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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3468346934703471

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 54
Мені вже зробили щеплення
44%
24
Не можу за станом здоров'я
6%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
7%
4
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
13%
7
Найближчим часом планую вакцинацію
17%
9
Ще в роздумах
9%
5
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 22:02

  ЛАД написав:
  Starikan написав: Комаровский в последнее время стал активным защитником русского языка и сожалеет, что не уехал, а остался в Украине.
Перестал его читать. Пусть занимается медициной, а не политикой :evil:
Простите, работы какого-нибудь известного физика Вы тоже перестанете читать, если он начнёт высказывать/защищать политвзгляды, с которыми Вы не согласны?
P.s. Не хочу здесь разводить "дискуссию о профсоюзах", но на мой взгляд, он во многом прав.

Вот и не надо разводить и заниматься манипуляциями (смешивать профессиональный интерес и чтение опусов популяризатора), а то опять поругаемся :)
Starikan
2
 
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