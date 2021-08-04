Binimovich написав:"Вакцинированный" Израиль за вчерашние сутки: Новых случаев - 3421, новых смертей - 6.
"Невакцинированная" Россия за вчерашние сутки: Новых случаев - 22589, новых смертей - 790.
Навіщо Вам педераційні новини. Як одесита-я вас розумію чому Ізраїль.. Але тоді рівняйте з невакцинованою Україною... Нові випадки -1520 Померло - 64.... Це при тому що Україна в 3,7 рази більша і на порядок гірше вакцинована.
Будивельник, 10% вакцинированных Пфайзер+Модерна - это как 20% вакцинированных Спутником, если не больше так что сравнение прекрасно. Эти веселые парни, как впрочем и Вы, цифры не любят )))
Ще раз щоб уточнити 04-08-2021 сайт мінфін Країна___к-сть населення____к-сть вакцинованих___к-сть випадків_к-сть смертей Ізраїль___9300000____________4(1доза)+57(2дози)%____2968__________9 Росія___144400000_______________18,1%_______________23120_________794 Україна__41000000________________5,35%_______________1052_________25 А тепер пояснюю Всюди є лідери , а є лузери Україна маючи в 3,4 рази менше населення від Росії і в 3 рази менше вакцинованих - має в 30 разів менше смертей Україна маючи в 4,3 рази більше населення від Ізраїлю і в 10 разів менше вакцинованих(по відсотках) має всього в 3 рази більше смертей....
Том може не вакцинація основний параметр? Може більший вплив має наближеність до екватора,або те що євреї з арабами не їдять свинину...і араби при цьому ще й мають кілька жінок офіційно...
Тому ще раз Розглядати ситуацію крізь призму тільки кількість захворівших-кількість вакцинованих-кількість померлих - не вірно.
budivelnik написав:.... Ще раз щоб уточнити 04-08-2021 сайт мінфін Країна___к-сть населення____к-сть вакцинованих___к-сть випадків_к-сть смертей Ізраїль___9300000____________4(1доза)+57(2дози)%____2968__________9 Росія___144400000_______________18,1%_______________23120_________794 Україна__41000000________________5,35%_______________1052_________25 А тепер пояснюю Всюди є лідери , а є лузери Україна маючи в 3,4 рази менше населення від Росії і в 3 рази менше вакцинованих - має в 30 разів менше смертей Україна маючи в 4,3 рази більше населення від Ізраїлю і в 10 разів менше вакцинованих(по відсотках) має всього в 3 рази більше смертей.... ....
1. Наведені цифри за який період? Так розумію, що за 1 день? Не дуже показово. 2. У березні-квітні співвідношення було дещо інше. 3. Ваші пояснення різниці між Україною і РФ? 4. За весь час Україна - 53049 померлих, Ізраїль - 6505. Також чекаю Ваших пояснень.
Розглядати ситуацію крізь призму тільки кількість захворівших-кількість вакцинованих-кількість померлих - не вірно.
budivelnik написав:Ще раз щоб уточнити 04-08-2021 сайт мінфін Країна___к-сть населення____к-сть вакцинованих___к-сть випадків_к-сть смертей Ізраїль___9300000____________4(1доза)+57(2дози)%____2968__________9 Росія___144400000_______________18,1%_______________23120_________794 Україна__41000000________________5,35%_______________1052_________25 А тепер пояснюю Всюди є лідери , а є лузери Україна маючи в 3,4 рази менше населення від Росії і в 3 рази менше вакцинованих - має в 30 разів менше смертей Україна маючи в 4,3 рази більше населення від Ізраїлю і в 10 разів менше вакцинованих(по відсотках) має всього в 3 рази більше смертей....
Том може не вакцинація основний параметр? Може більший вплив має наближеність до екватора,або те що євреї з арабами не їдять свинину...і араби при цьому ще й мають кілька жінок офіційно...
Тому ще раз Розглядати ситуацію крізь призму тільки кількість захворівших-кількість вакцинованих-кількість померлих - не вірно.
Прослезилась )))))) А что, всего лишь в 3 раза больше смертей - это не повод. И главное из параметров "почему" это не вакцинация ))))))) К бурям пылевым тоже ведёте ))))))
ЛАД написав:4. За весь час Україна - 53049 померлих, Ізраїль - 6505. Також чекаю Ваших пояснень.
1 Мені не хочеться спілкуватись з людиною яка спить і бачить як підкинути підлянку опоненту... 2 Для інших Пояснення просте Токіо місце_країна_золотих_срібних_бронзових_всього 36 Україна____1________3________9_______13 ..... 54 Ізраїль____1________0________2________3
Хтось може в двох словах пояснити? Ні А чого ж тоді зявляються неадеквати які не маючи власних пояснень-вимагають(навіть не просять..а вимагають) пояснень від інших.
budivelnik написав:Ще раз щоб уточнити 04-08-2021 сайт мінфін Країна___к-сть населення____к-сть вакцинованих___к-сть випадків_к-сть смертей Ізраїль___9300000____________4(1доза)+57(2дози)%____2968__________9 Росія___144400000_______________18,1%_______________23120_________794 Україна__41000000________________5,35%_______________1052_________25 А тепер пояснюю Всюди є лідери , а є лузери Україна маючи в 3,4 рази менше населення від Росії і в 3 рази менше вакцинованих - має в 30 разів менше смертей Україна маючи в 4,3 рази більше населення від Ізраїлю і в 10 разів менше вакцинованих(по відсотках) має всього в 3 рази більше смертей....
Том може не вакцинація основний параметр? Може більший вплив має наближеність до екватора,або те що євреї з арабами не їдять свинину...і араби при цьому ще й мають кілька жінок офіційно...
Тому ще раз Розглядати ситуацію крізь призму тільки кількість захворівших-кількість вакцинованих-кількість померлих - не вірно.
Прослезилась )))))) А что, всего лишь в 3 раза больше смертей - это не повод. И главное из параметров "почему" это не вакцинация ))))))) К бурям пылевым тоже ведёте ))))))
Ще раз для ковідзашуганих... 1 Завжди буде той хто отримає найкращий результат 2 Чому він цей результат отримав - є море пояснень і не завжди те що видно зверху - є правильним 3 Якщо Україна ,практично в жодній з галузей не знаходиться серед лідерів...то чому ви очікуєте від України лідерства в боротьбі з ковідом? 4 При цьому на прикладі росії видно - що в боротьбі з ковідом ми не пасемо задніх.. ПС То може грає роль розмір держави(та сама Бразилія як і росія - великі за фізичними розмірами і кількістю населення..а в порівнянні з Ізраїлем - то взагалі монстри) Чи може дійсно впливають пісчані бурі? Адже пісок з температурою вище 40 градусів...чудовий знезаражувальний пристрій ,який є смертельним до маленьких вірусів.