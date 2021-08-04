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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3468346934703471 Ваше ставлення до щеплення від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 3.2 5 56 Мені вже зробили щеплення 46% 26 Не можу за станом здоров'я 5% 3 Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні 4% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 7% 4 Перехворівши COVID-19, маю антитіла 13% 7 Найближчим часом планую вакцинацію 16% 9 Ще в роздумах 9% 5 Всього голосів : 56 Додано: Сер 04 сер, 2021 22:02 ЛАД написав: Starikan написав: Комаровский в последнее время стал активным защитником русского языка и сожалеет, что не уехал, а остался в Украине.

Перестал его читать. Пусть занимается медициной, а не политикой Комаровский в последнее время стал активным защитником русского языка и сожалеет, что не уехал, а остался в Украине.Перестал его читать. Пусть занимается медициной, а не политикой Простите, работы какого-нибудь известного физика Вы тоже перестанете читать, если он начнёт высказывать/защищать политвзгляды, с которыми Вы не согласны?

P.s. Не хочу здесь разводить "дискуссию о профсоюзах", но на мой взгляд, он во многом прав. Простите, работы какого-нибудь известного физика Вы тоже перестанете читать, если он начнёт высказывать/защищать политвзгляды, с которыми Вы не согласны?P.s. Не хочу здесь разводить "дискуссию о профсоюзах", но на мой взгляд, он во многом прав.

Вот и не надо разводить и заниматься манипуляциями (смешивать профессиональный интерес и чтение опусов популяризатора), а то опять поругаемся Вот и не надо разводить и заниматься манипуляциями (смешивать профессиональный интерес и чтение опусов популяризатора), а то опять поругаемся Starikan 2 Повідомлень: 18240 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2192 раз. Подякували: 2981 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 сер, 2021 06:38 zРадио написав: Наглядно о науке на службе людей:

- 1-я волна протекала с высокой летальностью - не знали, чем и как лечить, нарабатывали протоколы и практику;

- 2-я волна с умеренной летальностью - научились лечить средне-тяжелые формы, в большинстве случаев предотвращая их переход в критические;

- 3-я дебютирующая волна с низкой летальностью - в дополнение к лечению научились профилактировать тяжелое течение с помощью вакцин







PS: антиваксам, плоскоземельщикам и прочим унылым обскурантам - мой пламенный привет и пожелание не страдать х#рней Наглядно о науке на службе людей:- 1-я волна протекала с высокой летальностью - не знали, чем и как лечить, нарабатывали протоколы и практику;- 2-я волна с умеренной летальностью - научились лечить средне-тяжелые формы, в большинстве случаев предотвращая их переход в критические;- 3-я дебютирующая волна с низкой летальностью - в дополнение к лечению научились профилактировать тяжелое течение с помощью вакцинPS: антиваксам, плоскоземельщикам и прочим унылым обскурантам - мой пламенный привет и пожелание не страдать х#рней



zРадио, общемировые тенденции давно уже известны, кроме последствий вакцинации – здесь ведутся дискуссии, особенно по детям. Приведенный вами график «Развитые экономики» на Украину не натягивается (сова-глобус), к счастью, потому что у нас пока нет 2000 случаев на млн. чел., как у них (не смотря на более 50% вакцинированных двумя дозами). Или вы привели его, чтобы показать, что так будет, когда мы достигнем этот %? Тогда :

..мой пламенный привет и пожелание не страдать х#рней zРадио, общемировые тенденции давно уже известны, кроме последствий вакцинации – здесь ведутся дискуссии, особенно по детям. Приведенный вами график «Развитые экономики» на Украину не натягивается (сова-глобус), к счастью, потому что у нас пока нет 2000 случаев на млн. чел., как у них (не смотря на более 50% вакцинированных двумя дозами). Или вы привели его, чтобы показать, что так будет, когда мы достигнем этот %?Тогда : fler

Повідомлень: 1814 З нами з: 07.08.09 Подякував: 521 раз. Подякували: 634 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 сер, 2021 08:56 zРадио написав: fler написав: 2 липня у Вінницькій області за чотири години після щеплення проти коронавірусу вакциною Pfizer/BioNTech помер 47-річний чоловік.

