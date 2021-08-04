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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3469347034713472

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.1 5 57
Мені вже зробили щеплення
47%
27
Не можу за станом здоров'я
5%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
7%
4
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
12%
7
Найближчим часом планую вакцинацію
16%
9
Ще в роздумах
9%
5
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 16:10

  stm написав:
  budivelnik написав:
  Binimovich написав:"Вакцинированный" Израиль за вчерашние сутки:
Новых случаев - 3421, новых смертей - 6.

"Невакцинированная" Россия за вчерашние сутки:
Новых случаев - 22589, новых смертей - 790.
Навіщо Вам педераційні новини.
Як одесита-я вас розумію чому Ізраїль..
Але тоді рівняйте з невакцинованою Україною...
Нові випадки -1520
Померло - 64....
Це при тому що Україна в 3,7 рази більша і на порядок гірше вакцинована.

Будивельник, 10% вакцинированных Пфайзер+Модерна - это как 20% вакцинированных Спутником, если не больше ;) так что сравнение прекрасно. Эти веселые парни, как впрочем и Вы, цифры не любят )))
Ще раз щоб уточнити
04-08-2021 сайт мінфін
Країна___к-сть населення____к-сть вакцинованих___к-сть випадків_к-сть смертей
Ізраїль___9300000____________4(1доза)+57(2дози)%____2968__________9
Росія___144400000_______________18,1%_______________23120_________794
Україна__41000000________________5,35%_______________1052_________25
А тепер пояснюю
Всюди є лідери , а є лузери
Україна маючи в 3,4 рази менше населення від Росії і в 3 рази менше вакцинованих - має в 30 разів менше смертей
Україна маючи в 4,3 рази більше населення від Ізраїлю і в 10 разів менше вакцинованих(по відсотках) має всього в 3 рази більше смертей....

Том може не вакцинація основний параметр?
Може більший вплив має наближеність до екватора,або те що євреї з арабами не їдять свинину...і араби при цьому ще й мають кілька жінок офіційно...

Тому ще раз
Розглядати ситуацію крізь призму тільки кількість захворівших-кількість вакцинованих-кількість померлих - не вірно.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 17:06

  budivelnik написав:....
Ще раз щоб уточнити
04-08-2021 сайт мінфін
Країна___к-сть населення____к-сть вакцинованих___к-сть випадків_к-сть смертей
Ізраїль___9300000____________4(1доза)+57(2дози)%____2968__________9
Росія___144400000_______________18,1%_______________23120_________794
Україна__41000000________________5,35%_______________1052_________25
А тепер пояснюю
Всюди є лідери , а є лузери
Україна маючи в 3,4 рази менше населення від Росії і в 3 рази менше вакцинованих - має в 30 разів менше смертей
Україна маючи в 4,3 рази більше населення від Ізраїлю і в 10 разів менше вакцинованих(по відсотках) має всього в 3 рази більше смертей....
....

1. Наведені цифри за який період? Так розумію, що за 1 день? Не дуже показово.
2. У березні-квітні співвідношення було дещо інше.
3. Ваші пояснення різниці між Україною і РФ?
4. За весь час Україна - 53049 померлих, Ізраїль - 6505. Також чекаю Ваших пояснень.

Розглядати ситуацію крізь призму тільки кількість захворівших-кількість вакцинованих-кількість померлих - не вірно.

Взагалі з цим згоден. Але тільки "взагалі".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 17:17

  budivelnik написав:Ще раз щоб уточнити
04-08-2021 сайт мінфін
Країна___к-сть населення____к-сть вакцинованих___к-сть випадків_к-сть смертей
Ізраїль___9300000____________4(1доза)+57(2дози)%____2968__________9
Росія___144400000_______________18,1%_______________23120_________794
Україна__41000000________________5,35%_______________1052_________25
А тепер пояснюю
Всюди є лідери , а є лузери
Україна маючи в 3,4 рази менше населення від Росії і в 3 рази менше вакцинованих - має в 30 разів менше смертей

Україна маючи в 4,3 рази більше населення від Ізраїлю і в 10 разів менше вакцинованих(по відсотках) має всього в 3 рази більше смертей....

Том може не вакцинація основний параметр?
Може більший вплив має наближеність до екватора,або те що євреї з арабами не їдять свинину...і араби при цьому ще й мають кілька жінок офіційно...

Тому ще раз
Розглядати ситуацію крізь призму тільки кількість захворівших-кількість вакцинованих-кількість померлих - не вірно.

Прослезилась )))))) А что, всего лишь в 3 раза больше смертей - это не повод. И главное из параметров "почему" это не вакцинация ))))))) К бурям пылевым тоже ведёте ))))))
stm
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 17:20

  ЛАД написав:4. За весь час Україна - 53049 померлих, Ізраїль - 6505. Також чекаю Ваших пояснень.
1 Мені не хочеться спілкуватись з людиною яка спить і бачить як підкинути підлянку опоненту...
2 Для інших
Пояснення просте
Токіо
місце_країна_золотих_срібних_бронзових_всього
36 Україна____1________3________9_______13
.....
54 Ізраїль____1________0________2________3

Хтось може в двох словах пояснити?
Ні
А чого ж тоді зявляються неадеквати які не маючи власних пояснень-вимагають(навіть не просять..а вимагають) пояснень від інших.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 17:24

  stm написав:
  budivelnik написав:Ще раз щоб уточнити
04-08-2021 сайт мінфін
Країна___к-сть населення____к-сть вакцинованих___к-сть випадків_к-сть смертей
Ізраїль___9300000____________4(1доза)+57(2дози)%____2968__________9
Росія___144400000_______________18,1%_______________23120_________794
Україна__41000000________________5,35%_______________1052_________25
А тепер пояснюю
Всюди є лідери , а є лузери
Україна маючи в 3,4 рази менше населення від Росії і в 3 рази менше вакцинованих - має в 30 разів менше смертей

Україна маючи в 4,3 рази більше населення від Ізраїлю і в 10 разів менше вакцинованих(по відсотках) має всього в 3 рази більше смертей....

Том може не вакцинація основний параметр?
Може більший вплив має наближеність до екватора,або те що євреї з арабами не їдять свинину...і араби при цьому ще й мають кілька жінок офіційно...

Тому ще раз
Розглядати ситуацію крізь призму тільки кількість захворівших-кількість вакцинованих-кількість померлих - не вірно.

Прослезилась )))))) А что, всего лишь в 3 раза больше смертей - это не повод. И главное из параметров "почему" это не вакцинация ))))))) К бурям пылевым тоже ведёте ))))))
Ще раз для ковідзашуганих...
1 Завжди буде той хто отримає найкращий результат
2 Чому він цей результат отримав - є море пояснень і не завжди те що видно зверху - є правильним
3 Якщо Україна ,практично в жодній з галузей не знаходиться серед лідерів...то чому ви очікуєте від України лідерства в боротьбі з ковідом?
4 При цьому на прикладі росії видно - що в боротьбі з ковідом ми не пасемо задніх..
ПС
То може грає роль розмір держави(та сама Бразилія як і росія - великі за фізичними розмірами і кількістю населення..а в порівнянні з Ізраїлем - то взагалі монстри)
Чи може дійсно впливають пісчані бурі? Адже пісок з температурою вище 40 градусів...чудовий знезаражувальний пристрій ,який є смертельним до маленьких вірусів.
budivelnik
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