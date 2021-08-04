Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3469347034713472 Ваше ставлення до щеплення від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 3.1 5 57 Мені вже зробили щеплення 47% 27 Не можу за станом здоров'я 5% 3 Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні 4% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 7% 4 Перехворівши COVID-19, маю антитіла 12% 7 Найближчим часом планую вакцинацію 16% 9 Ще в роздумах 9% 5 Всього голосів : 57 Додано: Чет 05 сер, 2021 16:10 stm написав: budivelnik написав: Binimovich написав: "Вакцинированный" Израиль за вчерашние сутки:

Новых случаев - 3421, новых смертей - 6.



"Невакцинированная" Россия за вчерашние сутки:

Новых случаев - 22589, новых смертей - 790. "Вакцинированный" Израиль за вчерашние сутки:Новых случаев - 3421, новых смертей - 6."Невакцинированная" Россия за вчерашние сутки:Новых случаев - 22589, новых смертей - 790. Навіщо Вам педераційні новини.

Як одесита-я вас розумію чому Ізраїль..

Але тоді рівняйте з невакцинованою Україною...

Нові випадки -1520

Померло - 64....

Це при тому що Україна в 3,7 рази більша і на порядок гірше вакцинована. Навіщо Вам педераційні новини.Як одесита-я вас розумію чому Ізраїль..Але тоді рівняйте з невакцинованою Україною...Нові випадки -1520Померло - 64....Це при тому що Україна в 3,7 рази більша і на порядок гірше вакцинована.

Будивельник, 10% вакцинированных Пфайзер+Модерна - это как 20% вакцинированных Спутником, если не больше так что сравнение прекрасно. Эти веселые парни, как впрочем и Вы, цифры не любят ))) Будивельник, 10% вакцинированных Пфайзер+Модерна - это как 20% вакцинированных Спутником, если не большетак что сравнение прекрасно. Эти веселые парни, как впрочем и Вы, цифры не любят ))) Ще раз щоб уточнити

04-08-2021 сайт мінфін

Країна___к-сть населення____к-сть вакцинованих___к-сть випадків_к-сть смертей

Ізраїль___9300000____________4(1доза)+57(2дози)%____2968__________9

Росія___144400000_______________18,1%_______________23120_________794

Україна__41000000________________5,35%_______________1052_________25

А тепер пояснюю

Всюди є лідери , а є лузери

Україна маючи в 3,4 рази менше населення від Росії і в 3 рази менше вакцинованих - має в 30 разів менше смертей

Україна маючи в 4,3 рази більше населення від Ізраїлю і в 10 разів менше вакцинованих(по відсотках) має всього в 3 рази більше смертей....



Том може не вакцинація основний параметр?

Може більший вплив має наближеність до екватора,або те що євреї з арабами не їдять свинину...і араби при цьому ще й мають кілька жінок офіційно...



Тому ще раз

Розглядати ситуацію крізь призму тільки кількість захворівших-кількість вакцинованих-кількість померлих - не вірно. Ще раз щоб уточнити04-08-2021 сайт мінфінКраїна___к-сть населення____к-сть вакцинованих___к-сть випадків_к-сть смертейІзраїль___9300000____________4(1доза)+57(2дози)%____2968__________9Росія___144400000_______________18,1%_______________23120_________794Україна__41000000________________5,35%_______________1052_________25А тепер пояснююВсюди є лідери , а є лузериУкраїна маючи в 3,4 рази менше населення від Росії і в 3 рази менше вакцинованих - має в 30 разів менше смертейУкраїна маючи в 4,3 рази більше населення від Ізраїлю і в 10 разів менше вакцинованих(по відсотках) має всього в 3 рази більше смертей....Том може не вакцинація основний параметр?Може більший вплив має наближеність до екватора,або те що євреї з арабами не їдять свинину...і араби при цьому ще й мають кілька жінок офіційно...Тому ще разРозглядати ситуацію крізь призму тільки кількість захворівших-кількість вакцинованих-кількість померлих - не вірно. budivelnik

Повідомлень: 24739 З нами з: 15.01.09 Подякував: 216 раз. Подякували: 2653 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 сер, 2021 17:06 budivelnik написав: ....

Ще раз щоб уточнити

04-08-2021 сайт мінфін

Країна___к-сть населення____к-сть вакцинованих___к-сть випадків_к-сть смертей

Ізраїль___9300000____________4(1доза)+57(2дози)%____2968__________9

Росія___144400000_______________18,1%_______________23120_________794

Україна__41000000________________5,35%_______________1052_________25

А тепер пояснюю

Всюди є лідери , а є лузери

Україна маючи в 3,4 рази менше населення від Росії і в 3 рази менше вакцинованих - має в 30 разів менше смертей

Україна маючи в 4,3 рази більше населення від Ізраїлю і в 10 разів менше вакцинованих(по відсотках) має всього в 3 рази більше смертей....

