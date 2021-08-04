в этом самое печальное, что все мы идем колоться не обследованными, и что даже воз не может предложить набор необходимых тестов, типа ЭКГ, сахар, что ни будь еще... но надо заметить, что ковид он тоже врятли бы пережил, если бы заболел
В нормальных странах вряд ли есть в таком возрасте (а может, и моложе) "необследованные". У нас в госполиклинику идти не хочется, а в частную для большинства слишком дорого
Элементарные ЭКГ, сахар и анализ крови можно сделать и в обычной поликлинике совершенно бесплатно по направлению семейного врача. Но наше население, особенно мужского пола, этим пренебрегает. Отсюда и продолжительность жизни. А обсуждаемый эпизод совершенно непонятен: каким образом ингредиенты вакцины могли вызвать спазм коронарных сосудов? Тромбоз, аллергия - более-менее понятно, но вегетативная реакция???
fler написав:Еще один прогнозик «Вспышки». На этот раз от доктора Комаровского. https://hvylya.net/news/235063-komarovs ... -v-ukraine Доктор Комаровский заявил о том, что в Украине ко Дню Независимости (24 августа) возможен всплеск заболеваемости новым штаммом коронавируса "Дельта". Что интересно, ни Киевская школа экономики, ни доктор К не уточняют, что они понимают под термином «вспышка» - сколько заболевших в сутки или в неделю они ожидают к указанной дате? Так себе прогнозики, ни о чем..
Комаровский в последнее время стал активным защитником русского языка и сожалеет, что не уехал, а остался в Украине. Перестал его читать. Пусть занимается медициной, а не политикой
fler написав:Еще один прогнозик «Вспышки». На этот раз от доктора Комаровского. https://hvylya.net/news/235063-komarovs ... -v-ukraine Доктор Комаровский заявил о том, что в Украине ко Дню Независимости (24 августа) возможен всплеск заболеваемости новым штаммом коронавируса "Дельта". Что интересно, ни Киевская школа экономики, ни доктор К не уточняют, что они понимают под термином «вспышка» - сколько заболевших в сутки или в неделю они ожидают к указанной дате? Так себе прогнозики, ни о чем..
Комаровский в последнее время стал активным защитником русского языка и сожалеет, что не уехал, а остался в Украине. Перестал его читать. Пусть занимается медициной, а не политикой
русский язык в особрй защите не нуждается, а вот права людей говорящих на этом языке действительно нужно защищать...
Наглядно о науке на службе людей: - 1-я волна протекала с высокой летальностью - не знали, чем и как лечить, нарабатывали протоколы и практику; - 2-я волна с умеренной летальностью - научились лечить средне-тяжелые формы, в большинстве случаев предотвращая их переход в критические; - 3-я дебютирующая волна с низкой летальностью - в дополнение к лечению научились профилактировать тяжелое течение с помощью вакцин
PS: антиваксам, плоскоземельщикам и прочим унылым обскурантам - мой пламенный привет и пожелание не страдать х#рней
Starikan написав:..... Элементарные ЭКГ, сахар и анализ крови можно сделать и в обычной поликлинике совершенно бесплатно по направлению семейного врача. Но наше население, особенно мужского пола, этим пренебрегает. Отсюда и продолжительность жизни. А обсуждаемый эпизод совершенно непонятен: каким образом ингредиенты вакцины могли вызвать спазм коронарных сосудов? Тромбоз, аллергия - более-менее понятно, но вегетативная реакция???
Конечно, сделать можно. Но... надо записаться на удобное и время (да и просто записаться - если надо к специалисту, не так просто), надо, чтобы врач уделил какое-никакое внимание (конечно, если инфаркт, то внимание обратят, а так...), надо высидеть очередь... А обсуждаемый эпизод, вполне может быть никак не связан с вакциной. При миллионах вакцинированных вполне может быть случайное совпадение. В конце концов спазм коронарных сосудов иногда случается.
Starikan написав:.... Комаровский в последнее время стал активным защитником русского языка и сожалеет, что не уехал, а остался в Украине. Перестал его читать. Пусть занимается медициной, а не политикой
Простите, работы какого-нибудь известного физика Вы тоже перестанете читать, если он начнёт высказывать/защищать политвзгляды, с которыми Вы не согласны?
P.s. Не хочу здесь разводить "дискуссию о профсоюзах", но на мой взгляд, он во многом прав.
fler написав:2 липня у Вінницькій області за чотири години після щеплення проти коронавірусу вакциною Pfizer/BioNTech помер 47-річний чоловік. Як розповіла глава департаменту охорони здоров’я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації Ольга Задорожна, розтин показав, що у померлого була гостра серцева недостатність. «Вінцеві судини були звужені на 90%. Відомо, що чоловік не обстежувався, але періодично скаржився на серце. Можливо, що він перехвилювався, можливо, що було фізичне перенапруження. Про чоловіка відомо, що він працював різноробочим на підприємстві, яке виготовляло морозильні установки. Ні тромбозів, ні анафілактичних реакцій не було», -сказала вона, додавши, що ще буде гістологічний аналіз, який триватиме 5-7 днів. https://ua.news/ua/medyky-obyasnyly-sme ... yy-pfizer/
Звісно, що вакцина тут ні до чого Але людина могла б жити... Згадався один з перших випадків - коли військовослужбовиця теж наче 47 років чи трохи менше, так само після Астразенеки через пару-тройку годин впала замертво біля супермаркету... Там теж "списали" все на серце. Який висновок слід зробити? Не вакцинувати 1) людей з серцево-судинними хворобами ЧИ 2) людей до 60 років
Еще и в помине не было ни ковида, ни вакцин от ковида, а люди с сердечной недостаточностью преждевременно умирали на глазах у прохожих, коллег и родственников. С чего вы взяли, что этот человек "мог бы еще жить"? И зачем спекулировать на этом? Есть заключение о ятрогенной причине смерти? Нет? Значит и конспирологии не нужно...