Як розповіла глава департаменту охорони здоров’я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації Ольга Задорожна, розтин показав, що у померлого була гостра серцева недостатність. «Вінцеві судини були звужені на 90%. Відомо, що чоловік не обстежувався, але періодично скаржився на серце. Можливо, що він перехвилювався, можливо, що було фізичне перенапруження. Про чоловіка відомо, що він працював різноробочим на підприємстві, яке виготовляло морозильні установки. Ні тромбозів, ні анафілактичних реакцій не було», -сказала вона, додавши, що ще буде гістологічний аналіз, який триватиме 5-7 днів.

https://ua.news/ua/medyky-obyasnyly-sme ... yy-pfizer/



Звісно, що вакцина тут ні до чого Але людина могла б жити... Згадався один з перших випадків - коли військовослужбовиця теж наче 47 років чи трохи менше, так само після Астразенеки через пару-тройку годин впала замертво біля супермаркету... Там теж "списали" все на серце. Який висновок слід зробити? Не вакцинувати 1) людей з серцево-судинними хворобами ЧИ 2) людей до 60 років 2 липня у Вінницькій області за чотири години після щеплення проти коронавірусу вакциною Pfizer/BioNTech помер 47-річний чоловік.Як розповіла глава департаменту охорони здоров’я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації Ольга Задорожна, розтин показав, що у померлого була гостра серцева недостатність. «Вінцеві судини були звужені на 90%. Відомо, що чоловік не обстежувався, але періодично скаржився на серце. Можливо, що він перехвилювався, можливо, що було фізичне перенапруження. Про чоловіка відомо, що він працював різноробочим на підприємстві, яке виготовляло морозильні установки. Ні тромбозів, ні анафілактичних реакцій не було», -сказала вона, додавши, що ще буде гістологічний аналіз, який триватиме 5-7 днів.Звісно, що вакцина тут ні до чогоАле людина могла б жити... Згадався один з перших випадків - коли військовослужбовиця теж наче 47 років чи трохи менше, так само після Астразенеки через пару-тройку годин впала замертво біля супермаркету... Там теж "списали" все на серце. Який висновок слід зробити? Не вакцинувати 1) людей з серцево-судинними хворобами ЧИ 2) людей до 60 років



Еще и в помине не было ни ковида, ни вакцин от ковида, а люди с сердечной недостаточностью преждевременно умирали на глазах у прохожих, коллег и родственников. С чего вы взяли, что этот человек "мог бы еще жить"? И зачем спекулировать на этом? Есть заключение о ятрогенной причине смерти? Нет? Значит и конспирологии не нужно... Еще и в помине не было ни ковида, ни вакцин от ковида, а люди с сердечной недостаточностью преждевременно умирали на глазах у прохожих, коллег и родственников. С чего вы взяли, что этот человек "мог бы еще жить"? И зачем спекулировать на этом? Есть заключение о ятрогенной причине смерти? Нет? Значит и конспирологии не нужно...

Ну и не могу не повториться:

Продовжують надходити тривожні повідомлення про побічні ефекти вакцини CoviShield від АстриЦенеки .

На цей раз лихо спіткало 40 річну лікарку. Через тиждень після першого щеплення від неї пішов чоловік до 25 річної невакцинованої медсестри Ну и не могу не повториться: _hunter Повідомлень: 4796 З нами з: 22.03.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 371 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 сер, 2021 09:14

Картинка целиком не помещается - кликайте

Вот как оно будет по случаях и смертях, а шкалы х\y дорисовывайте сами .

По вакцинах это отдельный не связанный график там еще рано рисовать так как еще даже первой волны не было. Картинка целиком не помещается - кликайтеВот как оно будет по случаях и смертях, а шкалы х\y дорисовывайте сами .По вакцинах это отдельный не связанный график там еще рано рисовать так как еще даже первой волны не было. Востаннє редагувалось yama в Чет 05 сер, 2021 09:43, всього редагувалось 1 раз. yama Повідомлень: 3668 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7393 раз. Подякували: 812 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 сер, 2021 09:24 Starikan написав: ЛАД написав: .....

Простите, работы какого-нибудь известного физика Вы тоже перестанете читать, если он начнёт высказывать/защищать политвзгляды, с которыми Вы не согласны?

P.s. Не хочу здесь разводить "дискуссию о профсоюзах", но на мой взгляд, он во многом прав. .....Простите, работы какого-нибудь известного физика Вы тоже перестанете читать, если он начнёт высказывать/защищать политвзгляды, с которыми Вы не согласны?P.s. Не хочу здесь разводить "дискуссию о профсоюзах", но на мой взгляд, он во многом прав.

