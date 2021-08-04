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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3470347134723473>

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.1 5 57
Мені вже зробили щеплення
47%
27
Не можу за станом здоров'я
5%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
7%
4
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
12%
7
Найближчим часом планую вакцинацію
16%
9
Ще в роздумах
9%
5
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 16:10

  stm написав:
  budivelnik написав:
  Binimovich написав:"Вакцинированный" Израиль за вчерашние сутки:
Новых случаев - 3421, новых смертей - 6.

"Невакцинированная" Россия за вчерашние сутки:
Новых случаев - 22589, новых смертей - 790.
Навіщо Вам педераційні новини.
Як одесита-я вас розумію чому Ізраїль..
Але тоді рівняйте з невакцинованою Україною...
Нові випадки -1520
Померло - 64....
Це при тому що Україна в 3,7 рази більша і на порядок гірше вакцинована.

Будивельник, 10% вакцинированных Пфайзер+Модерна - это как 20% вакцинированных Спутником, если не больше ;) так что сравнение прекрасно. Эти веселые парни, как впрочем и Вы, цифры не любят )))
Ще раз щоб уточнити
04-08-2021 сайт мінфін
Країна___к-сть населення____к-сть вакцинованих___к-сть випадків_к-сть смертей
Ізраїль___9300000____________4(1доза)+57(2дози)%____2968__________9
Росія___144400000_______________18,1%_______________23120_________794
Україна__41000000________________5,35%_______________1052_________25
А тепер пояснюю
Всюди є лідери , а є лузери
Україна маючи в 3,4 рази менше населення від Росії і в 3 рази менше вакцинованих - має в 30 разів менше смертей
Україна маючи в 4,3 рази більше населення від Ізраїлю і в 10 разів менше вакцинованих(по відсотках) має всього в 3 рази більше смертей....

Том може не вакцинація основний параметр?
Може більший вплив має наближеність до екватора,або те що євреї з арабами не їдять свинину...і араби при цьому ще й мають кілька жінок офіційно...

Тому ще раз
Розглядати ситуацію крізь призму тільки кількість захворівших-кількість вакцинованих-кількість померлих - не вірно.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 17:06

  budivelnik написав:....
Ще раз щоб уточнити
04-08-2021 сайт мінфін
Країна___к-сть населення____к-сть вакцинованих___к-сть випадків_к-сть смертей
Ізраїль___9300000____________4(1доза)+57(2дози)%____2968__________9
Росія___144400000_______________18,1%_______________23120_________794
Україна__41000000________________5,35%_______________1052_________25
А тепер пояснюю
Всюди є лідери , а є лузери
Україна маючи в 3,4 рази менше населення від Росії і в 3 рази менше вакцинованих - має в 30 разів менше смертей
Україна маючи в 4,3 рази більше населення від Ізраїлю і в 10 разів менше вакцинованих(по відсотках) має всього в 3 рази більше смертей....
....

1. Наведені цифри за який період? Так розумію, що за 1 день? Не дуже показово.
2. У березні-квітні співвідношення було дещо інше.
3. Ваші пояснення різниці між Україною і РФ?
4. За весь час Україна - 53049 померлих, Ізраїль - 6505. Також чекаю Ваших пояснень.

Розглядати ситуацію крізь призму тільки кількість захворівших-кількість вакцинованих-кількість померлих - не вірно.

Взагалі з цим згоден. Але тільки "взагалі".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 17:17

  budivelnik написав:Ще раз щоб уточнити
04-08-2021 сайт мінфін
Країна___к-сть населення____к-сть вакцинованих___к-сть випадків_к-сть смертей
Ізраїль___9300000____________4(1доза)+57(2дози)%____2968__________9
Росія___144400000_______________18,1%_______________23120_________794
Україна__41000000________________5,35%_______________1052_________25
А тепер пояснюю
Всюди є лідери , а є лузери
Україна маючи в 3,4 рази менше населення від Росії і в 3 рази менше вакцинованих - має в 30 разів менше смертей

Україна маючи в 4,3 рази більше населення від Ізраїлю і в 10 разів менше вакцинованих(по відсотках) має всього в 3 рази більше смертей....

