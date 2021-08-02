"Наша первая квота вакцины Moderna фактически уже закончилась, так на город выделили 97 500 первой дозы вакцины. Уже остались остатки, мы их докалываем, и с 15 августа поступит опять такое же количество доз — 97 500 на вторую дозу тем, кто первый раз вакцинировался Moderna. Она будет в большом количестве, но не "первачкам". Но мы обзваниваем все области и спрашиваем, может, они не используют Moderna и у них есть остатки. Таким образом мы уже дополнительно привезли 41.000 доз Moderna из Херсона, Чернигова, Житомира, Луцка. Сегодня поехали в Тернополь и Хмельницкий и привезём ещё 17.000 доз. Но есть одно "но". Едет за вакциной исключительно какой-то район. Например, в очереди был Подольский район столицы. Они организовали все: машину, термостаты, сумки охладительные элементы. Из 10.000 доз, которые они привезут — большую часть заберут себе на район", — отметил Животенюк.