"Наша первая квота вакцины Moderna фактически уже закончилась, так на город выделили 97 500 первой дозы вакцины. Уже остались остатки, мы их докалываем, и с 15 августа поступит опять такое же количество доз — 97 500 на вторую дозу тем, кто первый раз вакцинировался Moderna. Она будет в большом количестве, но не "первачкам". Но мы обзваниваем все области и спрашиваем, может, они не используют Moderna и у них есть остатки. Таким образом мы уже дополнительно привезли 41.000 доз Moderna из Херсона, Чернигова, Житомира, Луцка. Сегодня поехали в Тернополь и Хмельницкий и привезём ещё 17.000 доз. Но есть одно "но". Едет за вакциной исключительно какой-то район. Например, в очереди был Подольский район столицы. Они организовали все: машину, термостаты, сумки охладительные элементы. Из 10.000 доз, которые они привезут — большую часть заберут себе на район", — отметил Животенюк.
весело раздать по всей стране модерну чтобы потом собирать её обратно.
"Наша первая квота вакцины Moderna фактически уже закончилась, так на город выделили 97 500 первой дозы вакцины. Уже остались остатки, мы их докалываем, и с 15 августа поступит опять такое же количество доз — 97 500 на вторую дозу тем, кто первый раз вакцинировался Moderna. Она будет в большом количестве, но не "первачкам". Но мы обзваниваем все области и спрашиваем, может, они не используют Moderna и у них есть остатки. Таким образом мы уже дополнительно привезли 41.000 доз Moderna из Херсона, Чернигова, Житомира, Луцка. Сегодня поехали в Тернополь и Хмельницкий и привезём ещё 17.000 доз. Но есть одно "но". Едет за вакциной исключительно какой-то район. Например, в очереди был Подольский район столицы. Они организовали все: машину, термостаты, сумки охладительные элементы. Из 10.000 доз, которые они привезут — большую часть заберут себе на район", — отметил Животенюк.
весело раздать по всей стране модерну чтобы потом собирать её обратно.
190 тысяч гривен с рейса: журналисты PalovskyNews узнали, как в аэропорту «Борисполь» зарабатывают на обязательных экспресс-тестах на коронавирус. Стоимость одного такого теста 950 грн. Хотя в столичных отделениях этой же лаборатории такая услуга обошлась бы вам в 600 грн. Да и в самом «Борисполе» есть другие компании, где ценник на тот же тест гораздо ниже – 450 грн. Как рассказал нам один из пассажиров Игорь Душин, который летел из Лондона, пограничники не допускают людей к паспортному контролю без теста, сданного в аэропорту. Игорь Душин говорит, что у него были собственные тесты, которые выдали совершенно бесплатно в Лондоне. Но в «Борисполе» людям ими пользоваться запретили: или проходи тест на месте и плати, или оставайся в аэропорту.
Подобная история имеет место и на автобусных рейсах из РФ в Украину. Знакомый вернулся неделю назад из Москвы. Сделал тест перед выездом в Николаев. На границе украинские таможенники заявили, что "мы этим тестам не верим, делайте наш за 2100 руб. с чел. (по курсу 2,21 так и выходит 950 грн)". Брали мазок со щеки и через 15 мин. уже был готов результат на весь автобус . Что интересно, таможенники наши, но деньги брали в рублях. Видимо, лаборатория таки вражеская
Про рубли действительно интересно. Подам идею СБУ может контролировать рублёвые переводы и обмены внутри Украины по коду. Иначе белорусских активистов на деревьях по недосмотру будет больше...
ЛАД написав:Тогда уж лучше, видимо, брать средний возраст умерших и смотреть его изменения.
Хотаба з дейтройтом на вас немає... Ви що пропонуєте за орієнтир те, за що вони критикували ? Побійтися Бога...або признайте що були не праві, коли мене цькували за введення терміну середній вік смерті....
vitaliian написав:весело раздать по всей стране модерну чтобы потом собирать её обратно.
и это после того как мы все стали в очередь в дия... конечно есть те кто записался и не пришел, но мне кажется что их меньше чем тех кто как я ждал весточку от державы в смартфоне. По итогу пришлось записываться в хелси. Электронная очередь, решила бы такие катание тюбиков с вакциной по стране.
vitaliian написав:весело раздать по всей стране модерну чтобы потом собирать её обратно.
и это после того как мы все стали в очередь в дия... конечно есть те кто записался и не пришел, но мне кажется что их меньше чем тех кто как я ждал весточку от державы в смартфоне. По итогу пришлось записываться в хелси. Электронная очередь, решила бы такие катание тюбиков с вакциной по стране.
при записи нужно брать депозит 20 уе. Не пришел депозит тю тю, вакцину же привезли, и медсестра пришла. Наш народ если можно что то безнаказанно нарушить, обязательно это сделает.
vitaliian написав:.... при записи нужно брать депозит 20 уе. Не пришел депозит тю тю, вакцину же привезли, и медсестра пришла. Наш народ если можно что то безнаказанно нарушить, обязательно это сделает.
Это, скорее, проблемы Дии. Записался там очень давно и ни ответа, ни привета. Сейчас там, по-моему, вообще запись на вакцинацию убрали.