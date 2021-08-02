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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 50
Мені вже зробили щеплення
42%
21
Не можу за станом здоров'я
6%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
4
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
7
Найближчим часом планую вакцинацію
16%
8
Ще в роздумах
10%
5
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 19:07

  Binimovich написав:Евгений Истребин вчера написал :
Разгоняемся. ..Средняя скорость заполнения больниц уже 49 пациентов в сутки.

А министр Ляшко СЕГОДНЯ написал, что "В Украине пока нет признаков национального и регионального вспышек коронавируса".
https://coronavirus.rbc.ua/rus/news/pri ... 21398.html

Кому верить будем? :roll: :wink:
С учетом кол-ва неиспользованных вакцин надо нагнетать активнее, а то придется потом утилизировать..
fler
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 19:16



Таки ДА :shock: Не люблю видео, поэтому порылась и нашла информацию от Вашингтон пост, таймс и т.п.
В пятницу был опубликован отрезвляющий научный анализ, который показал, что три четверти людей, инфицированных во время взрывной вспышки COVID-19, вызванной дельта-вариантом, были полностью вакцинированы. Отчет Центров по контролю и профилактике заболеваний в Массачусетсе предлагает ключевые доказательства, подтверждающие гипотезу о том, что вакцинированные люди могут распространять более заразный вариант и могут быть фактором летнего всплеска инфекций.
Ученые заявили, что вспышка в Провинстауне и другие недавние данные о прорывных инфекциях ясно показывают, что вакцины обеспечивают значительную защиту от тяжелых болезней и смерти, поскольку они были разработаны, но не обеспечивают сплошной защиты от любых шансов заражения. Лишь горстка людей во время вспышки была госпитализирована.
https://www.seattletimes.com/nation-wor ... accinated/
fler
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 19:22

В понедельник, 2 августа, в министерстве здравоохранении состоялось специальное заседание, посвященное обсуждению данных за последние сутки, полученных из больниц.
Особую тревогу специалистов вызвали показатели смертности. За последние сутки в больницах скончались 11 пациентов, из которых 10 были госпитализированы с коронавирусной инфекцией. В половине случаев пациенты были вакцинированы от COVID-19. :shock:
https://www.newsru.co.il/health/02aug20 ... _0011.html

Так шо там насчет третьей прививки, уже колют или как?
Востаннє редагувалось fler в Пон 02 сер, 2021 19:25, всього редагувалось 1 раз.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 19:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЛАД написав:
  Binimovich написав:......
Был в одной поликлинике сегодня, там и сегодня проводится вакцинация. Желающие есть, в основном, пенсионеры.

Вы первый такое сообщаете.
До сих пор все писали, что в основном более молодые. И я вчера наблюдал такое же - может, пара-тройка пенсионеров была. Возможно, есть разница между ЦМВ и поликлиникой.
ЦМВ работают на выходных только, поэтому работающая молодежь и старается в нерабочие дни вакцинироваться. А пожилым все равно, в какой день.
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 19:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

fler написав:
  Binimovich написав:Евгений Истребин вчера написал :
Разгоняемся. ..Средняя скорость заполнения больниц уже 49 пациентов в сутки.

А министр Ляшко СЕГОДНЯ написал, что "В Украине пока нет признаков национального и регионального вспышек коронавируса".
https://coronavirus.rbc.ua/rus/news/pri ... 21398.html

Кому верить будем? :roll: :wink:
С учетом кол-ва неиспользованных вакцин надо нагнетать активнее, а то придется потом утилизировать..


Ляшку будем верить. Ляшко х....ю нести не будет
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 19:26

  fler написав:В понедельник, 2 августа, в министерстве здравоохранении состоялось специальное заседание, посвященное обсуждению данных за последние сутки, полученных из больниц.
Особую тревогу специалистов вызвали показатели смертности. За последние сутки в больницах скончались 11 пациентов, из которых 10 были госпитализированы с коронавирусной инфекцией. В половине случаев пациенты были вакцинированы от COVID-19. :shock:
https://www.newsru.co.il/health/02aug20 ... _0011.html

Так шо там насчет третьей прививки, уже колют или как?
Це яскравий приклад мого повідомлення двохтижневої(приблизно) давності
Де я писав
Що будуть робити ковідістерики, коли буде провакцинована більшість старшого населення..яке почне помирати природною смертю і в них знайдуть ковід?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 19:29

  fler написав:
  Binimovich написав:Евгений Истребин вчера написал :
Разгоняемся. ..Средняя скорость заполнения больниц уже 49 пациентов в сутки.
А министр Ляшко СЕГОДНЯ написал, что "В Украине пока нет признаков национального и регионального вспышек коронавируса".
https://coronavirus.rbc.ua/rus/news/pri ... 21398.html
Кому верить будем? :roll: :wink:
С учетом кол-ва неиспользованных вакцин надо нагнетать активнее, а то придется потом утилизировать..
Вірити можна обом.
Перше - Істребін правий,коли заявив що госпіталізації збільшились в 5 разів
Друге - Ляшко правий , коли заявив що відсутній спалах короновірусу..

