в этом самое печальное, что все мы идем колоться не обследованными, и что даже воз не может предложить набор необходимых тестов, типа ЭКГ, сахар, что ни будь еще... но надо заметить, что ковид он тоже врятли бы пережил, если бы заболел
В нормальных странах вряд ли есть в таком возрасте (а может, и моложе) "необследованные". У нас в госполиклинику идти не хочется, а в частную для большинства слишком дорого
Элементарные ЭКГ, сахар и анализ крови можно сделать и в обычной поликлинике совершенно бесплатно по направлению семейного врача. Но наше население, особенно мужского пола, этим пренебрегает. Отсюда и продолжительность жизни. А обсуждаемый эпизод совершенно непонятен: каким образом ингредиенты вакцины могли вызвать спазм коронарных сосудов? Тромбоз, аллергия - более-менее понятно, но вегетативная реакция???
fler написав:Еще один прогнозик «Вспышки». На этот раз от доктора Комаровского. https://hvylya.net/news/235063-komarovs ... -v-ukraine Доктор Комаровский заявил о том, что в Украине ко Дню Независимости (24 августа) возможен всплеск заболеваемости новым штаммом коронавируса "Дельта". Что интересно, ни Киевская школа экономики, ни доктор К не уточняют, что они понимают под термином «вспышка» - сколько заболевших в сутки или в неделю они ожидают к указанной дате? Так себе прогнозики, ни о чем..
Комаровский в последнее время стал активным защитником русского языка и сожалеет, что не уехал, а остался в Украине. Перестал его читать. Пусть занимается медициной, а не политикой