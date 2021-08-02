RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3459346034613462

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 50
Мені вже зробили щеплення
42%
21
Не можу за станом здоров'я
6%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
4
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
7
Найближчим часом планую вакцинацію
16%
8
Ще в роздумах
10%
5
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 19:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Если какое-то жилье еще можно найти, то на пляжах яблоку упасть негде.
До 15 августа уменьшения числа отдыхающих, похоже, ожидать не следует
Подозреваю, что большинство отдыхающих не вакцинированы, поскольку:
- общее число привитых в стране невелико;


Так у нас цілюща вода в річках, а вони впадають в море:
В українських річках виявили багато залишків медичних препаратів для лікування COVID-19. Речовини знайшли під час аналізу трьох головних річок, води яких використовуються для водопостачання населення – Дніпра, Дністра та Сіверського Дінця. https://world.segodnya.ua/ua/world/usa/ ... 66717.html
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4441
З нами з: 19.04.12
Подякував: 69 раз.
Подякували: 628 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3459346034613462
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Realist, valya і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 758, 759, 760
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7597 3163165
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 сер, 2021 09:01
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.