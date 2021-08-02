190 тысяч гривен с рейса: журналисты PalovskyNews узнали, как в аэропорту «Борисполь» зарабатывают на обязательных экспресс-тестах на коронавирус.



После постановления Кабмина о том, что пассажиры из Великобритании, Португалии, Индии и РФ должны проходить обязательный экспресс-тест на коронавирус по прилету, в «Борисполе» без конкурса предоставили монополию на проведение таких тестов частной лаборатории, которая сотрудничает с российской компанией.



Стоимость одного такого теста 950 грн. Хотя в столичных отделениях этой же лаборатории такая услуга обошлась бы вам в 600 грн. Да и в самом «Борисполе» есть другие компании, где ценник на тот же тест гораздо ниже – 450 грн. Как сообщили нашему телеграм-каналу представители конкурирующих лабораторий, никакого конкурса для определения компании, котороя будет заниматься обязательным тестированием, не проводилось. Выходит, что администрация «Борисполя» сама определила лабораторию. А цена вопроса таких исследований немалая - только с одного рейса с 200 пассажирами на борту можно заработать 190 тысяч гривен.



Как рассказал нам один из пассажиров Игорь Душин, который летел из Лондона, пограничники не допускают людей к паспортному контролю без теста, сданного в аэропорту. Игорь Душин говорит, что у него были собственные тесты, которые выдали совершенно бесплатно в Лондоне. Но в «Борисполе» людям ими пользоваться запретили: или проходи тест на месте и плати, или оставайся в аэропорту.



Также пассажиры заметили, что в бориспольской лаборатории используют тесты фирмы «ХЕМА». Оказалось, что это российская компания с главным офисом в Москве, но имеет эксклюзивное представительство в Украине. Мы попытались связаться с самой фирмой в Украине, но нам ответили, что не могут сказать является ли компания российским представительством, потому что на такие вопросы отвечает руководство.



Мы уже направили обращение к руководству аэропорта «Борисполь» с просьбой объяснить сложившуюся ситуацию. Полученный ответ мы сразу опубликуем.