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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3464346534663467 Ваше ставлення до щеплення від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 51 Мені вже зробили щеплення 43% 22 Не можу за станом здоров'я 6% 3 Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні 4% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 8% 4 Перехворівши COVID-19, маю антитіла 14% 7 Найближчим часом планую вакцинацію 16% 8 Ще в роздумах 10% 5 Всього голосів : 51 Додано: Вів 03 сер, 2021 21:04 ЛАД написав: Если выбирать такую методику для оценки ковида, то надо выбирать не сами эти параметры, а их изменения. Если выбирать такую методику для оценки ковида, то надо выбирать не сами эти параметры, а их изменения.

а разве это не очевидно, что любые показатели надо рассматривать в сравнении с предыдущими как минимум 5-10 годами?... а разве это не очевидно, что любые показатели надо рассматривать в сравнении с предыдущими как минимум 5-10 годами?... Тракторист

Повідомлень: 5293 З нами з: 06.08.08 Подякував: 285 раз. Подякували: 835 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 сер, 2021 21:05 ЛАД написав: Тогда уж лучше, видимо, брать средний возраст умерших и смотреть его изменения. Тогда уж лучше, видимо, брать средний возраст умерших и смотреть его изменения.

по большому счёту это и будет реальный средний возраст жизни?... по большому счёту это и будет реальный средний возраст жизни?... Тракторист

Повідомлень: 5293 З нами з: 06.08.08 Подякував: 285 раз. Подякували: 835 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 сер, 2021 21:08 Вкладчик1234 написав: 190 тысяч гривен с рейса: журналисты PalovskyNews узнали, как в аэропорту «Борисполь» зарабатывают на обязательных экспресс-тестах на коронавирус.



После постановления Кабмина о том, что пассажиры из Великобритании, Португалии, Индии и РФ должны проходить обязательный экспресс-тест на коронавирус по прилету, в «Борисполе» без конкурса предоставили монополию на проведение таких тестов частной лаборатории, которая сотрудничает с российской компанией.



Стоимость одного такого теста 950 грн. Хотя в столичных отделениях этой же лаборатории такая услуга обошлась бы вам в 600 грн. Да и в самом «Борисполе» есть другие компании, где ценник на тот же тест гораздо ниже – 450 грн. Как сообщили нашему телеграм-каналу представители конкурирующих лабораторий, никакого конкурса для определения компании, котороя будет заниматься обязательным тестированием, не проводилось. Выходит, что администрация «Борисполя» сама определила лабораторию. А цена вопроса таких исследований немалая - только с одного рейса с 200 пассажирами на борту можно заработать 190 тысяч гривен.



Как рассказал нам один из пассажиров Игорь Душин, который летел из Лондона, пограничники не допускают людей к паспортному контролю без теста, сданного в аэропорту. Игорь Душин говорит, что у него были собственные тесты, которые выдали совершенно бесплатно в Лондоне. Но в «Борисполе» людям ими пользоваться запретили: или проходи тест на месте и плати, или оставайся в аэропорту.



Также пассажиры заметили, что в бориспольской лаборатории используют тесты фирмы «ХЕМА». Оказалось, что это российская компания с главным офисом в Москве, но имеет эксклюзивное представительство в Украине. Мы попытались связаться с самой фирмой в Украине, но нам ответили, что не могут сказать является ли компания российским представительством, потому что на такие вопросы отвечает руководство.



Мы уже направили обращение к руководству аэропорта «Борисполь» с просьбой объяснить сложившуюся ситуацию. Полученный ответ мы сразу опубликуем.

вопрос риторический - какой процент с этого имеет кабмин?... вопрос риторический - какой процент с этого имеет кабмин?... Тракторист

Повідомлень: 5293 З нами з: 06.08.08 Подякував: 285 раз. Подякували: 835 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3464346534663467 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7598 3262008

maksimus silvestris Вів 03 сер, 2021 13:33