Вот и не надо разводить и заниматься манипуляциями (смешивать профессиональный интерес и чтение опусов популяризатора), а то опять поругаемся Вот и не надо разводить и заниматься манипуляциями (смешивать профессиональный интерес и чтение опусов популяризатора), а то опять поругаемся

Не собираюсь ругаться.

Но талант популяризатора тоже весьма важен.

В детстве именно популярные книги вызвали интерес к физике. Причём, популярные книги по весьма сложным разделам - атомной физике и квант. механике. Кроме детского интереса важна роль в просвещении людей. Я уже давно отстал от современной физики и с удовольствием почитал бы какие-то популярные изложения.

Что касается Комаровского, то Вы вполне можете читать его популярные изложения медицинских вопросов и пропускать политвыступления, так же, как поступаете с профессиональными учёными. Как популяризатор он весьма хорош. Не собираюсь ругаться.Но талант популяризатора тоже весьма важен.В детстве именно популярные книги вызвали интерес к физике. Причём, популярные книги по весьма сложным разделам - атомной физике и квант. механике. Кроме детского интереса важна роль в просвещении людей. Я уже давно отстал от современной физики и с удовольствием почитал бы какие-то популярные изложения.Что касается Комаровского, то Вы вполне можете читать его популярные изложения медицинских вопросов и пропускать политвыступления, так же, как поступаете с профессиональными учёными. Как популяризатор он весьма хорош. Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 05 сер, 2021 09:25, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 19175 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4803 раз. Подякували: 4441 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 сер, 2021 09:25 yama написав:

Картинка целиком не помещается кликайте

вот как оно будет по случаях и смертях, а шкалы х\y дорисовывайте сами .

По вакцинах это отдельный не связанный график там еще рано рисовать так как еще даже первой волны не было. Картинка целиком не помещается кликайтевот как оно будет по случаях и смертях, а шкалы х\y дорисовывайте сами .По вакцинах это отдельный не связанный график там еще рано рисовать так как еще даже первой волны не было.

"Вызываторы чувства тревоги" потихоньку возвращаются из отпусков и берутся за работу

К сезону "back to school" включатся на полную, наверно

Рекомендую для повышения эффекта снабжать графики картинками в жанре "как в Бергамо"



А если серьёзно: феномен Одессы, Затоки, Кирилловки, Бердянска и т.д. - остаётся нераскрытым "Вызываторы чувства тревоги" потихоньку возвращаются из отпусков и берутся за работуК сезону "back to school" включатся на полную, наверноРекомендую для повышения эффекта снабжать графики картинками в жанре "как в Бергамо"А если серьёзно: феномен Одессы, Затоки, Кирилловки, Бердянска и т.д. - остаётся нераскрытым Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15043 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8162 раз. Подякували: 3945 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 сер, 2021 09:39 fler написав: Еще один прогнозик «Вспышки». На этот раз от доктора Комаровского.

https://hvylya.net/news/235063-komarovs ... -v-ukraine

Доктор Комаровский заявил о том, что в Украине ко Дню Независимости (24 августа) возможен всплеск заболеваемости новым штаммом коронавируса "Дельта".

Что интересно, ни Киевская школа экономики, ни доктор К не уточняют, что они понимают под термином «вспышка» - сколько заболевших в сутки или в неделю они ожидают к указанной дате? Так себе прогнозики, ни о чем.. Еще один прогнозик «Вспышки». На этот раз от доктора Комаровского.Доктор Комаровский заявил о том, что в Украине ко Дню Независимости (24 августа) возможен всплеск заболеваемости новым штаммом коронавируса "Дельта".Что интересно, ни Киевская школа экономики, ни доктор К не уточняют, что они понимают под термином «вспышка» - сколько заболевших в сутки или в неделю они ожидают к указанной дате? Так себе прогнозики, ни о чем..

Доктор Комаровский давно уже шоумен, и ему, время от времени, нужно появляться с разными прогнозами, или оценкой той ситуации. Доктор Комаровский давно уже шоумен, и ему, время от времени, нужно появляться с разными прогнозами, или оценкой той ситуации. hume Повідомлень: 8101 З нами з: 27.12.12 Подякував: 873 раз. Подякували: 1566 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3468346934703471 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7609 3373136

ЛОБ Чет 05 сер, 2021 10:13