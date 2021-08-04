Starikan написав: Комаровский в последнее время стал активным защитником русского языка и сожалеет, что не уехал, а остался в Украине. Перестал его читать. Пусть занимается медициной, а не политикой
Простите, работы какого-нибудь известного физика Вы тоже перестанете читать, если он начнёт высказывать/защищать политвзгляды, с которыми Вы не согласны? P.s. Не хочу здесь разводить "дискуссию о профсоюзах", но на мой взгляд, он во многом прав.
Вот и не надо разводить и заниматься манипуляциями (смешивать профессиональный интерес и чтение опусов популяризатора), а то опять поругаемся
zРадио написав:Наглядно о науке на службе людей: - 1-я волна протекала с высокой летальностью - не знали, чем и как лечить, нарабатывали протоколы и практику; - 2-я волна с умеренной летальностью - научились лечить средне-тяжелые формы, в большинстве случаев предотвращая их переход в критические; - 3-я дебютирующая волна с низкой летальностью - в дополнение к лечению научились профилактировать тяжелое течение с помощью вакцин
PS: антиваксам, плоскоземельщикам и прочим унылым обскурантам - мой пламенный привет и пожелание не страдать х#рней
zРадио, общемировые тенденции давно уже известны, кроме последствий вакцинации – здесь ведутся дискуссии, особенно по детям. Приведенный вами график «Развитые экономики» на Украину не натягивается (сова-глобус), к счастью, потому что у нас пока нет 2000 случаев на млн. чел., как у них (не смотря на более 50% вакцинированных двумя дозами). Или вы привели его, чтобы показать, что так будет, когда мы достигнем этот %? Тогда :
..мой пламенный привет и пожелание не страдать х#рней