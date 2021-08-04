fler написав:Еще один прогнозик «Вспышки». На этот раз от доктора Комаровского. https://hvylya.net/news/235063-komarovs ... -v-ukraine Доктор Комаровский заявил о том, что в Украине ко Дню Независимости (24 августа) возможен всплеск заболеваемости новым штаммом коронавируса "Дельта". Что интересно, ни Киевская школа экономики, ни доктор К не уточняют, что они понимают под термином «вспышка» - сколько заболевших в сутки или в неделю они ожидают к указанной дате? Так себе прогнозики, ни о чем..
Доктор Комаровский давно уже шоумен, и ему, время от времени, нужно появляться с разными прогнозами, или оценкой той ситуации.
fler написав:2 липня у Вінницькій області за чотири години після щеплення проти коронавірусу вакциною Pfizer/BioNTech помер 47-річний чоловік. Як розповіла глава департаменту охорони здоров’я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації Ольга Задорожна, розтин показав, що у померлого була гостра серцева недостатність. «Вінцеві судини були звужені на 90%. Відомо, що чоловік не обстежувався, але періодично скаржився на серце. Можливо, що він перехвилювався, можливо, що було фізичне перенапруження. Про чоловіка відомо, що він працював різноробочим на підприємстві, яке виготовляло морозильні установки. Ні тромбозів, ні анафілактичних реакцій не було», -сказала вона, додавши, що ще буде гістологічний аналіз, який триватиме 5-7 днів. https://ua.news/ua/medyky-obyasnyly-sme ... yy-pfizer/
Звісно, що вакцина тут ні до чого Але людина могла б жити... Згадався один з перших випадків - коли військовослужбовиця теж наче 47 років чи трохи менше, так само після Астразенеки через пару-тройку годин впала замертво біля супермаркету... Там теж "списали" все на серце. Який висновок слід зробити? Не вакцинувати 1) людей з серцево-судинними хворобами ЧИ 2) людей до 60 років
Еще и в помине не было ни ковида, ни вакцин от ковида, а люди с сердечной недостаточностью преждевременно умирали на глазах у прохожих, коллег и родственников. С чего вы взяли, что этот человек "мог бы еще жить"? И зачем спекулировать на этом? Есть заключение о ятрогенной причине смерти? Нет? Значит и конспирологии не нужно...
Ну и не могу не повториться:
Продовжують надходити тривожні повідомлення про побічні ефекти вакцини CoviShield від АстриЦенеки . На цей раз лихо спіткало 40 річну лікарку. Через тиждень після першого щеплення від неї пішов чоловік до 25 річної невакцинованої медсестри
И сколько таких тревожных случаев? Даю ответ: 1 на 100 000. Это согласно статистике.
Сколько дтп у нас в год? А сколько травмированных и летальных случаев при этом? Давайте запретим автотранспорт
fler написав:Еще один прогнозик «Вспышки». На этот раз от доктора Комаровского. https://hvylya.net/news/235063-komarovs ... -v-ukraine .... Что интересно, ни Киевская школа экономики, ни доктор К не уточняют, что они понимают под термином «вспышка» - сколько заболевших в сутки или в неделю они ожидают к указанной дате? Так себе прогнозики, ни о чем..
Доктор Комаровский давно уже шоумен, ....
Комаровский, возможно, и шоумен, но тем не менее он не несёт отсебятину (в отличие от многих других), а даёт взвешенный взгляд, соответствующий известным на сегодня научным данным.
Что касается термина "вспышка", подозреваю, что в эпидемиологии он давно известен и означает совсем не то, что подразумевает пересичный.
Binimovich написав:Яна Супоровская в твиттере написала: Місто-мрія несподівано — Моршин. Там вакциновано майже 70% двома дозами. І там з 20 червня нема ЖОДНОГО хворого на ковід. (Дані МОЗ)
Шах и мат антипрививочникам.
«Вакцинований» Ізраїль накрив новий спалах коронавірусу За минулу добу, 4 серпня, в Ізраїлі був офіційно підтверджений 3421 новий випадок зараження коронавірусом, а з півночі до 8 ранку – ще 446.
