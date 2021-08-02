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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 50
Мені вже зробили щеплення
42%
21
Не можу за станом здоров'я
6%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
4
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
7
Найближчим часом планую вакцинацію
16%
8
Ще в роздумах
10%
5
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 21:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Шах и мат ковиддиссидентам и антипрививочникам:


Of the 164 million vaccinated Americans, around 125,000 people have tested positive for breakthrough infections and 0.001% have died, according to state data compiled from state dashboards by NBC and data from the Centers for Disease Control and Prevention.
Why it matters: While "breakthrough cases" have been getting media attention, the low numbers show that the pandemic is mostly a threat for the unvaccinated population.

The numbers do not account for asymptomatic cases in the vaccinated or those who did not get tested. The CDC only tracks cases of those hospitalized or deaths.

NBC notes that the total number of breakthrough cases is likely higher since nine states did not have any information while 11 states, like Florida, did not provide death and hospitalization totals.

"[V]accination is the most important strategy to prevent severe illness and death," the CDC noted in a recent report.

Leaked CDC presentation slides showed that unpublished research indicated that the Delta variant causes more severe illness in unvaccinated people and spreads as easily as chickenpox.

By the numbers: Only 0.004% of those vaccinated that were later infected have been hospitalized from the virus and .001% have died, per the CDC.






https://www.axios.com/chart-vaccinated- ... alth-covidЗображення
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 21:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Binimovich написав:50% среди госпитализированных были вакцированы ! Это кстати их новая стратегия,если что.
Це не нова стратегія
Це проста математична закономірність про яку навіть я тут попереджав...При чому в мене йшлось про те,що
а - максимальна кількість людей в групі ризику( чим старший-тим вища група ризику) буде вакцинована
б - найбільше смертей спостерігається в найстаршій групі
в - вакциновані в старшій групі на протязі 1-5 років з ймовірністю в 90% помруть, в той час коли смертей в молодших групах,які ще й менш вакциновані - буде на порядок менше..
Тоді й виникне питання
Яке в ЗМІ буде звучати так
ЖАХ, серед всіх померлих в цьому місяці 85% були вакциновані і 15% не вакциновані
ВАКЦИНА вбиває в 5РАЗІВ ефективніше....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 22:29

  fler написав:


Таки ДА :shock: Не люблю видео, поэтому порылась и нашла информацию от Вашингтон пост, таймс и т.п.
В пятницу был опубликован отрезвляющий научный анализ, который показал, что три четверти людей, инфицированных во время взрывной вспышки COVID-19, вызванной дельта-вариантом, были полностью вакцинированы. Отчет Центров по контролю и профилактике заболеваний в Массачусетсе предлагает ключевые доказательства, подтверждающие гипотезу о том, что вакцинированные люди могут распространять более заразный вариант и могут быть фактором летнего всплеска инфекций.
Ученые заявили, что вспышка в Провинстауне и другие недавние данные о прорывных инфекциях ясно показывают, что вакцины обеспечивают значительную защиту от тяжелых болезней и смерти, поскольку они были разработаны, но не обеспечивают сплошной защиты от любых шансов заражения. Лишь горстка людей во время вспышки была госпитализирована.
https://www.seattletimes.com/nation-wor ... accinated/


Вакцины не обеспечивают 100% защиты, и это отражены в цифрах их эффективности - 60-95%, против дельты - до 85%. Это значит, что на 100 заболевших не привитых будет 15 заболевших привитых. Вот данные о проценте привитых госпитализированных - очень наглядны. 97% не привиты. Т.е. против госпитализации уровень защиты выше. Но не 100%. И против смерти - не 100%.

С другой стороны, данные СДС про 0.077% заболевших привитых - чистое передергивание. Если надеть три презерватива, но не заниматься сексом, то вероятность получить заболевание, передающееся половым путем равно 0. Значит ли это, что презервативы обеспечивают 100% защиту? Или просто из 175 млн привитых только малая часть на самом деле столкнулась с вирусом?

И последнее, о чем уже написали выше. Если 95% привиты - как было в Кейп Коде, то накладывая это на 85% эффективность вакцин, мы получаем примерно 3/4 заболевших - привитые. Это математика. При 100% привитых было бы 100% заболевших - привитые. И что?
adeges
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 22:57

Вірус може певний час існувати в "місцях", куди немає доступу антитіл (чи необхідної їх кількості). Тому, зокрема, вакциновані можуть "безсимптомно" розносити вірус.
В принципі, це не новина.
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 01:14

  Schmit написав:......
Речь не идет "о бесполезности вакцин", указано, что уровень госпитализаций ничтожно мал и вакцины все еще работают против дельты (неизвестно только, как они сработают против омеги).
Проблема в том, что вакцинированные заражаются, переносят вирус и представляют опасность для непривитых. Это ставит под вопрос отказ от карантинных ограничений даже в странах, где привито 60-70% населения. А ведь раньше ВОЗ уверяли, что такого уровня уже достаточно для достижения коллективного иммунитета.

Возможно, Вам хотелось бы так понимать.
Но у блогера звучит именно "бесполезность вакцин", а заголовок вообще однозначный. Хотя блогер дабы избежать обвинений несколько раз осторожненько оговаривается: "Это моё личное мнение".
И fler поняла этого блогера правильно.

Кстати, fler, Вы бы прочитали по ссылке последний раздел "Обсуждение"
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 01:22

  adeges написав:......
Вакцины не обеспечивают 100% защиты, и это отражены в цифрах их эффективности - 60-95%, против дельты - до 85%. Это значит, что на 100 заболевших не привитых будет 15 заболевших привитых.

Уточню, так будет в случае, когда количества привитых и непривитых одинаковы.
Если это не выполнено, то как Вы хорошо написали:
Если 95% привиты - как было в Кейп Коде, то накладывая это на 85% эффективность вакцин, мы получаем примерно 3/4 заболевших - привитые. Это математика. При 100% привитых было бы 100% заболевших - привитые. И что?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 01:26

  budivelnik написав:.....
Тоді й виникне питання
Яке в ЗМІ буде звучати так
ЖАХ, серед всіх померлих в цьому місяці 85% були вакциновані і 15% не вакциновані
ВАКЦИНА вбиває в 5РАЗІВ ефективніше....

Если в СМИ такие же математики, как Вы (а, скорее всего, так и есть), то звучать будет именно так. :)
ЛАД
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