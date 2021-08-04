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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3467346834693470 Ваше ставлення до щеплення від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 53 Мені вже зробили щеплення 43% 23 Не можу за станом здоров'я 6% 3 Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні 4% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 8% 4 Перехворівши COVID-19, маю антитіла 13% 7 Найближчим часом планую вакцинацію 17% 9 Ще в роздумах 9% 5 Всього голосів : 53 Додано: Сер 04 сер, 2021 19:47 ЛАД написав: st512 написав: fler написав: Але людина могла б жити Але людина могла б жити в этом самое печальное, что все мы идем колоться не обследованными, и что даже воз не может предложить набор необходимых тестов, типа ЭКГ, сахар, что ни будь еще... но надо заметить, что ковид он тоже врятли бы пережил, если бы заболел в этом самое печальное, что все мы идем колоться не обследованными, и что даже воз не может предложить набор необходимых тестов, типа ЭКГ, сахар, что ни будь еще... но надо заметить, что ковид он тоже врятли бы пережил, если бы заболел В нормальных странах вряд ли есть в таком возрасте (а может, и моложе) "необследованные".

У нас в госполиклинику идти не хочется, а в частную

для большинства слишком дорого В нормальных странах вряд ли есть в таком возрасте (а может, и моложе) "необследованные".У нас в госполиклинику идти не хочется, а в частнуюдля большинства слишком дорого

Элементарные ЭКГ, сахар и анализ крови можно сделать и в обычной поликлинике совершенно бесплатно по направлению семейного врача.

Но наше население, особенно мужского пола, этим пренебрегает. Отсюда и продолжительность жизни.

А обсуждаемый эпизод совершенно непонятен: каким образом ингредиенты вакцины могли вызвать спазм коронарных сосудов? Тромбоз, аллергия - более-менее понятно, но вегетативная реакция??? Элементарные ЭКГ, сахар и анализ крови можно сделать и в обычной поликлинике совершенно бесплатно по направлению семейного врача.Но наше население, особенно мужского пола, этим пренебрегает. Отсюда и продолжительность жизни.А обсуждаемый эпизод совершенно непонятен: каким образом ингредиенты вакцины могли вызвать спазм коронарных сосудов? Тромбоз, аллергия - более-менее понятно, но вегетативная реакция??? Starikan 2 Повідомлень: 18239 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2192 раз. Подякували: 2979 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 сер, 2021 19:52 Binimovich написав: Прочитал, что будут продлевать у нас карантин. А он у нас еще есть? Прочитал, что будут продлевать у нас карантин. А он у нас еще есть?

законного не было и нет, но в стране сплошного беззакония почему бы не продлить того чего нет?... законного не было и нет, но в стране сплошного беззакония почему бы не продлить того чего нет?... Тракторист

Повідомлень: 5294 З нами з: 06.08.08 Подякував: 285 раз. Подякували: 835 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 сер, 2021 19:53 fler написав: Еще один прогнозик «Вспышки». На этот раз от доктора Комаровского.

https://hvylya.net/news/235063-komarovs ... -v-ukraine

Доктор Комаровский заявил о том, что в Украине ко Дню Независимости (24 августа) возможен всплеск заболеваемости новым штаммом коронавируса "Дельта".

Что интересно, ни Киевская школа экономики, ни доктор К не уточняют, что они понимают под термином «вспышка» - сколько заболевших в сутки или в неделю они ожидают к указанной дате? Так себе прогнозики, ни о чем.. Еще один прогнозик «Вспышки». На этот раз от доктора Комаровского.Доктор Комаровский заявил о том, что в Украине ко Дню Независимости (24 августа) возможен всплеск заболеваемости новым штаммом коронавируса "Дельта".Что интересно, ни Киевская школа экономики, ни доктор К не уточняют, что они понимают под термином «вспышка» - сколько заболевших в сутки или в неделю они ожидают к указанной дате? Так себе прогнозики, ни о чем..

Комаровский в последнее время стал активным защитником русского языка и сожалеет, что не уехал, а остался в Украине.

Перестал его читать. Пусть занимается медициной, а не политикой Комаровский в последнее время стал активным защитником русского языка и сожалеет, что не уехал, а остался в Украине.Перестал его читать. Пусть занимается медициной, а не политикой Starikan 2 Повідомлень: 18239 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2192 раз. Подякували: 2979 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 сер, 2021 20:01 Starikan написав: Binimovich написав: Прочитал, что будут продлевать у нас карантин. А он у нас еще есть? Прочитал, что будут продлевать у нас карантин. А он у нас еще есть?

В метро без маски не пускают. В магазинах, аптеках и др - также В метро без маски не пускают. В магазинах, аптеках и др - также

маска в данном случае имеет назначение не медицинское а как символ покорности... маска в данном случае имеет назначение не медицинское а как символ покорности... Тракторист

Повідомлень: 5294 З нами з: 06.08.08 Подякував: 285 раз. Подякували: 835 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3467346834693470 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7605 3324299

Vic Сер 04 сер, 2021 18:53