.... ....Ще раз щоб уточнити04-08-2021 сайт мінфінКраїна___к-сть населення____к-сть вакцинованих___к-сть випадків_к-сть смертейІзраїль___9300000____________4(1доза)+57(2дози)%____2968__________9Росія___144400000_______________18,1%_______________23120_________794Україна__41000000________________5,35%_______________1052_________25А тепер пояснююВсюди є лідери , а є лузериУкраїна маючи в 3,4 рази менше населення від Росії і в 3 рази менше вакцинованих - має в 30 разів менше смертейУкраїна маючи в 4,3 рази більше населення від Ізраїлю і в 10 разів менше вакцинованих(по відсотках) має всього в 3 рази більше смертей........

1. Наведені цифри за який період? Так розумію, що за 1 день? Не дуже показово.

2. У березні-квітні співвідношення було дещо інше.

3. Ваші пояснення різниці між Україною і РФ?

4. За весь час Україна - 53049 померлих, Ізраїль - 6505. Також чекаю Ваших пояснень.



Розглядати ситуацію крізь призму тільки кількість захворівших-кількість вакцинованих-кількість померлих - не вірно.

Взагалі з цим згоден. Але тільки "взагалі". 1. Наведені цифри за який період? Так розумію, що за 1 день? Не дуже показово.2. У березні-квітні співвідношення було дещо інше.3. Ваші пояснення різниці між Україною і РФ?4. За весь час Україна - 53049 померлих, Ізраїль - 6505. Також чекаю Ваших пояснень.Взагалі з цим згоден. Але тільки "взагалі". ЛАД 2 Повідомлень: 19177 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4803 раз. Подякували: 4443 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 сер, 2021 17:17 budivelnik написав: Ще раз щоб уточнити

04-08-2021 сайт мінфін

Країна___к-сть населення____к-сть вакцинованих___к-сть випадків_к-сть смертей

Ізраїль___9300000____________4(1доза)+57(2дози)%____2968__________9

Росія___144400000_______________18,1%_______________23120_________794

Україна__41000000________________5,35%_______________1052_________25

А тепер пояснюю

Всюди є лідери , а є лузери

Україна маючи в 3,4 рази менше населення від Росії і в 3 рази менше вакцинованих - має в 30 разів менше смертей



Україна маючи в 4,3 рази більше населення від Ізраїлю і в 10 разів менше вакцинованих(по відсотках) має всього в 3 рази більше смертей....



Том може не вакцинація основний параметр?

Може більший вплив має наближеність до екватора,або те що євреї з арабами не їдять свинину...і араби при цьому ще й мають кілька жінок офіційно...



Тому ще раз

Розглядати ситуацію крізь призму тільки кількість захворівших-кількість вакцинованих-кількість померлих - не вірно. Ще раз щоб уточнити04-08-2021 сайт мінфінКраїна___к-сть населення____к-сть вакцинованих___к-сть випадків_к-сть смертейІзраїль___9300000____________4(1доза)+57(2дози)%____2968__________9Росія___144400000_______________18,1%_______________23120_________794Україна__41000000________________5,35%_______________1052_________25А тепер пояснююВсюди є лідери , а є лузериУкраїна маючи в 3,4 рази менше населення від Росії і в 3 рази менше вакцинованих - має в 30 разів менше смертейМоже більший вплив має наближеність до екватора,або те що євреї з арабами не їдять свинину...і араби при цьому ще й мають кілька жінок офіційно...Тому ще разРозглядати ситуацію крізь призму тільки кількість захворівших-кількість вакцинованих-кількість померлих - не вірно.

Прослезилась )))))) А что, всего лишь в 3 раза больше смертей - это не повод. И главное из параметров "почему" это не вакцинация ))))))) К бурям пылевым тоже ведёте )))))) Прослезилась )))))) А что, всего лишь в 3 раза больше смертей - это не повод. И главное из параметров "почему" это не вакцинация ))))))) К бурям пылевым тоже ведёте )))))) stm

Повідомлень: 2898 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 517 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 сер, 2021 17:20 ЛАД написав: 4. За весь час Україна - 53049 померлих, Ізраїль - 6505. Також чекаю Ваших пояснень. 4. За весь час Україна - 53049 померлих, Ізраїль - 6505. Також чекаю Ваших пояснень. 1 Мені не хочеться спілкуватись з людиною яка спить і бачить як підкинути підлянку опоненту...

2 Для інших

Пояснення просте

Токіо

місце_країна_золотих_срібних_бронзових_всього

36 Україна____1________3________9_______13

.....

54 Ізраїль____1________0________2________3



Хтось може в двох словах пояснити?

