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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 04 сер, 2021 12:23
Прочитал, что будут продлевать у нас карантин. А он у нас еще есть?
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Binimovich
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Додано: Сер 04 сер, 2021 12:35
ЛАД написав:
Кстати, разговаривал сейчас с Германией - там уже начали делать 3-ю прививку тем, кто вакцинировался больше полугода назад. Это, естественно, достаточно глубокие старики (их начали вакцинировать первыми).
В Израиле тоже начали, разговаривал с приятелем.
Ему позвонили, сказали прийти к 12 час, когда он пришел - обнаружил очередь из нескольких сотен (на 40-градусной жаре) и двух охранников, раздающих номерки живой очереди
Почти как у нас
К счастью, очередь двигалась быстро. В отличие от нас, там у всех есть пластиковые медицинские карты, зашел, провели карту через терминал, вкололи - свободен (он был в 4-й сотне очереди).
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Starikan
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Додано: Сер 04 сер, 2021 12:37
Binimovich написав:
Прочитал, что будут продлевать у нас карантин. А он у нас еще есть?
В метро без маски не пускают. В магазинах, аптеках и др - также
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Starikan
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Додано: Сер 04 сер, 2021 12:45
Получил сегодня первую порцию Модерны. Прививали на работе по корпоративной заявке, что интересно флакон Файзера 1 для 6-х, Модерна 1 на 15. Посмотрим пока очень спать хочется
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Sinbad777
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Додано: Сер 04 сер, 2021 12:47
ЛАД написав:
В каком Вы городе?
В Харькове такие возможности появились, может, с неделю.
И не знаю, долго ли продлится банкет.
Киевская область... Выбор появился недели с три назад, как в дие отключили очередь и объявили о начале массовой вакцинации всех желающих, потом где-то через неделю привезли модерну, и в киевских центрах в хелси появились пункты с разными вакцинами, там где я кололся можно было записаться на файзер и ковишилд.. Думаю и в областных центрах будет набирать обороты, сегодня еще 500к астра зенеки привезли из Дании.
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st512
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Додано: Сер 04 сер, 2021 12:59
st512 написав:
Киевская область... Выбор появился недели с три назад, как в дие отключили очередь и объявили о начале массовой вакцинации всех желающих, потом где-то через неделю привезли модерну, и в киевских центрах в хелси появились пункты с разными вакцинами, там где я кололся можно было записаться на файзер и ковишилд.. Думаю и в областных центрах будет набирать обороты, сегодня еще 500к астра зенеки привезли из Дании.
С Астразенекой проблема в том, что между дозами 12 недель... что очень много, и если сейчас ею уколоться, то осенний пик будет без полной вакцинации. Единственный вариант это чтобы наш МОЗ разродился таки на разрешение колоть Модерну/Файзер после Астразенеки через 4-6 недель.
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_Mykola_
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Додано: Сер 04 сер, 2021 15:08
_Mykola_ написав: st512 написав:
Киевская область... Выбор появился недели с три назад, как в дие отключили очередь и объявили о начале массовой вакцинации всех желающих, потом где-то через неделю привезли модерну, и в киевских центрах в хелси появились пункты с разными вакцинами, там где я кололся можно было записаться на файзер и ковишилд.. Думаю и в областных центрах будет набирать обороты, сегодня еще 500к астра зенеки привезли из Дании.
С Астразенекой проблема в том, что между дозами 12 недель... что очень много, и если сейчас ею уколоться, то осенний пик будет без полной вакцинации. Единственный вариант это чтобы наш МОЗ разродился таки на разрешение колоть Модерну/Файзер после Астразенеки через 4-6 недель.
До 12-ти недель продление -- сугубо МОЗа инициатива: производитель заявил 4-12. И если пойдет резкий рост -- таким же "волевым" решением интервал вернут к одному месяцу.
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_hunter
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