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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3467346834693470

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 53
Мені вже зробили щеплення
43%
23
Не можу за станом здоров'я
6%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
4
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
13%
7
Найближчим часом планую вакцинацію
17%
9
Ще в роздумах
9%
5
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 19:47

  ЛАД написав:
  st512 написав:
  fler написав:Але людина могла б жити
в этом самое печальное, что все мы идем колоться не обследованными, и что даже воз не может предложить набор необходимых тестов, типа ЭКГ, сахар, что ни будь еще... но надо заметить, что ковид он тоже врятли бы пережил, если бы заболел
В нормальных странах вряд ли есть в таком возрасте (а может, и моложе) "необследованные".
У нас в госполиклинику идти не хочется, а в частную
для большинства слишком дорого

Элементарные ЭКГ, сахар и анализ крови можно сделать и в обычной поликлинике совершенно бесплатно по направлению семейного врача.
Но наше население, особенно мужского пола, этим пренебрегает. Отсюда и продолжительность жизни.
А обсуждаемый эпизод совершенно непонятен: каким образом ингредиенты вакцины могли вызвать спазм коронарных сосудов? Тромбоз, аллергия - более-менее понятно, но вегетативная реакция???
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 19:52

  Binimovich написав:Прочитал, что будут продлевать у нас карантин. А он у нас еще есть?

законного не было и нет, но в стране сплошного беззакония почему бы не продлить того чего нет?... ;)
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 19:53

  fler написав:Еще один прогнозик «Вспышки». На этот раз от доктора Комаровского.
https://hvylya.net/news/235063-komarovs ... -v-ukraine
Доктор Комаровский заявил о том, что в Украине ко Дню Независимости (24 августа) возможен всплеск заболеваемости новым штаммом коронавируса "Дельта".
Что интересно, ни Киевская школа экономики, ни доктор К не уточняют, что они понимают под термином «вспышка» - сколько заболевших в сутки или в неделю они ожидают к указанной дате? Так себе прогнозики, ни о чем..

Комаровский в последнее время стал активным защитником русского языка и сожалеет, что не уехал, а остался в Украине.
Перестал его читать. Пусть занимается медициной, а не политикой :evil:
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 20:01

  Starikan написав:
  Binimovich написав:Прочитал, что будут продлевать у нас карантин. А он у нас еще есть?

В метро без маски не пускают. В магазинах, аптеках и др - также

маска в данном случае имеет назначение не медицинское а как символ покорности... :mrgreen:
Тракторист
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