Том може не вакцинація основний параметр?
Може більший вплив має наближеність до екватора,або те що євреї з арабами не їдять свинину...і араби при цьому ще й мають кілька жінок офіційно...

Тому ще раз
Розглядати ситуацію крізь призму тільки кількість захворівших-кількість вакцинованих-кількість померлих - не вірно.

Прослезилась )))))) А что, всего лишь в 3 раза больше смертей - это не повод. И главное из параметров "почему" это не вакцинация ))))))) К бурям пылевым тоже ведёте ))))))
stm
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 17:24

  stm написав:
  budivelnik написав:Ще раз щоб уточнити
04-08-2021 сайт мінфін
Країна___к-сть населення____к-сть вакцинованих___к-сть випадків_к-сть смертей
Ізраїль___9300000____________4(1доза)+57(2дози)%____2968__________9
Росія___144400000_______________18,1%_______________23120_________794
Україна__41000000________________5,35%_______________1052_________25
А тепер пояснюю
Всюди є лідери , а є лузери
Україна маючи в 3,4 рази менше населення від Росії і в 3 рази менше вакцинованих - має в 30 разів менше смертей

Україна маючи в 4,3 рази більше населення від Ізраїлю і в 10 разів менше вакцинованих(по відсотках) має всього в 3 рази більше смертей....

Том може не вакцинація основний параметр?
Може більший вплив має наближеність до екватора,або те що євреї з арабами не їдять свинину...і араби при цьому ще й мають кілька жінок офіційно...

Тому ще раз
Розглядати ситуацію крізь призму тільки кількість захворівших-кількість вакцинованих-кількість померлих - не вірно.

Прослезилась )))))) А что, всего лишь в 3 раза больше смертей - это не повод. И главное из параметров "почему" это не вакцинация ))))))) К бурям пылевым тоже ведёте ))))))
Ще раз для ковідзашуганих...
1 Завжди буде той хто отримає найкращий результат
2 Чому він цей результат отримав - є море пояснень і не завжди те що видно зверху - є правильним
3 Якщо Україна ,практично в жодній з галузей не знаходиться серед лідерів...то чому ви очікуєте від України лідерства в боротьбі з ковідом?
4 При цьому на прикладі росії видно - що в боротьбі з ковідом ми не пасемо задніх..
ПС
То може грає роль розмір держави(та сама Бразилія як і росія - великі за фізичними розмірами і кількістю населення..а в порівнянні з Ізраїлем - то взагалі монстри)
Чи може дійсно впливають пісчані бурі? Адже пісок з температурою вище 40 градусів...чудовий знезаражувальний пристрій ,який є смертельним до маленьких вірусів.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 17:31

А хочете - ще одна країна сусід Ізраїлю - Єгипет....
04-08-2021 сайт мінфін
Країна___к-сть населення____к-сть вакцинованих___к-сть випадків_к-сть смертей
Ізраїль___9300000____________4(1доза)+57(2дози)%____2968__________9
Єгипет___104434000_______________1,71%_______________53_________5
Україна__41000000________________5,35%_______________1052_________25

Ну і? Як в порівнянні з Єгиптом виглядають успіхи Ізраїлю?
І що там зупинило хворобу? Також пісчані Бурі?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 17:47

  ЛАД написав:4. За весь час Україна - 53049 померлих, Ізраїль - 6505. Також чекаю Ваших пояснень.

