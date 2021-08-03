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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 51
Мені вже зробили щеплення
43%
22
Не можу за станом здоров'я
6%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
4
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
7
Найближчим часом планую вакцинацію
16%
8
Ще в роздумах
10%
5
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 12:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Прочитал, что будут продлевать у нас карантин. А он у нас еще есть?
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 12:35

  ЛАД написав: Кстати, разговаривал сейчас с Германией - там уже начали делать 3-ю прививку тем, кто вакцинировался больше полугода назад. Это, естественно, достаточно глубокие старики (их начали вакцинировать первыми).

В Израиле тоже начали, разговаривал с приятелем.
Ему позвонили, сказали прийти к 12 час, когда он пришел - обнаружил очередь из нескольких сотен (на 40-градусной жаре) и двух охранников, раздающих номерки живой очереди 8) Почти как у нас :wink:
К счастью, очередь двигалась быстро. В отличие от нас, там у всех есть пластиковые медицинские карты, зашел, провели карту через терминал, вкололи - свободен (он был в 4-й сотне очереди).
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 12:37

  Binimovich написав:Прочитал, что будут продлевать у нас карантин. А он у нас еще есть?

В метро без маски не пускают. В магазинах, аптеках и др - также
Starikan
2
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 12:45

Получил сегодня первую порцию Модерны. Прививали на работе по корпоративной заявке, что интересно флакон Файзера 1 для 6-х, Модерна 1 на 15. Посмотрим пока очень спать хочется
Sinbad777
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 12:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:В каком Вы городе?
В Харькове такие возможности появились, может, с неделю.
И не знаю, долго ли продлится банкет.

Киевская область... Выбор появился недели с три назад, как в дие отключили очередь и объявили о начале массовой вакцинации всех желающих, потом где-то через неделю привезли модерну, и в киевских центрах в хелси появились пункты с разными вакцинами, там где я кололся можно было записаться на файзер и ковишилд.. Думаю и в областных центрах будет набирать обороты, сегодня еще 500к астра зенеки привезли из Дании.
st512
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 12:59

  st512 написав:Киевская область... Выбор появился недели с три назад, как в дие отключили очередь и объявили о начале массовой вакцинации всех желающих, потом где-то через неделю привезли модерну, и в киевских центрах в хелси появились пункты с разными вакцинами, там где я кололся можно было записаться на файзер и ковишилд.. Думаю и в областных центрах будет набирать обороты, сегодня еще 500к астра зенеки привезли из Дании.

С Астразенекой проблема в том, что между дозами 12 недель... что очень много, и если сейчас ею уколоться, то осенний пик будет без полной вакцинации. Единственный вариант это чтобы наш МОЗ разродился таки на разрешение колоть Модерну/Файзер после Астразенеки через 4-6 недель.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 15:08

  _Mykola_ написав:
  st512 написав:Киевская область... Выбор появился недели с три назад, как в дие отключили очередь и объявили о начале массовой вакцинации всех желающих, потом где-то через неделю привезли модерну, и в киевских центрах в хелси появились пункты с разными вакцинами, там где я кололся можно было записаться на файзер и ковишилд.. Думаю и в областных центрах будет набирать обороты, сегодня еще 500к астра зенеки привезли из Дании.

С Астразенекой проблема в том, что между дозами 12 недель... что очень много, и если сейчас ею уколоться, то осенний пик будет без полной вакцинации. Единственный вариант это чтобы наш МОЗ разродился таки на разрешение колоть Модерну/Файзер после Астразенеки через 4-6 недель.

До 12-ти недель продление -- сугубо МОЗа инициатива: производитель заявил 4-12. И если пойдет резкий рост -- таким же "волевым" решением интервал вернут к одному месяцу.
_hunter
 
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