Ні

А чого ж тоді зявляються неадеквати які не маючи власних пояснень-вимагають(навіть не просять..а вимагають) пояснень від інших. 1 Мені не хочеться спілкуватись з людиною яка спить і бачить як підкинути підлянку опоненту...2 Для іншихПояснення простеТокіомісце_країна_золотих_срібних_бронзових_всього36 Україна____1________3________9_______13.....54 Ізраїль____1________0________2________3Хтось може в двох словах пояснити?НіА чого ж тоді зявляються неадеквати які не маючи власних пояснень-вимагають(навіть не просять..а вимагають) пояснень від інших. budivelnik

Повідомлень: 24739 З нами з: 15.01.09 Подякував: 216 раз. Подякували: 2653 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 сер, 2021 17:24 stm написав: budivelnik написав: Ще раз щоб уточнити

04-08-2021 сайт мінфін

Країна___к-сть населення____к-сть вакцинованих___к-сть випадків_к-сть смертей

Ізраїль___9300000____________4(1доза)+57(2дози)%____2968__________9

Росія___144400000_______________18,1%_______________23120_________794

Україна__41000000________________5,35%_______________1052_________25

А тепер пояснюю

Всюди є лідери , а є лузери

Україна маючи в 3,4 рази менше населення від Росії і в 3 рази менше вакцинованих - має в 30 разів менше смертей



Україна маючи в 4,3 рази більше населення від Ізраїлю і в 10 разів менше вакцинованих(по відсотках) має всього в 3 рази більше смертей....



Том може не вакцинація основний параметр?

Може більший вплив має наближеність до екватора,або те що євреї з арабами не їдять свинину...і араби при цьому ще й мають кілька жінок офіційно...



Тому ще раз

Розглядати ситуацію крізь призму тільки кількість захворівших-кількість вакцинованих-кількість померлих - не вірно. Ще раз щоб уточнити04-08-2021 сайт мінфінКраїна___к-сть населення____к-сть вакцинованих___к-сть випадків_к-сть смертейІзраїль___9300000____________4(1доза)+57(2дози)%____2968__________9Росія___144400000_______________18,1%_______________23120_________794Україна__41000000________________5,35%_______________1052_________25А тепер пояснююВсюди є лідери , а є лузериУкраїна маючи в 3,4 рази менше населення від Росії і в 3 рази менше вакцинованих - має в 30 разів менше смертейМоже більший вплив має наближеність до екватора,або те що євреї з арабами не їдять свинину...і араби при цьому ще й мають кілька жінок офіційно...Тому ще разРозглядати ситуацію крізь призму тільки кількість захворівших-кількість вакцинованих-кількість померлих - не вірно.

Прослезилась )))))) А что, всего лишь в 3 раза больше смертей - это не повод. И главное из параметров "почему" это не вакцинация ))))))) К бурям пылевым тоже ведёте )))))) Прослезилась )))))) А что, всего лишь в 3 раза больше смертей - это не повод. И главное из параметров "почему" это не вакцинация ))))))) К бурям пылевым тоже ведёте )))))) Ще раз для ковідзашуганих...

1 Завжди буде той хто отримає найкращий результат

2 Чому він цей результат отримав - є море пояснень і не завжди те що видно зверху - є правильним

3 Якщо Україна ,практично в жодній з галузей не знаходиться серед лідерів...то чому ви очікуєте від України лідерства в боротьбі з ковідом?

4 При цьому на прикладі росії видно - що в боротьбі з ковідом ми не пасемо задніх..

ПС

То може грає роль розмір держави(та сама Бразилія як і росія - великі за фізичними розмірами і кількістю населення..а в порівнянні з Ізраїлем - то взагалі монстри)

Чи може дійсно впливають пісчані бурі? Адже пісок з температурою вище 40 градусів...чудовий знезаражувальний пристрій ,який є смертельним до маленьких вірусів. Ще раз для ковідзашуганих...1 Завжди буде той хто отримає найкращий результат2 Чому він цей результат отримав - є море пояснень і не завжди те що видно зверху - є правильним3 Якщо Україна ,практично в жодній з галузей не знаходиться серед лідерів...то чому ви очікуєте від України лідерства в боротьбі з ковідом?4 При цьому на прикладі росії видно - що в боротьбі з ковідом ми не пасемо задніх..ПСТо може грає роль розмір держави(та сама Бразилія як і росія - великі за фізичними розмірами і кількістю населення..а в порівнянні з Ізраїлем - то взагалі монстри)Чи може дійсно впливають пісчані бурі? Адже пісок з температурою вище 40 градусів...чудовий знезаражувальний пристрій ,який є смертельним до маленьких вірусів. budivelnik

Повідомлень: 24739 З нами з: 15.01.09 Подякував: 216 раз. Подякували: 2653 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3469347034713472 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 760 , 761 , 762

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7612 3399884

ЛОБ Чет 05 сер, 2021 15:27