполнения больниц уже 49 пациентов в сутки.
5 регионов находятся в значительном отрыве от других по колву госпитализированных пациентов. ( Днепр, Одесс, Хар, Киев, Донец. обл )
На общем графике по Украине рост пока слабо заметен. Но темпы заполнения растут, и это плохо.
И еще плохо что рост заполнения идет в 21 регионе из 25. Это очень=очень плохо.
П.С. В Одессе есть 2 вакцины в наличии: Коронавак и Модерна. ( ну и Астрозенека для второй дозы только)
Был в одной поликлинике сегодня, там и сегодня проводится вакцинация. Желающие есть, в основном, пенсионеры.
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Binimovich
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Додано: Пон 02 сер, 2021 18:23
ЛАД написав:
Интересно. Посмотрел сейчас на хелси запись на вакцинацию. Там, где вакцинировался, работают 2 бригады. Одна делает Модерну - на пятницу-субботу-воскресенье свободно можно записаться. Другая бригада - Файзер - "немає вільних місць".
на других форумах пишут что скорее всего произошел сбой по записи на модерну, некоторые люди записались на вторую дозу и запись отменили, и вроде как в хелси появись отдельная запись на первую и вторую дозу.. у меня еще время есть, не тороплюсь.
Starikan написав:
У меня Хелси не работает, требует какого-то подтверждения личных данных в регистратуре - я не понимаю, что это за подтверждение.
вам нужно в регистратуру, там сделают. У меня был декларация, сейчас нет, но в хелси мои данные подтверждены. Если вам понадобится сертификат для выезда закордон, в любом случае надо будет сходить и к семейному и в регистратуру.
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st512
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Додано: Пон 02 сер, 2021 18:50
st512 написав:
......
на других форумах пишут что скорее всего произошел сбой по записи на модерну, некоторые люди записались на вторую дозу и запись отменили, и вроде как в хелси появись отдельная запись на первую и вторую дозу.. у меня еще время есть, не тороплюсь.
.....
По Харькову на хелси пока отдельной записи не вижу.
Торопиться мне пока не приходится - до 22 числа ещё далеко, но тем не менее. Мне тут предлагали второй раз привиться Модерной, не знаю, но пока экспериментировать не хочется.
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Додано: Пон 02 сер, 2021 18:54
Binimovich написав:
......
Был в одной поликлинике сегодня, там и сегодня проводится вакцинация. Желающие есть, в основном, пенсионеры.
Вы первый такое сообщаете.
До сих пор все писали, что в основном более молодые. И я вчера наблюдал такое же - может, пара-тройка пенсионеров была. Возможно, есть разница между ЦМВ и поликлиникой.
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Додано: Пон 02 сер, 2021 19:04
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в Пон 02 сер, 2021 19:07, всього редагувалось 1 раз.
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