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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3463346434653466>

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 51
Мені вже зробили щеплення
43%
22
Не можу за станом здоров'я
6%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
4
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
7
Найближчим часом планую вакцинацію
16%
8
Ще в роздумах
10%
5
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 12:31

  hume написав:Боль в руке (месте укола) возникает практически у всех. После модерны весь следующий день была боль в руке, довольно сильная. Температуры не было.

Спрашивал хватит ли модерны на вторую дозу. Как понял, что никто не вскурсе этого вопроса. Сказали,что можно будет заменить файзером. Честно говоря менять вторую дозу вакцины на другого производителя как то моветон.)

Решил посмотреть запись сейчас на модерну. А выставочном предлагается исключительно коронавак.

на заграничных сайтах пишут что меняют, 2я доза химически никак не связана с 1й.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 12:33

  ЛАД написав:К "наивным" вопросам: "Почему за 1,5 года не установили эпидпорог" и аналогичным.
Повторю уж не помню в какой раз - медицина до сих пор не очень наука и не очень много может (во всяком случае, намного меньше, чем хотелось бы). До сих пор очень многое о ковиде неизвестно и непонятно.
Вот пример.
На сегодня количество случаев/смертей в нескольких странах:
Кипр - 84,408 - 350;
Дания - 54,776 - 439;
Канада - 37,574 - 698;
Ирландия -60,715 - 1,007;
Германия - 44,957 - 1,096;
Швейцария - 82,501 - 1,250;
Франция - 94,021 - 1,711;
Италия - 72,203 - 2,122;
Украина - 51,886 - 1,219.
Специально выбирал только европейские страны и Канаду, чтобы не было мыслей о слаборазвитых странах или липовых данных в постсоветских государствах. Украину привёл просто для информации - всё же родная страна.
Вот кто объяснит, почему на Кипре при вдвое большем общем количестве переболевших, чем в Германии, втрое меньше смертей?
А по сравнению со Швейцарией при практически равном количестве переболевших смертей в 2,6 раза меньше?
Допустим, можно попытаться объяснить большое количество переболевших на Кипре большим количеством тестов. Но в Дании их вдвое больше.
И в любом случае, чем объяснить такую существенную разницу в смертности между странами?

для того чтобы статистика имела хоть какую-либо информативность она должна в разных странах собираться по одним и тем же принципам...

кроме того вся коронавирусная статистика в мире сильно искажена, так как в большинстве стран инфицированных приравнивают к больным, а это не так и в большинстве стран для всех умерших носителей коронавируса причиной смерти записывают коронавирус, а это мягко говоря притянуто за уши...

в связи с этим более-менее объективно оценивать серьёзность коронавируса можно по более объективным параметрам - общее количество смертей за год на 1000 человек населения (кстати по этому показателю лидером антирейтинга в Европе ещё до коронавируса была Украина) и средней продолжительности жизни в стране...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 12:34

Запись на вакцину в Харькове идёт довольно бодро.
Вчера писал, что на Модерну полно свободных мест, сегодня уже до 8 числа включительно пусто (у нас выкладывают только на неделю).

Кстати, объяснение разницы в контингенте в ЦВМ и поликлиниках рабочими днями у нас не очень работает - из 5 ЦВМ 3 у нас работают ежедневно.

Сегодня появились ещё 2 новых пункта ЦВМ в ТРЦ. Колют, вроде, Модерну. Почему-то записи туда нет, но на сегодня много свободных мест. В результате ими смогут воспользоваться либо особы "приближённые", либо случайно узнавшие (типа зашёл в ТРЦ, опа , тут новый центр, зайду, уколюсь). Вряд ли это будут люди из групп риска.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 12:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Вот кто объяснит, почему на Кипре при вдвое большем общем количестве переболевших, чем в Германии, втрое меньше смертей?


Елементарно:
Середній вік населення Кіпру становить 36,4 року (68-ме місце у світі): для чоловіків — 35,1, для жінок — 38 років.
Середній вік населення Німеччини становить 46,8 року (3-тє місце у світі): для чоловіків — 45,7, для жінок — 47,9 року.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 12:58

  Тракторист написав:......
для того чтобы статистика имела хоть какую-либо информативность она должна в разных странах собираться по одним и тем же принципам...

кроме того вся коронавирусная статистика в мире сильно искажена, так как в большинстве стран инфицированных приравнивают к больным, а это не так и в большинстве стран для всех умерших носителей коронавируса причиной смерти записывают коронавирус, а это мягко говоря притянуто за уши...

Поэтому и привёл данные по более-менее близким(похожим) странам те искажения, о которых Вы написали, не влияют на сравнение, если они одинаковы в разных странах.

в связи с этим более-менее объективно оценивать серьёзность коронавируса можно по более объективным параметрам - общее количество смертей за год на 1000 человек населения (кстати по этому показателю лидером антирейтинга в Европе ещё до коронавируса была Украина) и средней продолжительности жизни в стране...

Не так.
Если выбирать такую методику для оценки ковида, то надо выбирать не сами эти параметры, а их изменения.
К тому же средняя продолжительность жизни вообще плохой показатель (посмотрите, например, https://meduza.io/feature/2018/07/12/mozhno-rasschitat-dozhivu-li-ya-do-pensii-kak-otsenit-srednyuyu-prodolzhitelnost-zhizni).
Тогда уж лучше, видимо, брать средний возраст умерших и смотреть его изменения.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 13:49

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:Вот кто объяснит, почему на Кипре при вдвое большем общем количестве переболевших, чем в Германии, втрое меньше смертей?


