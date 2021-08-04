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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3468346934703471

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.1 5 57
Мені вже зробили щеплення
47%
27
Не можу за станом здоров'я
5%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
7%
4
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
12%
7
Найближчим часом планую вакцинацію
16%
9
Ще в роздумах
9%
5
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 09:39

  fler написав:Еще один прогнозик «Вспышки». На этот раз от доктора Комаровского.
https://hvylya.net/news/235063-komarovs ... -v-ukraine
Доктор Комаровский заявил о том, что в Украине ко Дню Независимости (24 августа) возможен всплеск заболеваемости новым штаммом коронавируса "Дельта".
Что интересно, ни Киевская школа экономики, ни доктор К не уточняют, что они понимают под термином «вспышка» - сколько заболевших в сутки или в неделю они ожидают к указанной дате? Так себе прогнозики, ни о чем..

Доктор Комаровский давно уже шоумен, и ему, время от времени, нужно появляться с разными прогнозами, или оценкой той ситуации.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 11:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

_hunter написав:
  zРадио написав:
  fler написав:2 липня у Вінницькій області за чотири години після щеплення проти коронавірусу вакциною Pfizer/BioNTech помер 47-річний чоловік.
Як розповіла глава департаменту охорони здоров’я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації Ольга Задорожна, розтин показав, що у померлого була гостра серцева недостатність. «Вінцеві судини були звужені на 90%. Відомо, що чоловік не обстежувався, але періодично скаржився на серце. Можливо, що він перехвилювався, можливо, що було фізичне перенапруження. Про чоловіка відомо, що він працював різноробочим на підприємстві, яке виготовляло морозильні установки. Ні тромбозів, ні анафілактичних реакцій не було», -сказала вона, додавши, що ще буде гістологічний аналіз, який триватиме 5-7 днів.
https://ua.news/ua/medyky-obyasnyly-sme ... yy-pfizer/

Звісно, що вакцина тут ні до чого :wink: Але людина могла б жити... Згадався один з перших випадків - коли військовослужбовиця теж наче 47 років чи трохи менше, так само після Астразенеки через пару-тройку годин впала замертво біля супермаркету... Там теж "списали" все на серце. Який висновок слід зробити? Не вакцинувати 1) людей з серцево-судинними хворобами ЧИ 2) людей до 60 років :roll:


Еще и в помине не было ни ковида, ни вакцин от ковида, а люди с сердечной недостаточностью преждевременно умирали на глазах у прохожих, коллег и родственников. С чего вы взяли, что этот человек "мог бы еще жить"? И зачем спекулировать на этом? Есть заключение о ятрогенной причине смерти? Нет? Значит и конспирологии не нужно...

Ну и не могу не повториться:
Продовжують надходити тривожні повідомлення про побічні ефекти вакцини CoviShield від АстриЦенеки .
На цей раз лихо спіткало 40 річну лікарку. Через тиждень після першого щеплення від неї пішов чоловік до 25 річної невакцинованої медсестри
И сколько таких тревожных случаев? Даю ответ: 1 на 100 000. Это согласно статистике.

Сколько дтп у нас в год? А сколько травмированных и летальных случаев при этом? Давайте запретим автотранспорт
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 12:01

  hume написав:
  fler написав:Еще один прогнозик «Вспышки». На этот раз от доктора Комаровского.
https://hvylya.net/news/235063-komarovs ... -v-ukraine
....
Что интересно, ни Киевская школа экономики, ни доктор К не уточняют, что они понимают под термином «вспышка» - сколько заболевших в сутки или в неделю они ожидают к указанной дате? Так себе прогнозики, ни о чем..

Доктор Комаровский давно уже шоумен, ....

Комаровский, возможно, и шоумен, но тем не менее он не несёт отсебятину (в отличие от многих других), а даёт взвешенный взгляд, соответствующий известным на сегодня научным данным.


Что касается термина "вспышка", подозреваю, что в эпидемиологии он давно известен и означает совсем не то, что подразумевает пересичный.
ЛАД
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