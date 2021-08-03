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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3464346534663467

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 51
Мені вже зробили щеплення
43%
22
Не можу за станом здоров'я
6%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
4
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
7
Найближчим часом планую вакцинацію
16%
8
Ще в роздумах
10%
5
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 21:04

  ЛАД написав:Если выбирать такую методику для оценки ковида, то надо выбирать не сами эти параметры, а их изменения.

а разве это не очевидно, что любые показатели надо рассматривать в сравнении с предыдущими как минимум 5-10 годами?...
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 21:05

  ЛАД написав:Тогда уж лучше, видимо, брать средний возраст умерших и смотреть его изменения.

по большому счёту это и будет реальный средний возраст жизни?...
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 21:08

  Вкладчик1234 написав:
190 тысяч гривен с рейса: журналисты PalovskyNews узнали, как в аэропорту «Борисполь» зарабатывают на обязательных экспресс-тестах на коронавирус.

После постановления Кабмина о том, что пассажиры из Великобритании, Португалии, Индии и РФ должны проходить обязательный экспресс-тест на коронавирус по прилету, в «Борисполе» без конкурса предоставили монополию на проведение таких тестов частной лаборатории, которая сотрудничает с российской компанией.

Стоимость одного такого теста 950 грн. Хотя в столичных отделениях этой же лаборатории такая услуга обошлась бы вам в 600 грн. Да и в самом «Борисполе» есть другие компании, где ценник на тот же тест гораздо ниже – 450 грн. Как сообщили нашему телеграм-каналу представители конкурирующих лабораторий, никакого конкурса для определения компании, котороя будет заниматься обязательным тестированием, не проводилось. Выходит, что администрация «Борисполя» сама определила лабораторию. А цена вопроса таких исследований немалая - только с одного рейса с 200 пассажирами на борту можно заработать 190 тысяч гривен.

Как рассказал нам один из пассажиров Игорь Душин, который летел из Лондона, пограничники не допускают людей к паспортному контролю без теста, сданного в аэропорту. Игорь Душин говорит, что у него были собственные тесты, которые выдали совершенно бесплатно в Лондоне. Но в «Борисполе» людям ими пользоваться запретили: или проходи тест на месте и плати, или оставайся в аэропорту.

Также пассажиры заметили, что в бориспольской лаборатории используют тесты фирмы «ХЕМА». Оказалось, что это российская компания с главным офисом в Москве, но имеет эксклюзивное представительство в Украине. Мы попытались связаться с самой фирмой в Украине, но нам ответили, что не могут сказать является ли компания российским представительством, потому что на такие вопросы отвечает руководство.

Мы уже направили обращение к руководству аэропорта «Борисполь» с просьбой объяснить сложившуюся ситуацию. Полученный ответ мы сразу опубликуем.

вопрос риторический - какой процент с этого имеет кабмин?... ;)
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Вів 03 сер, 2021 13:33
maksimus silvestris

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