fler написав:Если какое-то жилье еще можно найти, то на пляжах яблоку упасть негде. До 15 августа уменьшения числа отдыхающих, похоже, ожидать не следует Подозреваю, что большинство отдыхающих не вакцинированы, поскольку: - общее число привитых в стране невелико;
Так у нас цілюща вода в річках, а вони впадають в море:
В українських річках виявили багато залишків медичних препаратів для лікування COVID-19. Речовини знайшли під час аналізу трьох головних річок, води яких використовуються для водопостачання населення – Дніпра, Дністра та Сіверського Дінця. https://world.segodnya.ua/ua/world/usa/ ... 66717.html