Це якраз неважко пояснити.
1) Рівень медицини в Ізраїлі неспівставно вище, ніж в Україні.
2) Кількість населення 40 млн та 9 млн - є різниця?
А тепер ви мені поясніть, б-ласка, як так сталося, що кількість інфікованих за вчорашню добу в Ізраїлі - 3421 коли в Україні - 1052 :roll: Адже вакциновані майже не передають ковід, правда?
Ще одне. Миколаївська, Одеська та Херсонська області мають "червоні" шляхи через наплив відпочивальників та сезонні фури. На морському узбережжі шалені скупчення людей вже понад місяць, всі без масок і невакциновані. Що бачимо? Миколаївська область - 24, Херсонська - 40, Одеська - 75 інфікованих за добу :shock: Місцеве населення курортних зон мало б вже тричі перехворіти (не дай Бог, звісно) від постійних контактів з відпочивальниками з усіх регіонів. ЛАД, в чому справа?
fler
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 18:00

  fler написав:
  ЛАД написав:4. За весь час Україна - 53049 померлих, Ізраїль - 6505. Також чекаю Ваших пояснень.

Це якраз неважко пояснити.
1) Рівень медицини в Ізраїлі неспівставно вище, ніж в Україні.
2) Кількість населення 40 млн та 9 млн - є різниця?
А тепер ви мені поясніть, б-ласка, як так сталося, що кількість інфікованих за вчорашню добу в Ізраїлі - 3421 коли в Україні - 1052 :roll: Адже вакциновані майже не передають ковід, правда?
Ще одне. Миколаївська, Одеська та Херсонська області мають "червоні" шляхи через наплив відпочивальників та сезонні фури. На морському узбережжі шалені скупчення людей вже понад місяць, всі без масок і невакциновані. Що бачимо? Миколаївська область - 24, Херсонська - 40, Одеська - 75 інфікованих за добу :shock: Місцеве населення курортних зон мало б вже тричі перехворіти (не дай Бог, звісно) від постійних контактів з відпочивальниками з усіх регіонів. ЛАД, в чому справа?

20 из 25 регионов Украины показывают экспоненциальный рост заполнения коек. Всё по плану, но вакцинация нормальными вакцинами даже в 10% уже начинает мешать быть РФ ;)
stm
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 18:03

Супоровська
@YanaSuporovska
·
8h
Місто-мрія несподівано — Моршин.
Там вакциновано майже 70% двома дозами.
І там з 20 червня нема ЖОДНОГО хворого на ковід.
(Дані МОЗ)

90% від усіх вакцинованих у Моршині щепили вакциною Sinovac (CoronaVac). Також щеплювали препаратами AstraZeneca та Pfizer-BioNTech (Comirnaty).

Загалом у місті проживають 4 239 людей, 800 з них – діти до 18 років.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 18:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

fler написав:
  ЛАД написав:4. За весь час Україна - 53049 померлих, Ізраїль - 6505. Також чекаю Ваших пояснень.

Це якраз неважко пояснити.
1) Рівень медицини в Ізраїлі неспівставно вище, ніж в Україні.
2) Кількість населення 40 млн та 9 млн - є різниця?
А тепер ви мені поясніть, б-ласка, як так сталося, що кількість інфікованих за вчорашню добу в Ізраїлі - 3421 коли в Україні - 1052 :roll: Адже вакциновані майже не передають ковід, правда?
Ще одне. Миколаївська, Одеська та Херсонська області мають "червоні" шляхи через наплив відпочивальників та сезонні фури. На морському узбережжі шалені скупчення людей вже понад місяць, всі без масок і невакциновані. Що бачимо? Миколаївська область - 24, Херсонська - 40, Одеська - 75 інфікованих за добу :shock: Місцеве населення курортних зон мало б вже тричі перехворіти (не дай Бог, звісно) від постійних контактів з відпочивальниками з усіх регіонів. ЛАД, в чому справа?
Тезис, что вакцинированные не передают вирус, в корне не верен.
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 18:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ukrainian написав:Супоровська
@YanaSuporovska
·
8h
Місто-мрія несподівано — Моршин.
Там вакциновано майже 70% двома дозами.
І там з 20 червня нема ЖОДНОГО хворого на ковід.
(Дані МОЗ)

90% від усіх вакцинованих у Моршині щепили вакциною Sinovac (CoronaVac). Також щеплювали препаратами AstraZeneca та Pfizer-BioNTech (Comirnaty).

Загалом у місті проживають 4 239 людей, 800 з них – діти до 18 років.


Боян.
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