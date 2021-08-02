Додано: Пон 02 сер, 2021 22:29

fler написав: Schmit написав: Шок! СДС заявил, что 74% заражённых в Массачусетсе были полностью привиты двумя дозами.



Таки ДА Не люблю видео, поэтому порылась и нашла информацию от Вашингтон пост, таймс и т.п.

В пятницу был опубликован отрезвляющий научный анализ, который показал, что три четверти людей, инфицированных во время взрывной вспышки COVID-19, вызванной дельта-вариантом, были полностью вакцинированы. Отчет Центров по контролю и профилактике заболеваний в Массачусетсе предлагает ключевые доказательства, подтверждающие гипотезу о том, что вакцинированные люди могут распространять более заразный вариант и могут быть фактором летнего всплеска инфекций.

Ученые заявили, что вспышка в Провинстауне и другие недавние данные о прорывных инфекциях ясно показывают, что вакцины обеспечивают значительную защиту от тяжелых болезней и смерти, поскольку они были разработаны, но не обеспечивают сплошной защиты от любых шансов заражения. Лишь горстка людей во время вспышки была госпитализирована.

https://www.seattletimes.com/nation-wor ... accinated/ Таки ДАНе люблю видео, поэтому порылась и нашла информацию от Вашингтон пост, таймс и т.п.В пятницу был опубликован отрезвляющий научный анализ, который показал, что три четверти людей, инфицированных во время взрывной вспышки COVID-19, вызванной дельта-вариантом, были полностью вакцинированы. Отчет Центров по контролю и профилактике заболеваний в Массачусетсе предлагает ключевые доказательства, подтверждающие гипотезу о том, что вакцинированные люди могут распространять более заразный вариант и могут быть фактором летнего всплеска инфекций.Ученые заявили, что вспышка в Провинстауне и другие недавние данные о прорывных инфекциях ясно показывают, что вакцины обеспечивают значительную защиту от тяжелых болезней и смерти, поскольку они были разработаны, но не обеспечивают сплошной защиты от любых шансов заражения. Лишь горстка людей во время вспышки была госпитализирована.

Вакцины не обеспечивают 100% защиты, и это отражены в цифрах их эффективности - 60-95%, против дельты - до 85%. Это значит, что на 100 заболевших не привитых будет 15 заболевших привитых. Вот данные о проценте привитых госпитализированных - очень наглядны. 97% не привиты. Т.е. против госпитализации уровень защиты выше. Но не 100%. И против смерти - не 100%.С другой стороны, данные СДС про 0.077% заболевших привитых - чистое передергивание. Если надеть три презерватива, но не заниматься сексом, то вероятность получить заболевание, передающееся половым путем равно 0. Значит ли это, что презервативы обеспечивают 100% защиту? Или просто из 175 млн привитых только малая часть на самом деле столкнулась с вирусом?И последнее, о чем уже написали выше. Если 95% привиты - как было в Кейп Коде, то накладывая это на 85% эффективность вакцин, мы получаем примерно 3/4 заболевших - привитые. Это математика. При 100% привитых было бы 100% заболевших - привитые. И что?