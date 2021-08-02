Додано: Пон 02 сер, 2021 18:21

Евгений Истребин вчера написал :



Разгоняемся.



Темп заполнения больниц вырос почти в 5 раз за неделю.



За прошедшие 7 дней заполнили 341 койкоместо, а на прошлой неделе было заполнено всего 70 койкомест.

Темп заполнения вырос почти в 5 раз ( неделя / неделя )



Только 4 области не начали заполнять койки ( Львов, Черн, Полт. и Ров обл) Все остальные 21 регион стали заполнять больницы.



Средняя скорость заполнения больниц уже 49 пациентов в сутки.



5 регионов находятся в значительном отрыве от других по колву госпитализированных пациентов. ( Днепр, Одесс, Хар, Киев, Донец. обл )



На общем графике по Украине рост пока слабо заметен. Но темпы заполнения растут, и это плохо.

И еще плохо что рост заполнения идет в 21 регионе из 25. Это очень=очень плохо.





П.С. В Одессе есть 2 вакцины в наличии: Коронавак и Модерна. ( ну и Астрозенека для второй дозы только)



Был в одной поликлинике сегодня, там и сегодня проводится вакцинация. Желающие есть, в основном, пенсионеры.