Таки ДА Не люблю видео, поэтому порылась и нашла информацию от Вашингтон пост, таймс и т.п. В пятницу был опубликован отрезвляющий научный анализ, который показал, что три четверти людей, инфицированных во время взрывной вспышки COVID-19, вызванной дельта-вариантом, были полностью вакцинированы. Отчет Центров по контролю и профилактике заболеваний в Массачусетсе предлагает ключевые доказательства, подтверждающие гипотезу о том, что вакцинированные люди могут распространять более заразный вариант и могут быть фактором летнего всплеска инфекций. Ученые заявили, что вспышка в Провинстауне и другие недавние данные о прорывных инфекциях ясно показывают, что вакцины обеспечивают значительную защиту от тяжелых болезней и смерти, поскольку они были разработаны, но не обеспечивают сплошной защиты от любых шансов заражения. Лишь горстка людей во время вспышки была госпитализирована. https://www.seattletimes.com/nation-wor ... accinated/
В понедельник, 2 августа, в министерстве здравоохранении состоялось специальное заседание, посвященное обсуждению данных за последние сутки, полученных из больниц. Особую тревогу специалистов вызвали показатели смертности. За последние сутки в больницах скончались 11 пациентов, из которых 10 были госпитализированы с коронавирусной инфекцией. В половине случаев пациенты были вакцинированы от COVID-19. https://www.newsru.co.il/health/02aug20 ... _0011.html
Так шо там насчет третьей прививки, уже колют или как?
Востаннє редагувалось fler в Пон 02 сер, 2021 19:25, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:В понедельник, 2 августа, в министерстве здравоохранении состоялось специальное заседание, посвященное обсуждению данных за последние сутки, полученных из больниц. Особую тревогу специалистов вызвали показатели смертности. За последние сутки в больницах скончались 11 пациентов, из которых 10 были госпитализированы с коронавирусной инфекцией. В половине случаев пациенты были вакцинированы от COVID-19. https://www.newsru.co.il/health/02aug20 ... _0011.html
Так шо там насчет третьей прививки, уже колют или как?
Це яскравий приклад мого повідомлення двохтижневої(приблизно) давності Де я писав Що будуть робити ковідістерики, коли буде провакцинована більшість старшого населення..яке почне помирати природною смертю і в них знайдуть ковід?
Binimovich написав:Евгений Истребин вчера написал : Разгоняемся. ..Средняя скорость заполнения больниц уже 49 пациентов в сутки.
А министр Ляшко СЕГОДНЯ написал, что "В Украине пока нет признаков национального и регионального вспышек коронавируса". https://coronavirus.rbc.ua/rus/news/pri ... 21398.html Кому верить будем? С учетом кол-ва неиспользованных вакцин надо нагнетать активнее, а то придется потом утилизировать..
Вірити можна обом. Перше - Істребін правий,коли заявив що госпіталізації збільшились в 5 разів Друге - Ляшко правий , коли заявив що відсутній спалах короновірусу..
А все тому що Було 70 госпіталізацій в тиждень (10 доба)- стало 350 госпіталізацій тиждень(50 доба) Якби ріст в 5 разів..але для держави це нічого не означає
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 02 сер, 2021 19:29, всього редагувалось 1 раз.
Таки ДА Не люблю видео, поэтому порылась и нашла информацию от Вашингтон пост, таймс и т.п. В пятницу был опубликован отрезвляющий научный анализ, который показал, что три четверти людей, инфицированных во время взрывной вспышки COVID-19, вызванной дельта-вариантом, были полностью вакцинированы. Отчет Центров по контролю и профилактике заболеваний в Массачусетсе предлагает ключевые доказательства, подтверждающие гипотезу о том, что вакцинированные люди могут распространять более заразный вариант и могут быть фактором летнего всплеска инфекций. Ученые заявили, что вспышка в Провинстауне и другие недавние данные о прорывных инфекциях ясно показывают, что вакцины обеспечивают значительную защиту от тяжелых болезней и смерти, поскольку они были разработаны, но не обеспечивают сплошной защиты от любых шансов заражения. Лишь горстка людей во время вспышки была госпитализирована. https://www.seattletimes.com/nation-wor ... accinated/
Выделяю главное из моногабукаффного текста:
Quote: Лишь горстка людей во время вспышки была госпитализирована. Unquote.
Что и требовалось доказать, а именно: вакцинация спасает от тяжелого прохождения болезни.
Таки ДА Не люблю видео, поэтому порылась и нашла информацию от Вашингтон пост, таймс и т.п. В пятницу был опубликован отрезвляющий научный анализ, который показал, что три четверти людей, инфицированных во время взрывной вспышки COVID-19, вызванной дельта-вариантом, были полностью вакцинированы. Отчет Центров по контролю и профилактике заболеваний в Массачусетсе предлагает ключевые доказательства, подтверждающие гипотезу о том, что вакцинированные люди могут распространять более заразный вариант и могут быть фактором летнего всплеска инфекций. Ученые заявили, что вспышка в Провинстауне и другие недавние данные о прорывных инфекциях ясно показывают, что вакцины обеспечивают значительную защиту от тяжелых болезней и смерти, поскольку они были разработаны, но не обеспечивают сплошной защиты от любых шансов заражения. Лишь горстка людей во время вспышки была госпитализирована. https://www.seattletimes.com/nation-wor ... accinated/
Выделяю главное из моногабукаффного текста:
Quote: Лишь горстка людей во время вспышки была госпитализирована. Unquote.
Что и требовалось доказать, а именно: вакцинация спасает от тяжелого прохождения болезни.
А что же тогда спасает непривитых, если из всех зараженных их только четвертая часть?
fler написав:Отчет Центров по контролю и профилактике заболеваний в Массачусетсе предлагает ключевые доказательства, подтверждающие гипотезу о том, что вакцинированные люди могут распространять более заразный вариант и могут быть фактором летнего всплеска инфекций. Ученые заявили, что вспышка в Провинстауне и другие недавние данные о прорывных инфекциях ясно показывают, что вакцины обеспечивают значительную защиту от тяжелых болезней и смерти, поскольку они были разработаны, но не обеспечивают сплошной защиты от любых шансов заражения. Лишь горстка людей во время вспышки была госпитализирована. https://www.seattletimes.com/nation-wor ... accinated/
Выделяю главное из моногабукаффного текста:
Quote: Лишь горстка людей во время вспышки была госпитализирована. Unquote.
Что и требовалось доказать, а именно: вакцинация спасает от тяжелого прохождения болезни.
Та да, только 50% умерших от ковида могут случайно оказаться вакцинированными, как в примере из Израиля