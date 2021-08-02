RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3463346434653466

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 51
Мені вже зробили щеплення
43%
22
Не можу за станом здоров'я
6%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
4
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
7
Найближчим часом планую вакцинацію
16%
8
Ще в роздумах
10%
5
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 16:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

"Наша первая квота вакцины Moderna фактически уже закончилась, так на город выделили 97 500 первой дозы вакцины. Уже остались остатки, мы их докалываем, и с 15 августа поступит опять такое же количество доз — 97 500 на вторую дозу тем, кто первый раз вакцинировался Moderna. Она будет в большом количестве, но не "первачкам". Но мы обзваниваем все области и спрашиваем, может, они не используют Moderna и у них есть остатки. Таким образом мы уже дополнительно привезли 41.000 доз Moderna из Херсона, Чернигова, Житомира, Луцка. Сегодня поехали в Тернополь и Хмельницкий и привезём ещё 17.000 доз. Но есть одно "но". Едет за вакциной исключительно какой-то район. Например, в очереди был Подольский район столицы. Они организовали все: машину, термостаты, сумки охладительные элементы. Из 10.000 доз, которые они привезут — большую часть заберут себе на район", — отметил Животенюк.
весело раздать по всей стране модерну чтобы потом собирать её обратно.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8139
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1468 раз.
Подякували: 2135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 16:57

  vitaliian написав:
"Наша первая квота вакцины Moderna фактически уже закончилась, так на город выделили 97 500 первой дозы вакцины. Уже остались остатки, мы их докалываем, и с 15 августа поступит опять такое же количество доз — 97 500 на вторую дозу тем, кто первый раз вакцинировался Moderna. Она будет в большом количестве, но не "первачкам". Но мы обзваниваем все области и спрашиваем, может, они не используют Moderna и у них есть остатки. Таким образом мы уже дополнительно привезли 41.000 доз Moderna из Херсона, Чернигова, Житомира, Луцка. Сегодня поехали в Тернополь и Хмельницкий и привезём ещё 17.000 доз. Но есть одно "но". Едет за вакциной исключительно какой-то район. Например, в очереди был Подольский район столицы. Они организовали все: машину, термостаты, сумки охладительные элементы. Из 10.000 доз, которые они привезут — большую часть заберут себе на район", — отметил Животенюк.
весело раздать по всей стране модерну чтобы потом собирать её обратно.

Краще Залишити на місцях і викинути ?
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10031
З нами з: 18.06.08
Подякував: 36 раз.
Подякували: 687 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 17:06

  fler написав:
  Вкладчик1234 написав:
190 тысяч гривен с рейса: журналисты PalovskyNews узнали, как в аэропорту «Борисполь» зарабатывают на обязательных экспресс-тестах на коронавирус.
Стоимость одного такого теста 950 грн. Хотя в столичных отделениях этой же лаборатории такая услуга обошлась бы вам в 600 грн. Да и в самом «Борисполе» есть другие компании, где ценник на тот же тест гораздо ниже – 450 грн.
Как рассказал нам один из пассажиров Игорь Душин, который летел из Лондона, пограничники не допускают людей к паспортному контролю без теста, сданного в аэропорту. Игорь Душин говорит, что у него были собственные тесты, которые выдали совершенно бесплатно в Лондоне. Но в «Борисполе» людям ими пользоваться запретили: или проходи тест на месте и плати, или оставайся в аэропорту.


Подобная история имеет место и на автобусных рейсах из РФ в Украину. Знакомый вернулся неделю назад из Москвы. Сделал тест перед выездом в Николаев. На границе украинские таможенники заявили, что "мы этим тестам не верим, делайте наш за 2100 руб. с чел. (по курсу 2,21 так и выходит 950 грн)". Брали мазок со щеки и через 15 мин. уже был готов результат на весь автобус :shock: .
Что интересно, таможенники наши, но деньги брали в рублях. Видимо, лаборатория таки вражеская :roll:

Про рубли действительно интересно. Подам идею СБУ может контролировать рублёвые переводы и обмены внутри Украины по коду. Иначе белорусских активистов на деревьях по недосмотру будет больше...
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2893
З нами з: 04.03.15
Подякував: 70 раз.
Подякували: 517 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 17:17

  ЛАД написав:Тогда уж лучше, видимо, брать средний возраст умерших и смотреть его изменения.
Хотаба з дейтройтом на вас немає...
Ви що пропонуєте за орієнтир те, за що вони критикували ?
Побійтися Бога...або признайте що були не праві, коли мене цькували за введення терміну
середній вік смерті....
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24733
З нами з: 15.01.09
Подякував: 215 раз.
Подякували: 2653 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 17:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vitaliian написав:весело раздать по всей стране модерну чтобы потом собирать её обратно.

и это после того как мы все стали в очередь в дия... конечно есть те кто записался и не пришел, но мне кажется что их меньше чем тех кто как я ждал весточку от державы в смартфоне. По итогу пришлось записываться в хелси. Электронная очередь, решила бы такие катание тюбиков с вакциной по стране.
st512
 
Повідомлень: 937
З нами з: 09.07.13
Подякував: 102 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 17:23

Для занятий за партами при переходе в "желтую" или "оранжевую" зону эпидопасности 80% сотрудников школы должны быть вакцинированы.

https://2day.kh.ua/kharkow/v-kharkove-nachali-schitat-vakcinirovannykh-uchiteley
ЛАД
2
 
Повідомлень: 19165
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4803 раз.
Подякували: 4441 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 17:27

  st512 написав:
  vitaliian написав:весело раздать по всей стране модерну чтобы потом собирать её обратно.

и это после того как мы все стали в очередь в дия... конечно есть те кто записался и не пришел, но мне кажется что их меньше чем тех кто как я ждал весточку от державы в смартфоне. По итогу пришлось записываться в хелси. Электронная очередь, решила бы такие катание тюбиков с вакциной по стране.

при записи нужно брать депозит 20 уе. Не пришел депозит тю тю, вакцину же привезли, и медсестра пришла. Наш народ если можно что то безнаказанно нарушить, обязательно это сделает.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8139
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1468 раз.
Подякували: 2135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 17:35

  vitaliian написав:....
при записи нужно брать депозит 20 уе. Не пришел депозит тю тю, вакцину же привезли, и медсестра пришла. Наш народ если можно что то безнаказанно нарушить, обязательно это сделает.

Это, скорее, проблемы Дии.
Записался там очень давно и ни ответа, ни привета. Сейчас там, по-моему, вообще запись на вакцинацию убрали.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 19165
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4803 раз.
Подякували: 4441 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 3463346434653466
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kreuz, Reader і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 758, 759, 760
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7598 3228697
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 сер, 2021 13:33
maksimus silvestris

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.