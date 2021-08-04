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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 04 сер, 2021 22:02
ЛАД написав: Starikan написав:
Комаровский в последнее время стал активным защитником русского языка и сожалеет, что не уехал, а остался в Украине.
Перестал его читать. Пусть занимается медициной, а не политикой
Простите, работы какого-нибудь известного физика Вы тоже перестанете читать, если он начнёт высказывать/защищать политвзгляды, с которыми Вы не согласны?
P.s. Не хочу здесь разводить "дискуссию о профсоюзах", но на мой взгляд, он во многом прав.
Вот и не надо разводить и заниматься манипуляциями (смешивать профессиональный интерес и чтение опусов популяризатора), а то опять поругаемся
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