Міністерство охорони здоров'я країни зазначає, що вранці 4 серпня повідомлялося про 3280 випадків зараження, вранці 3 серпня – про 3818, а вранці 2 серпня – про 2114. Таким чином вже третю добу добовий показник заражень перевищує 3000 і одинадцяту добу – 2000.
В даний час в медичних центрах Ізраїлю проходять лікування 660 пацієнтів, тоді як вранці 4 серпня повідомлялося про 443. Число тяжкохворих за добу збільшилося з 236 до 241. Пацієнтів в критичному стані – 66 (+6), підключених до апаратів ШВЛ – 51 (+2).
За добу померли шість пацієнтів. Загальне число жертв коронавірусу досягло 6503.
До слова, новообраний президент Ізраїлю зробив третє щеплення.
Національну кампанію з додаткової вакцинації літніх громадян оголосили у країні 29 липня. Втім, третю ін'єкцію вакцини почали робити лише людям, які щепились не раніше ніж пʼять місяців тому. Але за умови, що друга доза була також від Pfizer.
Наразі уряд країни сподівається, що вакцинація бустерними дозами допоможе уникнути подальших карантинних обмежень, які дорого обходяться країні.
Вакцинація в Ізраїлі препаратом від Pfizer почалася 20 грудня 2020 року. Від початку вакцинальної кампанії в Ізраїлі першу дозу щеплення отримали майже 6 мільйонів ізраїльтян.
Загалом населення в країні складає трохи більше ніж 9 мільйонів людей. Через штам «Дельта» в країні зросла кількість інфікувань коронавірусом.
Binimovich написав:Яна Супоровская в твиттере написала: Місто-мрія несподівано — Моршин. Там вакциновано майже 70% двома дозами. І там з 20 червня нема ЖОДНОГО хворого на ковід. (Дані МОЗ)
Шах и мат антипрививочникам.
«Вакцинований» Ізраїль накрив новий спалах коронавірусу За минулу добу, 4 серпня, в Ізраїлі був офіційно підтверджений 3421 новий випадок зараження коронавірусом, а з півночі до 8 ранку – ще 446.
Міністерство охорони здоров'я країни зазначає, що вранці 4 серпня повідомлялося про 3280 випадків зараження, вранці 3 серпня – про 3818, а вранці 2 серпня – про 2114. Таким чином вже третю добу добовий показник заражень перевищує 3000 і одинадцяту добу – 2000.
В даний час в медичних центрах Ізраїлю проходять лікування 660 пацієнтів, тоді як вранці 4 серпня повідомлялося про 443. Число тяжкохворих за добу збільшилося з 236 до 241. Пацієнтів в критичному стані – 66 (+6), підключених до апаратів ШВЛ – 51 (+2).
За добу померли шість пацієнтів. Загальне число жертв коронавірусу досягло 6503.
До слова, новообраний президент Ізраїлю зробив третє щеплення.
Національну кампанію з додаткової вакцинації літніх громадян оголосили у країні 29 липня. Втім, третю ін'єкцію вакцини почали робити лише людям, які щепились не раніше ніж пʼять місяців тому. Але за умови, що друга доза була також від Pfizer.
Наразі уряд країни сподівається, що вакцинація бустерними дозами допоможе уникнути подальших карантинних обмежень, які дорого обходяться країні.
Вакцинація в Ізраїлі препаратом від Pfizer почалася 20 грудня 2020 року. Від початку вакцинальної кампанії в Ізраїлі першу дозу щеплення отримали майже 6 мільйонів ізраїльтян.
Загалом населення в країні складає трохи більше ніж 9 мільйонів людей. Через штам «Дельта» в країні зросла кількість інфікувань коронавірусом.
"Вакцинированный" Израиль за вчерашние сутки: Новых случаев - 3421, новых смертей - 6.
"Невакцинированная" Россия за вчерашние сутки: Новых случаев - 22589, новых смертей - 790.