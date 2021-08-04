Starikan написав: Комаровский в последнее время стал активным защитником русского языка и сожалеет, что не уехал, а остался в Украине. Перестал его читать. Пусть занимается медициной, а не политикой
Простите, работы какого-нибудь известного физика Вы тоже перестанете читать, если он начнёт высказывать/защищать политвзгляды, с которыми Вы не согласны? P.s. Не хочу здесь разводить "дискуссию о профсоюзах", но на мой взгляд, он во многом прав.
Вот и не надо разводить и заниматься манипуляциями (смешивать профессиональный интерес и чтение опусов популяризатора), а то опять поругаемся
zРадио написав:Наглядно о науке на службе людей: - 1-я волна протекала с высокой летальностью - не знали, чем и как лечить, нарабатывали протоколы и практику; - 2-я волна с умеренной летальностью - научились лечить средне-тяжелые формы, в большинстве случаев предотвращая их переход в критические; - 3-я дебютирующая волна с низкой летальностью - в дополнение к лечению научились профилактировать тяжелое течение с помощью вакцин
PS: антиваксам, плоскоземельщикам и прочим унылым обскурантам - мой пламенный привет и пожелание не страдать х#рней
zРадио, общемировые тенденции давно уже известны, кроме последствий вакцинации – здесь ведутся дискуссии, особенно по детям. Приведенный вами график «Развитые экономики» на Украину не натягивается (сова-глобус), к счастью, потому что у нас пока нет 2000 случаев на млн. чел., как у них (не смотря на более 50% вакцинированных двумя дозами). Или вы привели его, чтобы показать, что так будет, когда мы достигнем этот %? Тогда :
..мой пламенный привет и пожелание не страдать х#рней
fler написав:2 липня у Вінницькій області за чотири години після щеплення проти коронавірусу вакциною Pfizer/BioNTech помер 47-річний чоловік. Як розповіла глава департаменту охорони здоров’я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації Ольга Задорожна, розтин показав, що у померлого була гостра серцева недостатність. «Вінцеві судини були звужені на 90%. Відомо, що чоловік не обстежувався, але періодично скаржився на серце. Можливо, що він перехвилювався, можливо, що було фізичне перенапруження. Про чоловіка відомо, що він працював різноробочим на підприємстві, яке виготовляло морозильні установки. Ні тромбозів, ні анафілактичних реакцій не було», -сказала вона, додавши, що ще буде гістологічний аналіз, який триватиме 5-7 днів. https://ua.news/ua/medyky-obyasnyly-sme ... yy-pfizer/
Звісно, що вакцина тут ні до чого Але людина могла б жити... Згадався один з перших випадків - коли військовослужбовиця теж наче 47 років чи трохи менше, так само після Астразенеки через пару-тройку годин впала замертво біля супермаркету... Там теж "списали" все на серце. Який висновок слід зробити? Не вакцинувати 1) людей з серцево-судинними хворобами ЧИ 2) людей до 60 років
Еще и в помине не было ни ковида, ни вакцин от ковида, а люди с сердечной недостаточностью преждевременно умирали на глазах у прохожих, коллег и родственников. С чего вы взяли, что этот человек "мог бы еще жить"? И зачем спекулировать на этом? Есть заключение о ятрогенной причине смерти? Нет? Значит и конспирологии не нужно...
Ну и не могу не повториться:
Продовжують надходити тривожні повідомлення про побічні ефекти вакцини CoviShield від АстриЦенеки . На цей раз лихо спіткало 40 річну лікарку. Через тиждень після першого щеплення від неї пішов чоловік до 25 річної невакцинованої медсестри
Картинка целиком не помещается - кликайте Вот как оно будет по случаях и смертях, а шкалы х\y дорисовывайте сами . По вакцинах это отдельный не связанный график там еще рано рисовать так как еще даже первой волны не было.
Востаннє редагувалось yama в Чет 05 сер, 2021 09:43, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:..... Простите, работы какого-нибудь известного физика Вы тоже перестанете читать, если он начнёт высказывать/защищать политвзгляды, с которыми Вы не согласны? P.s. Не хочу здесь разводить "дискуссию о профсоюзах", но на мой взгляд, он во многом прав.
Вот и не надо разводить и заниматься манипуляциями (смешивать профессиональный интерес и чтение опусов популяризатора), а то опять поругаемся
Не собираюсь ругаться. Но талант популяризатора тоже весьма важен. В детстве именно популярные книги вызвали интерес к физике. Причём, популярные книги по весьма сложным разделам - атомной физике и квант. механике. Кроме детского интереса важна роль в просвещении людей. Я уже давно отстал от современной физики и с удовольствием почитал бы какие-то популярные изложения. Что касается Комаровского, то Вы вполне можете читать его популярные изложения медицинских вопросов и пропускать политвыступления, так же, как поступаете с профессиональными учёными. Как популяризатор он весьма хорош.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 05 сер, 2021 09:25, всього редагувалось 1 раз.
yama написав: Картинка целиком не помещается кликайте вот как оно будет по случаях и смертях, а шкалы х\y дорисовывайте сами . По вакцинах это отдельный не связанный график там еще рано рисовать так как еще даже первой волны не было.
"Вызываторы чувства тревоги" потихоньку возвращаются из отпусков и берутся за работу К сезону "back to school" включатся на полную, наверно Рекомендую для повышения эффекта снабжать графики картинками в жанре "как в Бергамо"
А если серьёзно: феномен Одессы, Затоки, Кирилловки, Бердянска и т.д. - остаётся нераскрытым
fler написав:Еще один прогнозик «Вспышки». На этот раз от доктора Комаровского. https://hvylya.net/news/235063-komarovs ... -v-ukraine Доктор Комаровский заявил о том, что в Украине ко Дню Независимости (24 августа) возможен всплеск заболеваемости новым штаммом коронавируса "Дельта". Что интересно, ни Киевская школа экономики, ни доктор К не уточняют, что они понимают под термином «вспышка» - сколько заболевших в сутки или в неделю они ожидают к указанной дате? Так себе прогнозики, ни о чем..
Доктор Комаровский давно уже шоумен, и ему, время от времени, нужно появляться с разными прогнозами, или оценкой той ситуации.