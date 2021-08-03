|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 03 сер, 2021 21:04
ЛАД написав:
Если выбирать такую методику для оценки ковида, то надо выбирать не сами эти параметры, а их изменения.
а разве это не очевидно, что любые показатели надо рассматривать в сравнении с предыдущими как минимум 5-10 годами?...
-
Тракторист
-
-
- Повідомлень: 5293
- З нами з: 06.08.08
- Подякував: 285 раз.
- Подякували: 835 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 сер, 2021 21:05
ЛАД написав:
Тогда уж лучше, видимо, брать средний возраст умерших и смотреть его изменения.
по большому счёту это и будет реальный средний возраст жизни?...
-
Тракторист
-
-
- Повідомлень: 5293
- З нами з: 06.08.08
- Подякував: 285 раз.
- Подякували: 835 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 сер, 2021 21:08
Вкладчик1234 написав:
190 тысяч гривен с рейса: журналисты PalovskyNews узнали, как в аэропорту «Борисполь» зарабатывают на обязательных экспресс-тестах на коронавирус.
После постановления Кабмина о том, что пассажиры из Великобритании, Португалии, Индии и РФ должны проходить обязательный экспресс-тест на коронавирус по прилету, в «Борисполе» без конкурса предоставили монополию на проведение таких тестов частной лаборатории, которая сотрудничает с российской компанией.
Стоимость одного такого теста 950 грн. Хотя в столичных отделениях этой же лаборатории такая услуга обошлась бы вам в 600 грн. Да и в самом «Борисполе» есть другие компании, где ценник на тот же тест гораздо ниже – 450 грн. Как сообщили нашему телеграм-каналу представители конкурирующих лабораторий, никакого конкурса для определения компании, котороя будет заниматься обязательным тестированием, не проводилось. Выходит, что администрация «Борисполя» сама определила лабораторию. А цена вопроса таких исследований немалая - только с одного рейса с 200 пассажирами на борту можно заработать 190 тысяч гривен.
Как рассказал нам один из пассажиров Игорь Душин, который летел из Лондона, пограничники не допускают людей к паспортному контролю без теста, сданного в аэропорту. Игорь Душин говорит, что у него были собственные тесты, которые выдали совершенно бесплатно в Лондоне. Но в «Борисполе» людям ими пользоваться запретили: или проходи тест на месте и плати, или оставайся в аэропорту.
Также пассажиры заметили, что в бориспольской лаборатории используют тесты фирмы «ХЕМА». Оказалось, что это российская компания с главным офисом в Москве, но имеет эксклюзивное представительство в Украине. Мы попытались связаться с самой фирмой в Украине, но нам ответили, что не могут сказать является ли компания российским представительством, потому что на такие вопросы отвечает руководство.
Мы уже направили обращение к руководству аэропорта «Борисполь» с просьбой объяснить сложившуюся ситуацию. Полученный ответ мы сразу опубликуем.
вопрос риторический - какой процент с этого имеет кабмин?...
-
Тракторист
-
-
- Повідомлень: 5293
- З нами з: 06.08.08
- Подякував: 285 раз.
- Подякували: 835 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|7598
|3262008
|
|