А все тому що
Було 70 госпіталізацій в тиждень (10 доба)- стало 350 госпіталізацій тиждень(50 доба)
Якби ріст в 5 разів..але для держави це нічого не означає
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 02 сер, 2021 19:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 19:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

fler написав:


Таки ДА :shock: Не люблю видео, поэтому порылась и нашла информацию от Вашингтон пост, таймс и т.п.
В пятницу был опубликован отрезвляющий научный анализ, который показал, что три четверти людей, инфицированных во время взрывной вспышки COVID-19, вызванной дельта-вариантом, были полностью вакцинированы. Отчет Центров по контролю и профилактике заболеваний в Массачусетсе предлагает ключевые доказательства, подтверждающие гипотезу о том, что вакцинированные люди могут распространять более заразный вариант и могут быть фактором летнего всплеска инфекций.
Ученые заявили, что вспышка в Провинстауне и другие недавние данные о прорывных инфекциях ясно показывают, что вакцины обеспечивают значительную защиту от тяжелых болезней и смерти, поскольку они были разработаны, но не обеспечивают сплошной защиты от любых шансов заражения. Лишь горстка людей во время вспышки была госпитализирована.
https://www.seattletimes.com/nation-wor ... accinated/


Выделяю главное из моногабукаффного текста:

Quote:
Лишь горстка людей во время вспышки была госпитализирована.
Unquote.

Что и требовалось доказать, а именно: вакцинация спасает от тяжелого прохождения болезни.
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 19:47

  Binimovich написав:
fler написав:


Таки ДА :shock: Не люблю видео, поэтому порылась и нашла информацию от Вашингтон пост, таймс и т.п.
В пятницу был опубликован отрезвляющий научный анализ, который показал, что три четверти людей, инфицированных во время взрывной вспышки COVID-19, вызванной дельта-вариантом, были полностью вакцинированы. Отчет Центров по контролю и профилактике заболеваний в Массачусетсе предлагает ключевые доказательства, подтверждающие гипотезу о том, что вакцинированные люди могут распространять более заразный вариант и могут быть фактором летнего всплеска инфекций.
Ученые заявили, что вспышка в Провинстауне и другие недавние данные о прорывных инфекциях ясно показывают, что вакцины обеспечивают значительную защиту от тяжелых болезней и смерти, поскольку они были разработаны, но не обеспечивают сплошной защиты от любых шансов заражения. Лишь горстка людей во время вспышки была госпитализирована.
https://www.seattletimes.com/nation-wor ... accinated/


Выделяю главное из моногабукаффного текста:

Quote:
Лишь горстка людей во время вспышки была госпитализирована.
Unquote.

Что и требовалось доказать, а именно: вакцинация спасает от тяжелого прохождения болезни.

А что же тогда спасает непривитых, если из всех зараженных их только четвертая часть?
Schmit
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 19:52

  Binimovich написав:
fler написав:Отчет Центров по контролю и профилактике заболеваний в Массачусетсе предлагает ключевые доказательства, подтверждающие гипотезу о том, что вакцинированные люди могут распространять более заразный вариант и могут быть фактором летнего всплеска инфекций.
Ученые заявили, что вспышка в Провинстауне и другие недавние данные о прорывных инфекциях ясно показывают, что вакцины обеспечивают значительную защиту от тяжелых болезней и смерти, поскольку они были разработаны, но не обеспечивают сплошной защиты от любых шансов заражения. Лишь горстка людей во время вспышки была госпитализирована.
https://www.seattletimes.com/nation-wor ... accinated/


Выделяю главное из моногабукаффного текста:

Quote:
Лишь горстка людей во время вспышки была госпитализирована.
Unquote.

Что и требовалось доказать, а именно: вакцинация спасает от тяжелого прохождения болезни.


Та да, только 50% умерших от ковида могут случайно оказаться вакцинированными, как в примере из Израиля 8)
fler
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