Елементарно:
Середній вік населення Кіпру становить 36,4 року (68-ме місце у світі): для чоловіків — 35,1, для жінок — 38 років.
Середній вік населення Німеччини становить 46,8 року (3-тє місце у світі): для чоловіків — 45,7, для жінок — 47,9 року.

Пусть так.
Но почему такой результат у Ирландии?
Там тоже молодое население.
А в Дании население постарше, но смертность не сильно отличается от Кипра.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 16:01

190 тысяч гривен с рейса: журналисты PalovskyNews узнали, как в аэропорту «Борисполь» зарабатывают на обязательных экспресс-тестах на коронавирус.

После постановления Кабмина о том, что пассажиры из Великобритании, Португалии, Индии и РФ должны проходить обязательный экспресс-тест на коронавирус по прилету, в «Борисполе» без конкурса предоставили монополию на проведение таких тестов частной лаборатории, которая сотрудничает с российской компанией.

Стоимость одного такого теста 950 грн. Хотя в столичных отделениях этой же лаборатории такая услуга обошлась бы вам в 600 грн. Да и в самом «Борисполе» есть другие компании, где ценник на тот же тест гораздо ниже – 450 грн. Как сообщили нашему телеграм-каналу представители конкурирующих лабораторий, никакого конкурса для определения компании, котороя будет заниматься обязательным тестированием, не проводилось. Выходит, что администрация «Борисполя» сама определила лабораторию. А цена вопроса таких исследований немалая - только с одного рейса с 200 пассажирами на борту можно заработать 190 тысяч гривен.

Как рассказал нам один из пассажиров Игорь Душин, который летел из Лондона, пограничники не допускают людей к паспортному контролю без теста, сданного в аэропорту. Игорь Душин говорит, что у него были собственные тесты, которые выдали совершенно бесплатно в Лондоне. Но в «Борисполе» людям ими пользоваться запретили: или проходи тест на месте и плати, или оставайся в аэропорту.

Также пассажиры заметили, что в бориспольской лаборатории используют тесты фирмы «ХЕМА». Оказалось, что это российская компания с главным офисом в Москве, но имеет эксклюзивное представительство в Украине. Мы попытались связаться с самой фирмой в Украине, но нам ответили, что не могут сказать является ли компания российским представительством, потому что на такие вопросы отвечает руководство.

Мы уже направили обращение к руководству аэропорта «Борисполь» с просьбой объяснить сложившуюся ситуацию. Полученный ответ мы сразу опубликуем.
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 16:36

  Вкладчик1234 написав:
190 тысяч гривен с рейса: журналисты PalovskyNews узнали, как в аэропорту «Борисполь» зарабатывают на обязательных экспресс-тестах на коронавирус.
Стоимость одного такого теста 950 грн. Хотя в столичных отделениях этой же лаборатории такая услуга обошлась бы вам в 600 грн. Да и в самом «Борисполе» есть другие компании, где ценник на тот же тест гораздо ниже – 450 грн.
Как рассказал нам один из пассажиров Игорь Душин, который летел из Лондона, пограничники не допускают людей к паспортному контролю без теста, сданного в аэропорту. Игорь Душин говорит, что у него были собственные тесты, которые выдали совершенно бесплатно в Лондоне. Но в «Борисполе» людям ими пользоваться запретили: или проходи тест на месте и плати, или оставайся в аэропорту.


Подобная история имеет место и на автобусных рейсах из РФ в Украину. Знакомый вернулся неделю назад из Москвы. Сделал тест перед выездом в Николаев. На границе украинские таможенники заявили, что "мы этим тестам не верим, делайте наш за 2100 руб. с чел. (по курсу 2,21 так и выходит 950 грн)". Брали мазок со щеки и через 15 мин. уже был готов результат на весь автобус :shock: .
Что интересно, таможенники наши, но деньги брали в рублях. Видимо, лаборатория таки вражеская :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 16:39

  Tat_888 написав:adeges 4292 единицы

У жены через 3 недели после второй прививки Файзером 12000 (округленно).
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 16:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Покращання:
убсидії в Україні: міністр соцполітики розповіла про скасування карантинних норм
Субсидії в Україні: міністр соцполітики розповіла про скасування карантинних норм
Міністр соціальної політики України Марина Лазебна в інтерв’ю телеканалу «Live» прокоментувала тему субсидій в Україні та розповіла про скасування карантинних норм на житлово-комунальні послуги. https://news.finance.ua/ua/news/-/49774 ... ynnyh-norm
Мінсоцполітики запропонувало знизити на 50% соціальні нормативи споживання житлово-комунальних послуг, на які розраховується розмір субсидії.
Міністерство підготувало відповідний урядовий законопроект..
Починаючи з весни 2020 року соцнорми (гранична площа квартири, місячне споживання енергоресурсів тощо) було збільшено на 50% через введення карантину. https://news.finance.ua/ua/news/-/49746 ... nu-ploshhu
Ой+
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